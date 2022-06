Oliver a expliqué comment les grandes entreprises technologiques régissent Internet. « Mettre fin à un monopole est presque toujours une bonne chose, qu'il s'agisse d'AT&T, de la Standard Oil ou de n'importe quel jeu de Monopoly. Lorsque les monopoles nuisibles prennent fin, l'innovation s'épanouit », a-t-il déclaré. Il fait référence à AT&T, car jusque dans les années 1980, l'opérateur télécom américain détenait un monopole sur tous les services téléphoniques du pays. Oliver a rappelé qu'une fois AT&T démantelé, les prix ont chuté et l'innovation a explosé, ce qui a donné lieu à des avancées telles que les répondeurs téléphoniques et les modems.En fait, le démantèlement aurait contribué à rendre possible l'omniprésence d'Internet. L'humoriste a consacré 25 minutes de sa dernière émission Last Week Tonight à la "méchanceté générale" des grandes entreprises technologiques et a plaidé en faveur de deux projets de loi antitrust historiques actuellement examinés par le Congrès. Il s'est concentré sur les affirmations des groupes de défense et des petites entreprises selon lesquelles des géants comme Google et Meta, la société mère de Facebook, adoptent un comportement anticoncurrentiel et d'autoréférencement qui promeut leurs produits et services et renforce leur statut de dominateurs sans égal.Au cours de l'émission, il s'est attaqué à la commission d'environ 30 % d'Apple sur l'App Store (appelée "taxe Apple" par les critiques), qu'il a qualifiée en plaisantant de "prix du sang". Il s'en est ensuite pris à Google, qu'il a critiqué pour avoir "exploité sa position dominante sur le marché" de la recherche. Les chercheurs estiment en effet que Google possède plus de 90 % des parts de marché de la recherche. Oliver a également cité une étude selon laquelle deux tiers (environ 66 %) de toutes les recherches effectuées sur Google n'aboutissent jamais à ce qu'un utilisateur quitte une propriété Google connexe.Imaginez que vous cherchez une recette de cuisine sur Google et que vous soyez dirigé vers une vidéo YouTube appartenant à Alphabet. Selon l'humoriste, c'est de l'autoréférencement en action. La pratique consiste pour les entreprises à favoriser injustement leurs propres produits sur leurs propres plateformes. « L'algorithme de Google ne devrait pas déterminer si l'entreprise de quelqu'un est réelle ou non », a déclaré Oliver, faisant référence à des entreprises telles que Yelp. Elles ont accusé Google d'avoir volé leur contenu et ont allégué que l'autoréférencement du géant technologique a limité leur visibilité et leur portée.Apple, par exemple, empêche les utilisateurs d'iPhone de télécharger des applications ailleurs que dans son App Store, où les applications Apple apparaissent toujours en premier dans les recherches. Oliver s'en est surtout pris à Amazon, qui a fait l'objet de vives critiques pour avoir prétendument donné la priorité à ses propres marques de produits au détriment de ses petits concurrents, ce qui a eu pour effet d'évincer les petites entreprises. « En fait, c'est le terrain de jeu d'Amazon, c'est lui qui fixe les règles, et il semble qu'il gagne la plupart du temps. S'ils vous font concurrence, vous êtes pratiquement mort », a déclaré Oliver.Il a aussi ajouté qu'Amazon est essentiellement le seul endroit où l'on peut vendre quoi que ce soit sur Internet. « À moins que vous ne cherchiez à vous débarrasser de quelques dents humaines, car dans ce cas, c'est Craigslist qui s'impose, bébé ! », a-t-il déclaré. En 2020, la sous-commission de la Chambre des représentants sur le droit antitrust, commercial et administratif a publié un rapport de 450 pages affirmant qu'Apple, Amazon, Facebook et Alphabet (la société mère de Google) adoptent régulièrement des comportements anticoncurrentiels afin de préserver leurs monopoles incroyablement lucratifs.Par exemple, selon le rapport, 65 à 70 % de tous les