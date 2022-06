Reviver estime être la première startup à avoir développé une plaque d'immatriculation numérique au monde et la première plateforme de véhicules connectés. Basée en Californie, elle a récemment reçu l'autorisation de vendre ses plaques d'immatriculation numérique dans l'État du Michigan. Elle affirme que jusqu'à présent, plus de 275 plaques Rplates ont été enregistrées dans l'État, dont environ 200 dans le seul sud-est du Michigan. Mais qu'est-ce qu'une plaque d'immatriculation numérique ? Selon Reviver, une plaque d'immatriculation numérique permet de localiser un véhicule perdu et de recevoir des alertes de sécurité publique - moyennant paiement.Les consommateurs ont le choix entre deux modèles : une plaque à piles et une plaque câblée avec GPS. Plus précisément, la Rplate est essentiellement une plaque d'immatriculation dotée d'un écran HD et de la connectivité LTE (ainsi que du GPS pour le modèle câblé) qui comprend un certain nombre de fonctions de sécurité et de personnalisation. Les conducteurs peuvent passer d'un mode sombre à un mode clair et sélectionner des messages personnalisés qui apparaîtront au bas de la plaque. La plaque GPS comprend également des transpondeurs télématiques, de sorte qu'elle peut localiser un véhicule perdu ou volé.Elle peut également envoyer des alertes sur votre smartphone si elle détecte un mouvement suspect. Une application mobile complémentaire permet aux conducteurs de suivre leur kilométrage et de renouveler leur immatriculation en ligne. La Rplate comprend également quelques fonctions de sécurité qui pourraient être excessives pour certains. Par exemple, il existe un mode "Valet Parking" qui vous permet de surveiller votre voiture à distance pendant qu'elle est garée par un voiturier et une option de géorepérage pour les membres de la famille ou les employés qui conduisent la voiture, qui envoie des alertes s'ils dépassent les limites du trajet.Les plaques d'immatriculation numériques ne sont pas bon marché. Les deux modèles nécessitent un abonnement (19,95 dollars par mois pour les plaques à piles et 24,95 dollars par mois pour les plaques câblées) et coûtent 150 dollars de plus si vous décidez de faire appel à un professionnel pour installer la plaque. La société a annoncé qu'elle travaille également sur un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment l'intégration avec les routes à péage, les parcmètres et des services DMV supplémentaires. Selon Neville Boston, fondateur de la Reviver, les plaques d'immatriculation numériques représentent l'avenir.Neville estime que les plaques métalliques traditionnelles ne seront pas seulement remplacées, mais que des fonctions intelligentes des plaques numériques feront la différence. À priori, l'idée semble bonne, cependant, l'on pense que le système peut être manipulé. « Si les gens pouvaient le pirater numériquement, pourraient-ils mettre de fausses étiquettes dessus ? Et des choses comme ça, c'est ce qui m'inquiéterait, ou bien ils pourraient le bloquer, de sorte que s'ils se livrent à une activité criminelle, vous ne pourriez pas attraper la plaque », a déclaré Jacob Schmitz, un conducteur du Michigan.Mais Neville assure que Reviver travaille à ce que cela n'arrive pas. « Elles ont le même type de chiffrement, en fait un meilleur chiffrement qu'une session de banque en ligne. Aujourd'hui, elles n'ont pas été piratées, je ne dis pas qu'il n'y a pas de possibilité que cela se produise à l'avenir, mais nous continuons à mettre le système à l'épreuve afin qu'ils puissent fonctionner de la manière dont ils ont besoin », a déclaré Neville. En outre, Jarrod Hart, le chef de la police de Dearborn Heights, une ville située dans l’État du Michigan, voit lui aussi les avantages des Rplates, mais s'inquiète des contrefaçons.« À mesure que ces plaques deviendront plus populaires, il sera possible de coller une plaque d'immatriculation électronique, d'apparence très réaliste, à l'arrière du véhicule », a déclaré Hart. Rien que cette année, à Dearborn Heights, 66 vols de véhicules auraient été signalés, et 6 plaques d'immatriculation auraient été volées. Mais Neville affirme que des filigranes uniques et des clés de sécurité dynamiques protègent les plaques d'immatriculation numériques de Reviver contre la duplication, voire le vol. De même, il assure que les fonctionnalités futures des plaques Rplates devraient sécuriser davantage les véhicules.« En effet, dès que vous retirez la plaque, un message de détachement s'affiche en quelques secondes sur la plaque et des informations sont envoyées au propriétaire de la plaque par courrier électronique et par SMS », explique Neville. Beaucoup disent que les plaques d'immatriculation numériques Rplates sont une nouveauté et qu'ils attendront de voir plus de réactions avant de passer à l'action. Pour Neville toutefois, la plaque d'immatriculation numérique est l'avenir, et les passionnés de technologie seront les premiers à l'essayer, suivis par les autres.Source : Reviver Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des plaques d'immatriculation numériques ?Selon vous, quels sont les risques liés à l'utilisation de ces plaques numériques ?Pensez-vous que ces plaques numériques rendent les véhicules plus sécurisés ? Sont-elles l'avenir ?