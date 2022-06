En janvier 2022, les législateurs américains ont proposé un nouveau projet de loi visant à donner le pouvoir à Washington d'interdire discrètement les transactions en cryptomonnaie. Le projet de loi, l'America COMPETES Act, contient des "mesures spéciales" qui seraient désastreuses non seulement pour les cryptomonnaies. Cela dit, alors que certains experts craignent que ce projet de loi nuise également à la vie privée et au secret bancaire, une coalition de technologues appelle le gouvernement américain, notamment les législateurs, à ne pas fléchir devant les lobbies de l'industrie de la cryptomonnaie et d'autres technologies comme la blockchain.Début juin, un groupe d'experts en technologie et d'universitaires bien connus a envoyé une lettre aux législateurs américains dans la première tentative organisée de contre-lobby de l'industrie de la cryptomonnaie à Washington. La lettre est signée par 26 personnes, dont certains des critiques les plus virulents de l'industrie de la cryptomonnaie, comme le développeur de logiciels Stephen Diehl, Bruce Schneier, maître de conférences à Harvard, Miguel de Icaza, ancien ingénieur chez Microsoft et l'ingénieur principal de Google Cloud Kelsey Hightower. La lettre critique sévèrement les investissements en cryptomonnaie et la technologie blockchain.Adressée aux deux leaders de la majorité et de la minorité du Sénat, ainsi qu'à plusieurs autres membres de haut rang du Sénat américain, la lettre se lit comme suit : « nous vous demandons instamment de résister aux pressions des financiers, lobbyistes et promoteurs de l'industrie des actifs numériques visant à créer un refuge réglementaire pour ces instruments financiers numériques risqués, défectueux et non éprouvés, et d'adopter au contraire une approche qui protège l'intérêt public et garantit que la technologie est déployée au service véritable des besoins des citoyens ordinaires ». Schneier ajoute que tout ce qui se dit sur la blockchain est faux.« Les affirmations des partisans de la blockchain ne sont pas vraies. Ce n'est pas sécurisé, ce n'est pas décentralisé. Tout système dans lequel vous oubliez votre mot de passe et vous perdez vos économies n'est pas un système sûr. Nous faisons du contre-lobbying, c'est le but de cette lettre. L'industrie de la cryptomonnaie a ses gens, ils disent ce qu'ils veulent aux politiciens », a déclaré Schneier. Le groupe affirme que la blockchain a "peu, voire pas, d'utilisations dans l'économie réelle" et que les cryptomonnaies ont de nombreuses externalités négatives, notamment des menaces pour la sécurité nationale et des risques pour la stabilité financière.La lettre mentionne également les émissions massives de gaz à effet de serre résultant du minage des cryptomonnaies. Elle appelle les législateurs à résister aux efforts de lobbying des défenseurs de l'industrie de la cryptomonnaie qui ne veulent pas que le gouvernement réglemente les cryptomonnaies. Une analyse récente de Public Citizen, un groupe de défense des consommateurs, a révélé que le nombre de lobbyistes représentant l'industrie de la cryptomonnaie est passé de 115 à 320 entre 2018 et 2021, et que leurs dépenses en lobbying ont quadruplé, passant de 2,2 millions de dollars à 9 millions de dollars au cours de la même période.Selon The Block, les parties prenantes de l'industrie auraient dépensé environ 4,4 millions de dollars en lobbying fédéral aux États-Unis au cours du premier trimestre de cette année, la plus grande société d'échange de cryptomonnaie américaine Coinbase ayant dépensé 760 000 dollars en lobbying uniquement sur cette période. En outre, d'autres rapports indiquent que les principales bourses de cryptomonnaie telles que FTX, Binance et Crypto.com ont également dépensé beaucoup d'argent pour conclure des contrats de sponsoring avec des stars du sport et des lieux de divertissement afin de promouvoir leurs produits auprès du public.Les entreprises qui s'intéressent de plus en plus au secteur de la cryptomonnaie, notamment Meta, Visa et PayPal, feraient également du lobbying en faveur de cette industrie. En conséquence, certains craignent que le secteur ne bénéficie de libertés injustifiées en matière de réglementation. Les défenseurs du secteur affirment que les cryptomonnaies apportent une réponse à une série de problèmes macroéconomiques auxquels la société est confrontée. Selon ces derniers, il s'agit principalement de fournir des services bancaires à des millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès aux institutions financières traditionnelles.Les cryptomonnaies visent également à protéger la confidentialité des données financières ou à donner aux personnes touchées par l'inflation la possibilité de stocker des richesses. Cependant, les signataires de la lettre vont plus loin en affirmant que "les cryptomonnaies et la technologie blockchain ne servent à rien, à part à escroquer les investisseurs non avertis". « Les cryptomonnaies ont servi de tremplin à des programmes d'investissement spéculatifs peu fiables et très volatils, qui font l'objet d'une promotion active auprès d'investisseurs de détail qui ne sont peut-être pas en mesure d'en comprendre la nature et les risques », indique la lettre.La lettre fait suite à la signature par le président américain Joe Biden, en mars 2022, d'un décret sur les actifs numériques, qui fixe une série d'objectifs allant de la protection des consommateurs à la lutte contre le financement illicite lié aux cryptomonnaies. Elle intervient également à un moment où les inquiétudes se multiplient à la suite de l'effondrement du stablecoin TerraUSD, dans lequel des investisseurs ont perdu des centaines de millions de dollars. Bien que les préoccupations exprimées dans la lettre ne soient pas nouvelles, elles marquent le premier effort concentré et plus organisé pour contrer l'industrie de la cryptomonnaie.Source : La lettre des experts en technologie à Washington Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la lettre adressée à Washington par les technologues ?Pensez-vous que cette lettre poussera Washington à adopter des mesures drastiques vis-à-vis des cryptomonnaies ?