Les licenciements de SpaceX violent probablement le droit du travail américain, selon les experts

Il a fallu moins d'un jour et demi à plus de 400 employés de SpaceX pour signer une lettre ouverte critiquant le PDG Elon Musk après qu'elle ait été publiée et partagée par certains de leurs collègues dans une discussion interne. À peine 32 heures après son partage, la page de destination interne du document a été mise hors ligne, à peu près au même moment où un groupe d'employés a été licencié pour son implication dans l'élaboration et le partage de la lettre, une décision qui aurait pu être une violation du droit du travail.La lettre ouverte a d'abord été mise en ligne sur une page de destination interne à midi, heure de l'Est, puis elle a été partagée par une poignée d'employés dans environ 10 salons de discussion dans Microsoft Teams ainsi qu'une liste de diffusion. Le contenu était audacieux : les employés ont affirmé que le comportement de Musk ces dernières semaines était devenu une source d'embarras et une distraction pour l'entreprise. Les rédacteurs de la lettre ont proposé des moyens par lesquels SpaceX pourrait se distancier de la présence de Musk sur Twitter et faire mieux pour tenir responsables les dirigeants et ceux qui commettent du harcèlement sexuel.Un employé qui a aidé à rédiger la lettre mais a souhaité rester anonyme a affirmé « qu'un grand nombre d'employés à travers un tas de données démographiques, de rôles et de niveaux ont aidé à écrire la lettre ». Les employés avaient la possibilité de signer le document en répondant à un sondage ou en scannant un code QR.Le plus grand canal Teams où le document a été partagé comptait environ 2 600 membres, en grande partie remplis d'ingénieurs, tandis que les autres canaux Teams étaient relativement petits. Les rédacteurs prévoyaient également de distribuer une pile de copies physiques de la lettre, qui contenait également des codes QR à scanner, dans les zones de production et de restauration. Mais personne n'a eu le courage de les distribuer avant le début des hostilités, selon l'une des personnes impliquées. On craignait également que la publication de copies de la lettre ne soit perçue comme une organisation syndicale et que les caméras du bâtiment SpaceX ne révèlent qui les avait distribuées. Avant la fermeture de la page de destination, les rédacteurs ont vu qu'ils avaient environ 3 000 visiteurs uniques sur leur site.Alors que le document a finalement obtenu 404 signatures, de nombreuses autres personnes ont contacté ceux qui ont partagé la lettre sur Signal, en personne et via Teams, disant qu'ils signeraient s'ils pouvaient se permettre d'être licenciés à ce moment, selon une personne impliquée. En 2017, une autre entreprise de Musk, Tesla, a licencié un employé pour avoir distribué des brochures encourageant les employés à se syndiquer. De plus, en mai de cette année, Musk a également tweeté que Tesla formerait un « département de contentieux inconditionnel » pour « initier et exécuter directement des poursuites ».Leurs craintes se sont avérées crédibles, car la direction de SpaceX a fini par licencier au moins cinq employés pour leur implication dans la lettre. La présidente de l'exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, a ensuite envoyé un e-mail au personnel de l'entreprise, dénonçant le document et informant le personnel des résiliations.« Nous avons trop de travail critique à accomplir et n'avons pas besoin de ce genre d'activisme excessif - notre équipe de direction actuelle est plus dévouée à garantir que nous ayons un environnement de travail formidable et en constante amélioration que tout ce que j'ai vu au cours de mes 35 ans de carrière », a écrit Shotwell. Faisant écho aux auteurs de la lettre, elle a affirmé que la lettre, et non le comportement de Musk, était une source de distraction pour SpaceX, qui a un emploi du temps chargé dans les jours et les semaines à venir.Shotwell a également fait valoir dans son e-mail que d'autres employés non impliqués dans la lettre s'étaient sentis mal à l'aise, intimidés et contraints de signer le document. Cependant, deux de ceux qui l'ont écrit, s'exprimant sous couvert d'anonymat, contestent cette affirmation. Ils disent qu'ils ont simplement posté la lettre sur les canaux Teams, en y dirigeant les gens et en demandant de l'aide.