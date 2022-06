Les NFT sont des jetons qui ne peuvent être échangés entre eux. Ils sont souvent présentés comme un moyen de prouver la propriété d'actifs numériques tels que des œuvres d'art ou des pièces de collection sportives. Mais leurs détracteurs estiment qu'ils font l'objet d'un battage médiatique excessif et qu'ils sont potentiellement dangereux pour l'environnement, compte tenu du caractère énergivore des cryptomonnaies (le réseau Bitcoin consomme à lui seul l'équivalent des besoins énergétiques annuels de l'Argentine). La plupart des NFT sont construits sur la blockchain de l'Ethereum (ETH), la deuxième cryptomonnaie la plus importante.Mardi, Gates a déclaré que les NFT sont "100 % basés sur la théorie du plus grand fou", faisant référence à l'idée que les actifs surévalués monteront en prix lorsqu'il y aura suffisamment d'investisseurs prêts à payer plus pour eux. Plus précisément, en finance et en économie, "la théorie du plus grand fou" est une pratique selon laquelle les gens investissent dans des actifs surévalués, quelle que soit leur valeur sous-jacente réelle, dans l'espoir que quelqu'un d'autre viendra et paiera encore plus pour eux. Mais les marchés, mus par la conviction qu'il y aura toujours une personne prête à payer plus, finissent par se heurter à une barrière.Cependant, lorsque personne ne veut payer un prix plus élevé, les prix de ces actifs numériques peuvent chuter rapidement, laissant les investisseurs "tenir le sac" avec des actifs sans valeur. Par exemple, le problème s'est posé dans le cas du NFT du premier tweet de Jack Dorsey, cofondateur de Twitter. Acheté 2,9 millions en mars 2021, le NFT du premier tweet de l'histoire valait à peine 10 000 dollars en avril 2022. En seulement un an, cet actif numérique a perdu environ 99 % de sa valeur et cela pourrait baisser davantage, car l'acheteur de l'époque peine aujourd'hui à trouver quelqu'un à qui le "refourguer".Gates a déclaré qu'il préférait investir dans des actifs avec des résultats tangibles, comme des fermes ou des usines, "ou une entreprise où ils fabriquent des produits", et qu'il ne détenait aucune position dans les cryptomonnaies ou les NFT. « Je suis habitué aux classes d'actifs comme une ferme où ils ont une production, ou comme une entreprise où ils fabriquent des produits. En ce qui concerne la cryptomonnaie, je ne suis pas impliqué dans ce domaine. Je ne suis ni long ni court dans aucune de ces choses », a-t-il déclaré, suggérant qu'il se méfiait également des actifs conçus pour "éviter la taxation ou toute sorte de règles gouvernementales".« De toute évidence, les images numériques coûteuses de singes vont améliorer le monde de façon considérable », a plaisanté Gates, faisant référence au projet phare de NFT, Bored Ape Yacht Club. Il a déjà critiqué les cryptomonnaies et les NFT pour leur manque de valeur réelle. « La valeur de la cryptomonnaie est juste ce qu'une autre personne décide que quelqu'un d'autre paiera pour elle, donc pas d'ajout à la société comme d'autres investissements », a-t-il déclaré lors d'une session de questions-réponses sur Reddit en mai. Dans une interview datant de février 2021, il s'inquiétait des dangers de l'achat de bitcoins par des investisseurs ordinaires.Il s'est dit particulièrement inquiet du fait que la valeur de la cryptomonnaie était si volatile et pouvait s'effondrer sur la base d'un tweet d'un investisseur de premier plan, comme Elon Musk. « Je pense que les gens qui n'ont pas autant d'argent à dépenser se laissent prendre à ces manies. Ma pensée générale serait que si vous avez moins d'argent qu'Elon, vous devriez probablement faire attention », a déclaré Gates en 2021. Les avertissements de Gates sur la volatilité se sont avérés justes. Lorsqu'il s'exprimait en 2021, le prix du bitcoin était en pleine explosion et atteignait 63 000 dollars en avril de la même année.Il a ensuite connu une chute spectaculaire, avant de remonter à un sommet historique de plus de 64 000 dollars en novembre dernier. Aujourd'hui, un bitcoin ne vaut plus que 21 272 dollars. Des sociétés de cryptomonnaie autrefois florissantes comme Coinbase, Crypto.com et BlockFi licencient des employés en raison de la baisse des volumes d'échange. Coinbase a annoncé qu'il va licencier plus de 1 100 employés, soit 18 % de son effectif mondial, cette année dans le cadre d'un plan de réduction des coûts. La chute de la valeur des cryptomonnaies fait également sombrer des projets comme le prêteur de cryptomonnaies Celsius Network.Des projets tels que le stablecoin algorithmique de Terraform Labs se sont également effondrés. De même, les prix des NFT ont également fortement chuté. Certains des plus grands projets, comme le Bored Ape Yacht Club (BAYC) mentionné plus haut, ont vu leur valeur divisée par deux, ou plus. Selon CoinMarketCap, l'index NFT (NFT Index), qui suit les performances de huit jetons populaires liés au NFT, est en baisse de 30 % pour la semaine. En outre, selon Decrypt, le prix plancher d'un NFT est en baisse de 78 % depuis fin avril.Pourtant, de plus en plus de personnes considèrent les NFT comme une bonne affaire dans le contexte du krach des cryptomonnaies, le volume des échanges sur la place de marché des NFT OpenSea ayant augmenté de 173 % au cours de la journée écoulée. Comme le pense Gates, les investisseurs croient peut-être à la théorie du plus grand fou des NFT, persuadés qu'il existe d'autres pigeons prêts à racheter ces actifs.Source : Bill Gates s'exprimant lors d'un événement sur le changement climatiqueQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la position de Gates vis-à-vis des NFT et des cryptomonnaies ?Que pensez-vous de l'expression utilisée par Gates pour qualifier les NFT et les cryptomonnaies ?Pensez-vous que l'intérêt pour ces actifs numériques s'estompe ?Selon vous, le marché continuera-t-il à s'effondrer ?