achats effectués sur les marchés en ligne aux États-Unis passent par Amazon. Une analyse récente a montré qu'Amazon oriente les acheteurs vers des produits vendus par Amazon dans 40 % des cas et que, lorsqu'il oriente vers un autre fournisseur, neuf fois sur dix, il s'agit d'un fournisseur qui utilise les services d'expédition d'Amazon. Et c'est sans parler des quelque 160 000 produits qu'Amazon fabrique - et promeut - lui-même, dont certains seraient des contrefaçons bon marché de produits fabriqués par de petites entreprises qui sont alors dans l'impossibilité de vendre leurs produits.Si Oliver a reconnu que de petites réformes ont été apportées par Apple et Google au cours des dernières années, il a déclaré qu'elles n'étaient intervenues qu'après une pression incessante des activistes et de nombreuses poursuites judiciaires. Il a également critiqué les arguments récents des Big Tech contre les nouvelles mesures antitrust, notamment l'"American Innovation and Choice Act" (AICO) et l'"Open App Markets Act". « Ces projets de loi ouvriraient à nouveau la porte à l'innovation et ramèneraient Internet à ce qu'il était censé être dès le départ : un outil révolutionnaire qui a élargi l'accès mondial à l'information », a ajouté Oliver.Par exemple, l'AICO interdirait à Amazon de privilégier ses propres produits de marque privée par rapport à ceux de vendeurs indépendants. L'Open App Markets Act obligerait Apple et Google à permettre aux utilisateurs d'installer des applications tierces sans passer par leurs magasins d'applications. Ces projets de loi bénéficient d'un soutien bipartisan, mais le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ne les a pas encore appelés au vote. Il avait promis de les soumettre au "début de l'été", mais rien n'a été programmé alors que le Congrès se prépare à voter sur un projet de loi bipartisan sur le contrôle des armes à feu.L'émission d'Oliver s'est également attiré les louanges de certains groupes de défense des consommateurs et de petites entreprises technologiques qui ont passé des années à mettre en lumière les pratiques anticoncurrentielles et le pouvoir politique démesuré des Big Tech. Fight for the Future, l'un des principaux défenseurs des réformes antitrust, s'est montré favorable à l'émission en raison de sa présentation claire des préjudices présumés causés par les entreprises technologiques et de la mise en évidence des liens familiaux du chef de la majorité démocrate au Sénat avec les entreprises mêmes que la nouvelle législation tenterait de cibler.« Une explication claire comme de l'eau de roche des méfaits du monopole et de l'autoréférencement des Big Tech, avec des démonstrations épiques des mensonges des Big Tech », a tweeté Evan Greer, directeur de Fight for the Future. Greer a souligné une émission de 2017 de Last Week Tonight sur la neutralité du réseau, qui, selon lui, a joué un rôle important dans la galvanisation du soutien du public à cette question. Il est possible, a ajouté Greer, que l'épisode de cette semaine puisse allumer une étincelle similaire pour la réforme antitrust. Pourtant, les Big Tech font tout leur possible pour empêcher ces projets de loi de voir le jour.La semaine dernière, un rapport a révélé que les Big Tech ont déjà dépensé environ 36 millions de dollars en publicités pour saboter le projet de loi AICO, tandis que les partisans de la mesure n'ont dépensé que 200 000 dollars pour la soutenir. Ces dépenses constituent l'une des plus grandes campagnes publicitaires de la puissante industrie technologique de ces dernières années et reflètent sa crainte du potentiel perturbateur d'une législation antitrust plus stricte. L'une des associations ayant le plus dépensé dans ces campagnes de lobbying est l'association internationale "Computer and Communications Industry Association" (CCIA).Source : Vidéo de l'émission (ci-dessous)Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des allégations de l'humoriste John Oliver contre les Big Tech ?