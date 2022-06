Ville d'Amagasaki, située au nord-ouest d'Osaka, Japon

Une ville du Japon a été forcée de s'excuser après qu'un entrepreneur a reconnu avoir perdu une clé USB contenant les données personnelles de près d'un demi-million d'habitants après une soirée alcoolisée.Des responsables d'Amagasaki, dans l'ouest du Japon, ont déclaré que l'homme, un employé d'un entrepreneur privé engagé pour superviser les paiements de secours de Covid-19 aux ménages locaux, avait pris la clé USB des bureaux de la ville pour transférer les données dans un centre d'appels à proximité d'Osaka. L’homme, qui n’a pas été nommé, a transféré les données mardi, puis s’est rendu dans un restaurant avec trois de ses collègues de Biprogy Inc., a déclaré Yuji Takeuchi, président de la filiale Kansai de la société, lors d’une conférence de presse vendredi.Après avoir passé le mardi soir à boire dans un restaurant, il s'est rendu compte en rentrant chez lui que le sac contenant le disque avait disparu, ainsi que les détails personnels des 460 000 habitants d'Amagasaki. Il a signalé la perte à la police le lendemain matin.Les informations comprenaient les noms, adresses et dates de naissance des résidents, ainsi que les détails de leurs paiements de taxe de séjour et les numéros de compte bancaire de ceux qui reçoivent des allocations familiales et d'autres prestations sociales, selon l'Asahi Shimbun.Toutes les informations sont chiffrées et protégées par un mot de passe, et aucune fuite de données n'a été signalée.« Nous regrettons profondément d'avoir nui à la confiance du public dans l'administration de la ville », a déclaré un responsable d'Amagasaki aux journalistes.La ville a déclaré dans un communiqué qu'elle « assurerait la gestion de la sécurité lors du traitement des données électroniques ». Nous travaillerons à regagner la confiance de nos résidents en les sensibilisant à l'importance de protéger les renseignements personnels.Les «nomikai», ou soirées à boire après le travail, sont courantes dans les lieux de travail japonais et sont utilisées pour favoriser des relations étroites avec les employés. On s’attend néanmoins à ce qu’ils se présentent au bureau le matin.Tout est bien qui finit bien, cependant : l’homme a pu récupérer son sac avec l’aide de sa compagnie de téléphonie mobile, a déclaré Takeuchi.Akiyoshi Hiraoka, PDG et président de Biprogy Inc., basée à Tokyo, qui a été sous-traitée pour gérer l’aide financière d’Amagasaki pendant la pandémie de Covid, a déclaré lors de la même conférence de presse que le cryptage et les mots de passe des deux appareils n’avaient pas été modifiés.Il a ajouté que son employé avait enfreint les règles de l’entreprise en transférant les données sur des supports portables comme des clés USB. Il a déclaré que l’entreprise n’avait pas décidé comment punir l’homme, mais qu’elle prendrait des mesures strictes après avoir examiné les faits.Takeuchi a déclaré que la société surveillerait le dark web pour s’assurer que les données n’avaient pas été divulguées.Ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement local est pris au dépourvu dans le cadre de l'aide de Covid-19.Le mois dernier, un homme de la ville d'Abu a reçu par erreur 46,3 millions de yens (environ 325 000 euros) dans des fonds de secours Covid-19 destinés à 463 ménages à faible revenu. Les autorités locales ont déclaré cette semaine qu'elles avaient récupéré tout l'argent des agences de paiement en ligne après que l'homme ait affirmé qu'il avait joué la totalité du montant.L'incident d'Amagasaki soulève des inquiétudes quant à l'utilisation continue de technologies obsolètes par certaines entités japonaises.La semaine dernière, les médias ont déclaré que des dizaines d'entreprises et d'organismes publics se précipitaient pour migrer d'Internet Explorer avant que Microsoft ne retire le navigateur à minuit mercredi dernier.Un sentiment de « panique » s'est emparé des entreprises et des agences gouvernementales qui ont mis du temps à mettre fin à leur dépendance à IE avant que Microsoft n'interrompe officiellement les services d'assistance, laissant les utilisateurs restants vulnérables aux bogues et au piratage.Source : déclarations du président de la filiale KansaiSelon vous, qui devrait en porter la responsabilité ? Pourquoi ?Les «nomikai», ou soirées à boire après le travail, devraient-elles être limitées ou proscrites ? Dans quelle mesure ?