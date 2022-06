Microsoft est tenu d'adopter une approche neutre lorsque les employés d'Activision Blizzard expriment leur intérêt à former un syndicat

Une position déjà affirmée

Nous croyons en l'importance d'écouter les préoccupations de nos employés. Nos dirigeants ont une politique de porte ouverte et nous investissons dans des systèmes d'écoute et des groupes de ressources pour les employés qui nous aident constamment à mieux comprendre à la fois ce qui fonctionne et ce que nous devons améliorer. Mais nous reconnaissons qu'il peut arriver que certains employés de certains pays souhaitent former ou adhérer à un syndicat. Nous reconnaissons que les employés ont le droit légal de choisir de former ou d'adhérer à un syndicat. Nous respectons ce droit et ne pensons pas que nos employés ou les autres parties prenantes de l'entreprise bénéficient d'une résistance aux efforts légaux des employés pour participer à des activités protégées, y compris la formation ou l'adhésion à un syndicat. Nous nous engageons à adopter des approches créatives et collaboratives avec les syndicats lorsque les employés souhaitent exercer leurs droits et que Microsoft se voit présenter une proposition spécifique de syndicalisation. Dans de nombreux cas, les propositions de syndicalisation des employés peuvent offrir à Microsoft la possibilité de travailler avec un syndicat existant sur des processus convenus permettant aux employés d'exercer leurs droits par le biais d'un accord privé. Nous nous engageons à adopter des approches collaboratives qui rendront plus simple, plutôt que plus difficile, pour nos employés de prendre des décisions éclairées et d'exercer leur droit légal de choisir de former ou d'adhérer à un syndicat. Forts de nos expériences professionnelles mondiales, nous nous engageons à maintenir une relation étroite et un partenariat partagé avec tous nos employés, y compris ceux représentés par un syndicat. Depuis plusieurs décennies, Microsoft collabore étroitement avec des comités d'entreprise à travers l'Europe, ainsi qu'avec plusieurs syndicats dans le monde. Nous reconnaissons que le leadership et le succès continus de Microsoft exigeront que nous continuions à apprendre et à nous adapter à un environnement changeant pour les relations de travail dans les années à venir.

