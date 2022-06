Rien qu'en 2021, Meta aurait dépensé environ 27 millions de dollars pour les mesures de sécurité et les déplacements en jet privé de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook. Mais Zuckerberg n'est pas le seul milliardaire dont la sécurité est assurée à grands frais par les grandes entreprises et les multinationales. Ainsi, beaucoup de milliardaires, à l'instar d'Elon Musk de Tesla, n'ont pas apprécié lorsque Jack Sweeney, 19 ans, s'est mis ces derniers mois à suivre minutieusement et à partager sur Twitter chacun de leurs déplacements en jet privé. Sweeney a déclaré qu'il a mis en place ce suivi à l'aide d'automates (bots) qu'il a lui-même programmés.Il y a quatre mois, Mark Cuban, qui faisait partie des personnes dont Sweeney surveille les déplacements en jet privé, a contacté l'adolescent par message direct pour lui faire part de ses préoccupations en matière de confidentialité concernant le compte Twitter automatisé @MCubansJets de ce dernier. Le compte @MCubansJets est en effet le bot autonome qui suit en temps réel les déplacements des jets de Cuban. Le compte aurait publié les dernières informations sur les vols des jets de Cuban le 7 avril et sa biographie indique maintenant qu'il a été "désactivé". Sweeney a déclaré avoir accepté de ne plus suivre les déplacements de Cuban.Des captures d'écran partagées récemment par des médias américains révèlent des messages directs sur Twitter entre Cuban et Sweeney, le milliardaire ayant confirmé leur authenticité. « N'êtes-vous pas préoccupé par les problèmes de sécurité liés au suivi des avions à réaction ? Tout le monde n'est pas stable sur cette plateforme. Beaucoup peuvent être irrationnels et dangereux. Tu me dis ce que tu veux pour que je puisse mettre fin à ce risque pour la sécurité de ma famille », a déclaré Cuban en février dans une conversation avec Sweeney. Cuban a révélé récemment qu'il avait signalé le compte à Twitter pour usurpation d'identité.Cependant, le compte n'aurait été mis hors service que pendant quelques semaines. Sweeney quant à lui a déclaré qu'il ne pensait pas que ses comptes automatisés constituaient une menace pour la sécurité des personnes qu'il suit, car les informations exploitées par ses bots autonomes sont déjà accessibles au public sur les sites Web de suivi du trafic aérien. Ses bots prennent ces informations, les analyses et les publient sur Twitter. Il a déclaré qu'il était prêt à supprimer ses bots, mais que ce geste ne sera pas gratuit. « Je suis prêt à supprimer certains comptes, mais je ne le ferai pas pour rien », a déclaré Sweeney.Sweeney semble avoir accepté de désactiver le compte @MCubansJets au printemps après que Cuban lui a proposé de l'aider sur des questions commerciales. Le compte, qui possède près de 3 000 abonnés, n'a pas été supprimé. Mais il n'a pas partagé les données de voyage de Cuban depuis le 7 avril. « En mettant fin à cela, vous m'avez comme ami pour la vie. Tu as probablement Elon comme ami pour la vie et je suppose que cela a beaucoup plus de valeur pour toi que la valeur d'une Tesla. Un jour, vous pourriez créer une entreprise et vous auriez mon aide », a dit Cuban à Sweeney dans l'un des messages de la conversation.Sweeney a déclaré qu'il ne partageait plus les données sur Twitter, mais qu'il suivait toujours le milliardaire sur son compte Discord. Cuban a donné à Sweeney son adresse électronique en échange, mais l'adolescent a dit qu'il était déçu par cette offre. Il a ensuite demandé à rencontrer Cuban lors d'un match des Dallas Mavericks - l'équipe que le milliardaire a achetée en 2000 pour environ 280 millions de dollars - et Cuban a accepté. Cependant, Sweeney a précisé que la date n'avait pas été fixée. « Il a dit beaucoup de choses pour essayer de me convaincre de l'enlever, mais il n'a pas vraiment fait d'efforts », a déclaré Sweeney.En outre, Cuban a déclaré qu'il ne prendrait aucune mesure contre Sweeney si le compte de suivi restait désactivé. « C'est l'accord que j'ai passé. Je répondrai à ses questions commerciales », a déclaré Cuban. Sweeney a déjà fait la une des journaux pour avoir refusé une demande similaire de Musk de cesser de suivre ses jets. Plus tôt cette année, Sweeney a demandé à Musk 50 000 dollars ou une Tesla en échange de la suppression du compte qui suit ses jets après que le milliardaire a dit qu'il "n'aimait pas l'idée de se faire tirer dessus par un cinglé". Musk a bloqué Sweeney sur Twitter peu après avoir fait sa contre-offre.Sweeney a déclaré que depuis que ses efforts pour suivre Musk l'ont catapulté sous les projecteurs, la réaction du public à son travail a été mitigée. Il dit avoir reçu des menaces de la part de fans de Musk, mais certaines des personnes qu'il suit, comme le milliardaire Jared Isaacman, ne semblent pas gênées par cette attention. Ces derniers mois, Sweeney a suivi les jets privés de plusieurs célébrités, notamment ceux de Tom Cruise et de Taylor Swift, et de personnalités du monde politique et technologique, comme l'ancien président Donald Trump et Mark Zuckerberg. Beaucoup qualifient son comportement de chantage.Cependant, Sweeney ne voit pas les choses de cette façon et insiste sur l'argument selon lequel les données qu'il utilise sont déjà disponibles publiquement. Toutefois, les critiques contre-attaquent en alléguant que, même si ces données sont en libre accès, Sweeney a attiré l'attention de tout le monde sur les informations que l'on peut en tirer et les applications qu'on peut en faire. 