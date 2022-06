Les mémos de travail à distance de Musk

Musk parle de « liberté d'expression et liberté d'accès »

Musk veut 1 milliard d'utilisateurs de Twitter

Une entreprise qui doit ressembler davantage à WeChat et TikTok

Bien qu'Elon Musk ait récemment interdit le travail à distance à la fois chez Tesla et SpaceX, il a déclaré aux employés de Twitter qu'il n'imposerait pas nécessairement la même politique au réseau social : « Si quelqu'un ne peut travailler qu'à distance et qu'il est exceptionnel, cela n'aurait aucun sens de le licencier », a déclaré Musk lors d'un rassemblement virtuel avec le personnel de Twitter, selon le Wall Street Journal.Musk a également souligné que le travail chez Twitter est différent du travail chez Tesla : « Tesla fabrique des voitures, et vous ne pouvez pas fabriquer des voitures à distance ».Bien que ses commentaires puissent être prometteurs pour ceux qui souhaitent continuer à travailler à distance, Musk n'aurait pas fourni de détails sur la façon dont il gérerait le travail à distance sur Twitter s'il finalisait l'acquisition de 44 milliards de dollars. Sa référence au fait de laisser des employés « exceptionnels » travailler à distance suggère qu'un Twitter dirigé par Musk pourrait réduire les options de travail à distance même s'ils ne sont pas complètement interdits.« Il y a un coup que l'on prend lorsqu'on travail à distance, car cela réduit l'esprit de cohésion », a également déclaré Musk lors du rassemblement. « Même si quelqu'un travaille à distance, il doit parfois entrer pour reconnaître ses collègues... Le parti pris pour moi peut être fortement en faveur du travail en personne, mais si quelqu'un est exceptionnel, le travail à distance peut être acceptable ».Il y a environ deux semaines, Musk a envoyé des mémos presque identiques à tous les employés de Tesla et SpaceX leur disant qu'ils devaient être au bureau au moins 40 heures par semaine ou quitter l'entreprise. « Tout le monde chez Tesla est tenu de passer au moins 40 heures au bureau par semaine », a écrit Musk dans la version Tesla du mémo. « De plus, le bureau doit être là où se trouvent vos vrais collègues, pas un pseudo-bureau distant. Si vous ne vous présentez pas, nous supposerons que vous avez démissionné ».Dans un e-mail séparé adressé au personnel de direction de Tesla, Musk a écrit : « S'il y a des contributeurs particulièrement exceptionnels pour lesquels cela est impossible, j'examinerai et approuverai ces exceptions directement ». Mais l'e-mail à l'échelle de l'entreprise ne faisait aucune référence à des exceptions.Le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a fortement soutenu le travail à distance, déclarant aux employés en mars que pendant la réouverture de tous les bureaux de l'entreprise, « les décisions concernant l'endroit où vous travaillez, si vous vous sentez en sécurité en voyage d'affaires et les événements auxquels vous assistez, devraient vous appartenir. Tandis que nous procédons à la réouverture des bureaux, notre approche reste la même. Là où vous vous sentez le plus productif et créatif, c'est là que vous travaillerez et cela inclut le travail à domicile à temps plein pour toujours ».La directrice du marketing de Twitter, Leslie Berland, qui a animé la conversation avec Musk, a déclaré lors de la réunion qu'environ 1 500 employés de Twitter travaillaient à distance. Twitter compte environ 8 000 employés au total.Musk a déclaré vouloir protéger la liberté d'expression sur Twitter. Il a réitéré cet objectif aux employés de Twitter, mais a reconnu qu'il doit y avoir certaines limites pour que les utilisateurs soient « à l'aise sur Twitter ».