Parmi les jetons les plus populaires extraits grâce à la preuve de travail figurent le Bitcoin, l'Ethereum et le Dogecoin. L'autre solution, la preuve d'enjeu (proof of stake - PoS), consiste à utiliser des cryptomonnaies, comme ETH2.0 ou Avalanche, pour obtenir le même résultat avec moins d'énergie, et elle est considérée comme plus efficace que la preuve de travail. Le projet de loi new-yorkais est une tentative des législateurs pour réduire l'empreinte carbone de l'État et "atténuer les effets actuels et futurs du changement climatique". Les législateurs estiment que les cryptomonnaies basées sur la preuve de travail sont un risque écologique.« Les opérations minières de cryptomonnaie utilisant des méthodes d'authentification de preuve de travail pour valider les transactions de la blockchain sont une industrie en expansion dans l'État de New York. L'expansion continue des opérations va augmenter considérablement la quantité d'énergie utilisée dans l'État », peut-on lire dans le projet de loi. La mesure, qui a été approuvée par un vote de 36 contre 27 au Sénat de l'État tôt vendredi matin, est maintenant soumise à l'examen de la gouverneure de l'État de New York Kathy Hochul. L'Assemblée de l'État a approuvé le projet de loi le mois dernier.Le projet de loi sera soumis à un autre test lorsqu'il sera transmis à la gouverneure Kathy Hochul. Hochul dispose en effet de 10 jours pour signer ou mettre son veto à la législation. Selon certaines allégations, le mois dernier, Hochul aurait reçu un don de 40 000 dollars de la part du directeur d'une société qui exploite une ancienne usine d'aluminium transformée en installation de cryptomonnaie. Si le projet de loi est adopté, il s'agira de l'une des restrictions les plus importantes aux États-Unis pour ce processus à forte intensité énergétique. Il s'agit également d'un contraste frappant avec les politiques d'États tels que le Texas et la Géorgie.Ces États utilisent des avantages fiscaux et des réglementations moins restrictives pour inciter les entreprises à délocaliser leurs activités. New York a longtemps été considéré comme un endroit attrayant pour les entreprises d'extraction de cryptomonnaie en raison des sources d'énergie hydroélectrique bon marché. Ces dernières années, les entreprises ont également réaffecté d'anciennes installations alimentées au charbon et au gaz. Cependant, si Hochul signe le projet de loi, toute activité minière de preuve de travail dans l'État qui repose sur la combustion de combustibles fossiles fera l'objet d'une interdiction de deux ans.Toutefois, les entreprises minières de preuve de travail utilisant 100 % d'énergie renouvelable seront toujours autorisées à fonctionner. Les entreprises qui exploitent ces installations s'opposent à la loi et estiment qu'elle fera plus de mal que de bien. « En fin de compte, ce projet de loi fera plus de mal à New York qu'il ne l'aidera, car ces mineurs se regrouperont de plus en plus dans des États comme le Texas, le Tennessee, l'État de Washington et d'autres qui fournissent de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique et d'autres sources d'énergie propre », a déclaré Steven McClurg, cofondateur et directeur de l'information de Valkyrie Investments.Valkyrie Investments supervise WGMI, le plus grand ETF de mineurs de bitcoins basé aux États-Unis. En outre, ce projet de loi new-yorkais intervient après que la Chine a instauré de nouvelles restrictions sur l'extraction de bitcoins l'année dernière. La Chine a pris de nombreuses mesures à l'encontre du bitcoin depuis qu'elle a décidé d'introduire sa propre monnaie électronique, mais aussi pour d'autres raisons. Entre autres mesures, Pékin a appelé à une sévère répression de l'extraction et de l'échange de bitcoins, déclenchant ce que l'industrie appelle "la grande migration minière".Cela a obligé les entreprises de minage de cryptomonnaies à se déplacer vers l'ouest, la plupart ayant choisi de s'installer aux États-Unis. New York, qui dispose d'une abondante hydroélectricité et de centrales à combustibles fossiles hors d'usage pouvant être remises en service pour extraire des bitcoins, est rapidement devenu un nouveau centre d'extraction de bitcoins. Certains mineurs ont également choisi le Texas comme destination, où les dirigeants de l'État sont des partisans du bitcoin. Le marché texan serait également un atout pour les mineurs en raison de son caractère non réglementé et de sa position politique favorable aux cryptomonnaies.Cette résurgence des combustibles fossiles a suscité la réaction de certains résidents et défenseurs de l'environnement. Ils craignent que le redémarrage des centrales à combustibles fossiles, avec l'aide de bitcoin, n'endommage les écosystèmes et ne fasse dérailler les efforts de l'État pour lutter contre le changement climatique. Selon les experts, si le réseau bitcoin était une nation à part entière, il se classerait au 32e rang mondial (juste entre l'Argentine et les Pays-Bas) pour la consommation annuelle d'électricité. Pendant ce temps, le Texas continue de créer des conditions favorables à l'extraction des cryptomonnaies.Cette année, le candidat républicain conservateur au poste de gouverneur du Texas, Don Huffines, a publié le 21 janvier son plan visant à faire du Texas le premier État américain pour le bitcoin et les autres cryptomonnaies. « Je possède des bitcoins depuis des années et je crois fermement à la fois à sa valeur en tant qu'actif et à son potentiel en tant que monnaie. En tant que leader de l'innovation, le Texas doit être à la pointe de la nation en matière de politique du bitcoin et d'adoption des cryptomonnaies. Je m'engage à faire du Texas la citadelle du bitcoin et à protéger le secteur contre le gouvernement fédéral », a déclaré Huffines.Il a ajouté : « il est clair que le gouvernement fédéral essaie de fermer ou de limiter les Texans épris de liberté qui investissent dans Bitcoin, et sans un gouverneur courageux qui s'opposera à eux, ils le feront ». Huffines est un Texan de la cinquième génération, également entrepreneur autodidacte. Conservateur convaincu, Huffines se bat pour protéger les élections des Texans, éliminer progressivement les impôts fonciers et sécuriser la frontière une fois pour toutes.Source : Le Sénat de New York Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet de loi adopté par les législateurs new-yorkais ?Pensez-vous que le projet de loi nuira à l'État de New York comme le prétendent les partisans des cryptomonnaies ?