TomTom annonce qu'il va licencier 10% de ses collaborateurs dans le monde, prétextant des progrès de la technologie d'automatisation et de l'utilisation accrue des techniques numériques dans son processus de cartographie. Les suppressions d'emplois prévues équivaudront à environ 440 employés chez le spécialiste de la technologie de géolocalisation basé aux Pays-Bas, qui a été durement touché par la pandémie et reste en mode de reprise.« Des niveaux d'automatisation plus élevés et l'intégration d'une variété de sources numériques se traduiront par des cartes plus récentes et plus riches, avec une couverture plus large », a déclaré le PDG Harold Goddijn. « Ces meilleures cartes amélioreront nos offres de produits et nous permettront de nous adresser à un marché plus large, à la fois dans les secteurs de l'automobile et de l'entreprise ».Dans son rapport annuel 2021, TomTom a déclaré que ses produits et services s'appuient sur sa plateforme de cartographie, utilisant un mélange d'apprentissage automatique et de compétences de cartographe pour intégrer des données provenant de diverses sources. La plateforme utilise davantage d'automatisation, les données des clients étant introduites dans une base de données de localisation.Le PDG Goddijn a déclaré dans un communiqué que : « L'amélioration de notre technologie de cartographie entraînera des gains d'efficacité matérielle. Combiné à une meilleure carte, cela renforcera notre position concurrentielle. Malheureusement, cela aura un impact prévu sur environ 500 employés de notre unité Maps, ce qui équivaut à environ 10 % de notre effectif mondial total ».La pandémie a souri à une multitude d'entreprises technologiques depuis le début de 2020, la dynamique des confinements faisant le jeu des fabricants d'appareils et de périphériques, ainsi que des fournisseurs de services cloud et plus encore.Cependant, l'activité de TomTom a été touchée : elle a réalisé un chiffre d'affaires de 708 millions d'euros (758,8 millions de dollars) en 2019 et ce chiffre était tombé à 506,9 millions d'euros (543 millions de dollars) en 2021.Selon un rapport de PwC, l'automatisation intelligente devrait augmenter le produit intérieur brut mondial de l'IA de 15 000 milliards de dollars d'ici 2030. « Cette richesse supplémentaire générera également la demande de nombreux emplois, mais on craint également qu'elle ne déplace de nombreux emplois existants, " dit le rapport.Quelque 200 000 emplois existants dans 29 pays ont été évalués par PwC. Il estime que 3 % des emplois sont menacés au début des années 2020 et environ 30 % d'ici le milieu des années 2030.Il indique que l'impact de l'automatisation variera selon l'industrie. Par exemple, le secteur des transports est considéré comme fortement menacé avec jusqu'à la moitié des rôles vulnérables. Le secteur de la santé, en revanche, est bien en dessous de la moyenne.Source : Tom Tom ( 1