« Il y a la liberté d'expression et la liberté d'accès », a-t-il déclaré. "N'importe qui pourrait aller en plein Times Square en ce moment et dire ce qu'il veut. Ils peuvent simplement entrer dans Times Square et nier l'existence de l'Holocauste... mais cela ne signifie pas que cela doit être promu à des millions de personnes. Je pense donc que les gens devraient être autorisés à dire des choses assez scandaleuses qui sont dans les limites de la loi mais qui ne sont pas amplifiées et n'ont pas une tonne de portée ».Musk n'a pas dit s'il prévoyait de prendre le titre de PDG de Twitter, mais a déclaré qu'il souhaitait « conduire le produit dans une direction particulière ». « Il y a beaucoup de corvées si vous êtes le PDG », « Je me fiche du titre, mais il est évident que les gens doivent m'écouter ».Musk n'a pas exclu les suppressions d'emplois lorsqu'il lui a été demandé s'il prévoyait des licenciements chez Twitter : « En ce moment, les coûts [de Twitter] dépassent les revenus, donc ce n'est pas une bonne situation », a-t-il déclaré. « Mais quiconque est manifestement reconnu comme un contributeur important ne devrait pas avoir à s'inquiéter ».Musk a déclaré qu'il aimerait faire passer le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de Twitter des 229 millions actuels à « au moins un milliard de personnes ». Twitter devrait « essayer d'inclure autant de pays, autant de monde que possible » en imitant WeChat, a-t-il déclaré.Elon Musk a déclaré jeudi aux employés de Twitter que l'entreprise devait ressembler davantage à WeChat et TikTok si elle voulait atteindre son objectif d'atteindre 1 milliard d'utilisateurs.Lorsqu'il lui a été demandé comment Twitter pourrait développer sa base d'utilisateurs et augmenter l'engagement, Musk a expliqué que l'application devrait offrir plus d'utilité et s'assurer que « les gens sont très divertis et informés », selon les employés qui ont participé au rassemblement virtuel. Il a établi une comparaison avec WeChat, la super application en Chine qui mélange les médias sociaux avec les paiements, les jeux et même le covoiturage.« Il n'y a pas d'équivalent WeChat en dehors de la Chine », a déclaré Musk. « Vous vivez essentiellement sur WeChat en Chine. Si nous pouvons recréer cela avec Twitter, nous aurons un grand succès ».Il a également félicité l'algorithme de TikTok pour ne pas être « ennuyeux », continuant en disant que « nous pourrions affiner Twitter de la même manière pour être intéressant ». Il a spécifiquement mis l'accent sur le fait que Twitter est meilleur pour émerger : « Je pense que Twitter peut être bien meilleur pour informer les gens des problèmes graves », a-t-il déclaré. Lorsqu'il lui a été demandé à quoi ressemblerait le succès de Twitter dans cinq à 10 ans, Musk a déclaré que l'entreprise devrait « contribuer à une civilisation plus forte et plus durable où nous sommes mieux à même de comprendre la nature de la réalité ».Au cours de l'appel, Musk a réitéré qu'il souhaitait que Twitter s'appuie davantage sur les abonnements et les paiements, suggérant que les gens devraient payer pour disposer d'un compte vérifié. À un moment donné, il a suggéré l'idée d'une étiquette « d'ironie » afin que quelqu'un puisse montrer l'intention derrière un tweet.Il a également répété des commentaires antérieurs sur sa volonté de sévir contre les bots et le spam, affirmant « qu'il doit être beaucoup plus coûteux d'avoir une armée de trolls ». Le PDG de Tesla a menacé plus tôt d'annuler l'accord de rachat de Twitter à cause des problèmes de bot, ce qui a incité Twitter à lui donner un accès étendu aux données en signe de bonne foi.Dans l'ensemble, les commentaires de Musk aux employés de Twitter jeudi suggèrent qu'il apportera des changements radicaux à Twitter si son offre de privatiser l'entreprise est acceptée. Il a déclaré qu'il souhaitait rendre l'entreprise plus disciplinée financièrement, mais qu'il n'était pas totalement contre les employés « exceptionnels » qui continuaient à travailler à domicile.Qu'en pensez-vous ?