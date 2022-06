Alors que le Kremlin poursuit son "opération militaire spéciale" en Ukraine, certaines informations sur le conflit continuent d'être censurées en Russie. Depuis le début du conflit le 24 février, plus de 1 000 sites Internet auraient été restreints par les autorités russes, dont Facebook, BBC News, Voice of America et Radio Liberty. Cette situation a fait exploser le nombre d'utilisateurs russes de VPN, ces derniers cherchant à échapper à la censure et à avoir accès aux médias occidentaux. Début mai, un rapport sur la situation indiquait que les téléchargements quotidiens des VPN les plus populaires sont passés de moins de 15 000 à près de 475 000 en mars.Ainsi, les États-Unis ont profité de la situation pour augmenter leurs financements à certaines entreprises VPN afin de leur permettre de supporter l'afflux de nouveaux utilisateurs. Selon des personnes proches de la Maison-Blanche, l'effort de financement se concentre sur trois entreprises qui construisent des réseaux privés virtuels (VPN) - nthLink, Psiphon et Lantern - et est conçu pour soutenir une récente augmentation de leurs utilisateurs russes. Ces sources ont confirmé que les applications anti-censure ont connu une croissance significative en Russie depuis que le président Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine fin février.Martin Zhu, directeur de l'ingénierie de nthLink, a déclaré que les utilisateurs quotidiens de son application en Russie avaient récemment grimpé en flèche après qu'elle a été fortement promue par des sites d'information financés par le gouvernement américain comme Voice of America (VOA) : « le graphique est passé de 1 000 un jour à 10 000 le lendemain, à 30 000 le jour suivant, à 50 000 et tout droit. Il y a beaucoup de gens en Russie qui ne font pas confiance à Poutine, et aux médias gouvernementaux ». Zhu a ajouté que sa société aurait normalement du mal à fonctionner en Russie sans le soutien financier du gouvernement américain.Mike Hull, PDG de Psiphon, dont le siège est à Toronto, a déclaré que le récent financement du gouvernement américain avait été "déterminant". Il a déclaré que plus de 1,3 million de Russes par jour utilisaient le réseau de Psiphon. Chez Lantern, un cadre (anonyme) de la société a déclaré qu'elle avait ajouté 1,5 million d'utilisateurs mensuels en Russie depuis le début du conflit, à partir d'une base précédente d'environ cinq millions d'utilisateurs mensuels mondiaux, grâce à la promotion sur les médias du gouvernement américain et aussi au bouche-à-oreille sur l'application de messagerie Telegram, qui est populaire en Russie.Des documents de financement accessibles au public ont révélé qu'entre 2015 et 2021, ces trois sociétés VPN ont reçu au moins 4,8 millions de dollars de financement américain. Cependant, les informateurs ont indiqué que depuis février, le financement total alloué aux entreprises a augmenté de près de la moitié afin de faire face à la hausse de la demande en Russie. Le financement passe par l'Agence américaine pour les médias mondiaux (USAGM) ainsi que par l'Open Technology Fund (OTF), basée à Washington, une organisation à but non lucratif entièrement financée par le gouvernement américain et supervisée par l'USAGM.L'USAGM est une agence fédérale qui supervise les radiodiffuseurs soutenus par le gouvernement américain, notamment Voice of America et Radio Free Europe/Radio Liberty. Laura Cunningham, présidente de l'OTF, a déclaré que l'organisation avait augmenté son soutien aux trois VPN, car "le gouvernement russe tente de censurer ce que ses citoyens peuvent voir et dire en ligne afin de masquer la vérité et de faire taire les dissidents". « Les outils permettant d'échapper à la censure, y compris les VPN, soutenus par l'OTF comptaient en moyenne plus de 4 millions d'utilisateurs le mois dernier en Russie », a ajouté Cunningham.Dans une déclaration, l'USAGM a également indiqué qu'elle soutenait le développement d'une série d'outils de contournement de la censure, dont les VPN. Elle n'a pas non plus donné de données précises sur leur financement. « Avec l'escalade de la répression du Kremlin contre la liberté des médias, nous avons constaté une hausse extraordinaire de la demande de ces outils parmi les Russes », a déclaré Laurie Moy, porte-parole de l'USAGM. La Russie réfute toutefois les accusations de censure. Le Kremlin a déclaré : « nous ne censurons pas l'Internet. La Russie réglemente certaines ressources Web, comme de nombreux autres pays dans le monde ».Bien avant que Moscou ne lance ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine, les autorités russes avaient exercé des pressions sur certains médias nationaux qu'elles considéraient comme hostiles et soutenus par l'étranger en désignant certains médias et journalistes comme "agents étrangers". Une escalade de cette pression a conduit le Parlement russe à adopter en mars 2022 une loi qui permet d'emprisonner jusqu'à 15 ans les journalistes qui diffusent intentionnellement de "fausses" informations sur l'armée russe. Ces nouvelles restrictions ont grandement stimulé la hausse de l'utilisation des VPN dans le pays.Les données de 2020 de la Banque mondiale indiquent que la population de la Russie est d'environ 144 millions d'habitants, dont 85 % environ ont accès à Internet. Et selon Simon Migliano, responsable de la recherche chez Top10VPN, bien que l'intérêt pour les VPN se soit récemment quelque peu calmé, l'utilisation quotidienne est toujours en hausse de 452 % en moyenne par rapport à la semaine précédant le déclenchement de la guerre. « Nous estimons de manière prudente qu'au moins 6 millions de VPN ont été installés depuis l'invasion », a déclaré Migliano.La Russie a déjà interdit plusieurs réseaux VPN dans le pays. Dès 2017, le président Poutine a signé une loi qui interdisait l'utilisation des VPN et en 2019, la Russie a menacé de bloquer complètement l'accès à une série de VPN populaires. Les autorités ont indiqué à l'époque que cela a été principalement fait pour prévenir les violations de données et rendre tous les réseaux plus sûrs. Malgré cela, les applications de VPN ont continué à être utilisées discrètement en Russie. Dans la situation actuelle, les financements américains peuvent encourager Moscou à déclencher une nouvelle répression des VPN.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'initiative des États-Unis pour permettre aux Russes d'échapper à la censure ?Selon vous, les actions du gouvernement américain pourraient-elles amener le Kremlin à lancer une nouvelle répression contre les VPN ?