« Il n'y a eu aucune pression exercée sur qui que ce soit pour recueillir des signatures », a déclaré un employé qui a aidé à rédiger la lettre, qui a également souhaité rester anonyme.La nouvelle des licenciements d'employés s'est répandue dans toute l'entreprise et quelques employés actuels ont exprimé leur consternation face aux mesures prises par l'entreprise. « J'ai l'impression qu'à l'avenir, les personnes qui ne sont pas d'accord à 100% avec Elon devront se taire ou quitter l'entreprise, ce qui est très triste », a déclaré un employé de SpaceX, qui n'était pas impliqué dans la lettre. « Nous admirons tous son intelligence mais son comportement social est inacceptable, et nous nous retrouvons dans une position où nous sommes à la fois fiers et honteux de travailler pour SpaceX ».On ne sait pas si l'un des employés licenciés tentera de porter plainte auprès du National Labor Relations Board (NLRB). Mais s'ils le font, les avocats disent qu'ils auront un dossier solide. « Pour être couverte, une action doit être concertée (certainement le cas ici) et elle doit être liée aux conditions de travail », explique Charlotte Garden, professeur de droit à l'Université de Seattle, qui a écrit sur les droits d'expression des employés pour l'Economic Policy Institute plus tôt cette année.La partie la plus difficile des cas de représailles est souvent de prouver qu'un employé a vraiment été licencié en représailles pour avoir parlé, mais SpaceX a facilité la démonstration du lien. Dans sa note aux employés après les licenciements, la présidente de l'exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, a clairement indiqué que les employés avaient été licenciés spécifiquement en raison de leur implication dans la lettre, qu'elle a qualifiée « d'activisme excessif ». Même si SpaceX a tenté de le nier, le simple moment du déclenchement des hostilités – venant moins de 24 heures après la lettre elle-même – rend la connexion difficile à ignorer.« Cela pourrait très bien être considéré comme des représailles pour avoir pris la parole », a déclaré Mary Inman, avocate lanceuse d'alerte chez Constantine Cannon. « Qu'est-ce que cela dit aux travailleurs ? Cela dit essentiellement, nous ne voulons rien entendre de votre part ».Pour une contestation judiciaire, le principal obstacle serait de montrer que la lettre elle-même constitue des employés qui se réunissent pour discuter des conditions de travail, mais l'accent mis par la lettre sur les objectifs de l'entreprise et la politique « sans connard » semblent correspondre à ce modèle. Il existe des exceptions si le discours est vulgaire, abusif ou dirigé contre les clients, mais aucun ne correspond facilement aux circonstances de l'affaire SpaceX.« Cela me semble être une lettre qui concerne principalement les conditions de travail », a déclaré Garden. « Je pense que le NLRB le verrait de cette façon aussi ».Si l'affaire aboutit, SpaceX pourrait être contraint de réintégrer les employés licenciés avec des arriérés de salaire. Notamment, les protections ne s'appliqueraient pas aux gestionnaires et aux superviseurs, qui ne sont pas soumis à la loi nationale sur les relations de travail (NLRA).Les problèmes soulevés dans la lettre correspondent également à des problèmes de harcèlement de longue date au sein de SpaceX. En décembre, cinq anciens employés de SpaceX ont déposé des plaintes concernant des problèmes de harcèlement spécifiques qui, selon eux, avaient été mal gérés. Une ancienne stagiaire a intenté une action contre SpaceX en 2020, affirmant que l'entreprise avait exercé des représailles contre elle après avoir signalé un incident de harcèlement. La lettre des employés fait le même constat, disant que « les événements récents ne sont pas des incidents isolés ; ils sont emblématiques d'une culture plus large ».Ce ne serait pas la première fois qu'une des entreprises de Musk enfreindrait le droit du travail américain. Après une lutte acharnée sur les tentatives de syndicalisation de l'usine Tesla de Fremont sous le United Auto Workers, le NLRB a ordonné à Tesla de réintégrer un employé licencié avec des arriérés de salaire. Musk a également reçu l'ordre de supprimer un tweet impliquant que la syndicalisation signifierait la fin des options d'achat d'actions dans l'entreprise – bien que, plus d'un an après l'émission de l'ordre, le tweet reste en ligne.Déjà, Communications Workers of America (CWA) considère les licenciements de SpaceX comme un carburant supplémentaire pour l'effort en cours visant à permettre aux travailleurs de la technologie de se syndiquer : « Elon Musk dit qu'il est attaché à la liberté d'expression - sauf lorsque ses employés exercent leur droit légalement protégé de parler de leurs conditions de travail », a déclaré le CWA dans un communiqué. « Nous espérons que ce sera un point de ralliement pour les travailleurs de SpaceX, tout comme c'était le cas chez Google et Activision ».Qu'en pensez-vous ?Que pensez-vous des propos de la CWA qui déclare : « Elon Musk dit qu'il est attaché à la liberté d'expression - sauf lorsque ses employés exercent leur droit légalement protégé de parler de leurs conditions de travail »Que pensez-vous de la décision de SpaceX de renvoyer certains auteurs de la lettre ouverte dénonçant entre autre le comportement d'Elon Musk ?Partagez-vous l'opinion des experts qui pensent que les licenciements de SpaceX violent probablement le droit du travail américain ? Cela aurait-il été pareil dans votre pays ?