Un dénouement qui pourrait en inspirer d'autres

Microsoft sera aux prises avec de nombreux problèmes chez Activision, notamment des poursuites judiciaires relatives à des injustices en matière de travail, des allégations de harcèlement sexuel et des allégations de lieu de travail toxique. Les employés de Raven Software, la filiale d'Activision qui développe de la populaire série de jeux Call of Duty, a récemment voté pour la création d'un syndicat, avec lequel Activision a entamé des négociations il y a quelques jours seulement.Fin mai, les employés du département d'assurance qualité de Raven Software à Middleton, Wisconsin, ont voté 19 contre 3 pour rejoindre les Communications Workers of America (CWA), selon un décompte des responsables du National Labor Relation Board (NLRB) des États-Unis.Une décision des employés chez Activision qui est survenue suite à de multiples accusations de harcèlement sexuel et d'inconduite. Ils sont sortis pour protester contre la réponse de l'entreprise aux allégations et aux licenciements de testeurs d'assurance qualité. Pour mémoire, à la fin de l'année dernière, Raven Software, la filiale d'Activision Blizzard qui développe les jeux Call of Duty, a soudainement licencié environ un tiers des testeurs QA (contrôle qualité) du groupe après des mois à promettre une meilleure rémunération. Les employés ont fait circuler une pétition demandant la destitution du directeur général Bobby Kotick.La grande enseigne du jeu vidéo a fait l'objet d'un examen minutieux pour avoir empêché les employés de se syndiquer dans le passé. En mai, le Conseil national des relations de travail a déclaré qu'Activision Blizzard avait violé la loi nationale sur les relations de travail en interférant avec les efforts de syndicalisation des employés après que l'entreprise aurait menacé le personnel et établi une politique de médias sociaux qui enfreignait les droits d'action collective de ses travailleurs.Microsoft et Communication Workers of America (CWA), qui représente les employés de Raven Software, ont publié une déclaration commune indiquant que l'accord est un coup de pouce qui « bénéficiera à Microsoft et à ses employés, et créera des opportunités d'innovation dans le secteur des jeux ».L'accord de neutralité du travail devrait entrer en vigueur 60 jours après la clôture de l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft et affectera tous les employés, pas seulement ceux de Raven Software. La déclaration de CWA/Microsoft la décrit comme étant basée sur cinq dispositions, qui, selon le président de CWA, Chris Shelton, sont contraignantes :Brad Smith, président des affaires juridiques de Microsoft, a déclaré que l'accord reflète un ensemble de principes d'organisation du travail que Microsoft s'est fixés début juin. « Nous apprécions la collaboration de CWA dans la conclusion de cet accord, et nous considérons le partenariat d'aujourd'hui comme une avenue pour innover et grandir ensemble », a déclaré Smith.« Cet accord offre aux travailleurs d'Activision Blizzard une voie pour exercer leurs droits démocratiques de se syndiquer et de négocier collectivement après la clôture de l'acquisition de Microsoft et établit un cadre de grande qualité pour les employeurs de l'industrie des jeux », a déclaré le président de CWA, Chris Shelton. « Les engagements contraignants de Microsoft donneront aux employés une place à la table et garantiront que l'acquisition d'Activision Blizzard profite aux travailleurs de l'entreprise et au marché du travail du jeu vidéo au sens large. L'accord répond aux préoccupations antérieures de CWA concernant l'acquisition et, par conséquent, nous soutenons son approbation et nous nous réjouissons de travailler en collaboration avec Microsoft après la clôture de cet accord ».Activision Blizzard a été poursuivi par l'État de Californie l'année dernière pour avoir encouragé une culture de « fraternité » qui a conduit à la discrimination sexuelle et raciale, à un salaire médiocre pour les femmes et plus encore.Microsoft a annoncé son intention d'acheter Activision Blizzard en janvier pour 68,7 milliards de dollars, et bien qu'il n'ait pas directement abordé les problèmes d'Activision, le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a déclaré à l'époque que Microsoft était « impatient d'étendre notre culture d'inclusion proactive au d'excellentes équipes à travers Activision Blizzard ».Microsoft lui-même n'est pas sans histoire de problèmes de travail similaires : une série de courriels divulgués en 2019 a décrit Redmond comme ayant une culture similaire, et le départ du conseil d'administration du fondateur Bill Gates en 2020 a également été frappé par des rumeurs selon lesquelles il aurait abandonné sa position suite à une affaire romantique « inappropriée » avec une employée de Microsoft.Plus tôt ce mois-ci, Microsoft avait déjà assuré, par le biais de Brad Smith, qu'il n'allait pas s'opposer aux efforts de syndicalisation de ses employés. Brad Smith a notamment indiqué ce qui suit :Deux éléments guident notre réflexion.Tout d'abord, bien que les relations avec les organisations syndicales ne soient pas nouvelles pour Microsoft, nous savons que nous avons beaucoup à apprendre. De nombreuses autres industries ont beaucoup plus d'expérience et de connaissances que nous. Au cours des derniers mois, nous avons discuté et travaillé dur pour apprendre d'éminents dirigeants syndicaux, commerciaux et universitaires. Nous nous sommes appuyés sur les expériences de collaboration de notre entreprise avec des comités d'entreprise et des syndicats dans d'autres pays, ce que j'ai appris sur moi-même dans les années 1990 lorsque j'étais responsable de nos affaires juridiques et d'entreprise européennes. Mais surtout, nous reconnaissons que nous avons beaucoup plus d'apprentissages devant nous que derrière nous.Deuxièmement, nous reconnaissons que la bonne approche pour Microsoft peut être différente de ce qui fonctionnera le mieux pour les autres. Chaque industrie et chaque entreprise est unique. Nous abordons ces questions avec une profonde appréciation du rôle vital et innovant que jouent nos employés dans le développement et l'adoption de nouvelles technologies. Cela dépend d'une culture d'entreprise commune qui est ancrée dans un état d'esprit de croissance axé sur l'écoute, l'apprentissage et l'évolution de nos approches ensemble, en particulier sur les questions importantes dans un monde en évolution rapide.Compte tenu de ces facteurs, nous pensons que les parties prenantes de Microsoft seront mieux servies par une approche ouverte et constructive basée sur les quatre principes suivants :Nous reconnaissons qu'il s'agit d'un voyage et que nous devrons continuer à apprendre et à changer à mesure que les attentes et les opinions des employés changent avec le monde qui nous entoure. Et nous reconnaissons que les employeurs et les employés ne seront pas toujours d'accord sur tous les sujets – et ce n'est pas grave.En décembre, Vodeo est devenu le premier studio de jeux vidéo en Amérique du Nord dont les travailleurs ont obtenu une représentation syndicale. Les employés d'un entrepôt Amazon à Staten Island, New York, ont récemment voté pour se syndiquer et les travailleurs d'un magasin Apple à Atlanta ont déposé une pétition pour une élection syndicale. Les travailleurs de plus de 58 cafés Starbucks aux États-Unis ont choisi de rejoindre Workers United, tandis qu'au moins quatre magasins ont voté contre le syndicat, sur plus de 262 environ qui ont cherché à organiser des élections depuis août dernier.« Il y a certainement une énorme quantité d'énergie et d'optimisme, en particulier parmi les jeunes travailleurs en ce moment », a déclaré Logan.Dans le Wisconsin, les organisateurs ont appelé à un environnement de travail plus sain avec des délais de développement réalistes, une rémunération appropriée et des opportunités de développement de carrière dans une industrie où l'assurance qualité est sous-évaluée, selon le compte Twitter officiel des organisateurs. Le nombre de bulletins de vote reçus était de 24 sur 28 électeurs éligibles. « D'autres travailleurs de l'industrie du jeu vidéo seront ravis et inspirés par le succès des travailleurs de Raven Software à former leur syndicat. Nous exhortons Activision à respecter leur décision et à s'engager à négocier un contrat équitable », a déclaré la directrice des communications de CWA, Beth Allen, dans une déclaration avant le vote.Source : communiqué de Microsoft et du CWA