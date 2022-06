Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a déclaré qu'il avait un « super mauvais pressentiment » à propos de l'économie et que le constructeur de voitures électriques devait réduire ses effectifs d'environ 10%, selon un courriel interne. Le courriel, intitulé « suspendre toutes les embauches dans le monde », a été envoyé aux dirigeants de Tesla jeudi. Tesla a déclaré dans un dossier qu'elle comptait 99 290 employés dans le monde.Une chose à noter est que les licenciements généralisés ne sont pas une pratique inhabituelle pour Musk et Tesla. Il s'est séparé de centaines de travailleurs en octobre 2017, 9% du personnel en juin 2018 et environ 7% en janvier 2019, puis réduit les salaires et licencié des employés en avril 2020. Il n'y a pas de détails dans le rapport sur les départements qui pourraient être plus ou moins impacté. Pourtant, Musk a récemment envoyé un e-mail à l'échelle de l'entreprise affirmant que, pour les travailleurs qui ne se sont pas présentés au bureau (à moins qu'il ne soit autorisé à continuer à travailler à domicile), « nous supposerons que vous avez démissionné ».D'un autre côté, la demande d'Elon Musk que le personnel de Tesla arrête le télétravail et retourne au bureau a été ignorée jeudi par le plus grand syndicat allemand. Le directeur général de Tesla s'est lancé dans le débat sur l'avenir du travail en disant au personnel du constructeur de voitures électriques qu'ils doivent retourner au bureau pendant au moins 40 heures par semaine ou quitter l'entreprise.Le syndicat IG Metall de Berlin-Brandebourg-Sachsen, où se trouve l'usine de Tesla, a déclaré qu'il soutiendrait tout employé qui s'opposerait à l'ultimatum de Musk. Tesla emploie environ 4 000 personnes en Allemagne et prévoit de porter ses effectifs à 12 000.« Quiconque n'est pas d'accord avec de telles revendications unilatérales et veut s'y opposer a le pouvoir des syndicats derrière lui en Allemagne, conformément à la loi », a déclaré Birgit Dietze, chef de district d'IG Metall à Berlin-Brandebourg-Sachsen.Les employés de l'usine de Tesla à Gruenheide, en Allemagne, ont élu 19 personnes à son premier conseil d'entreprise en février, distinguant l'usine des autres gérées par le constructeur automobile aux États-Unis et ailleurs sans représentation syndicale, auxquelles Musk a farouchement résisté.Certains des travailleurs font partie d'IG Metall qui représente les travailleurs des entreprises automobiles et d'autres secteurs industriels.En Allemagne, il n'existe actuellement aucune loi consacrant le droit de travailler à domicile, mais le ministère du Travail se penche sur des politiques qui augmenteraient la flexibilité pour les travailleurs. De nombreux grands employeurs, y compris les constructeurs automobiles, ont déjà adopté des modèles de travail hybrides à la suite de la pandémie de coronavirus qui a obligé les entreprises à envoyer du personnel à la maison pour travailler.« Nous avons une vision fondamentalement différente de la création d'un environnement de travail attrayant et défendons l'autonomisation et la responsabilité personnelle de nos équipes afin d'équilibrer le rapport entre le travail mobile et le travail en personne », a déclaré Gunnar Kilian, membre du conseil d'administration de Volkswagen responsable des ressources humaines.Les constructeurs automobiles de luxe BMW et Mercedes-Benz ont fait écho à ce point de vue lorsqu'ils ont été interrogés sur l'ultimatum de Musk.« Le travail hybride est le modèle de travail du futur... différentes formes sont possibles, de la présence complète au travail principalement à distance », a déclaré un porte-parole de Mercedes-Benz.Musk, qui a contribué à faire passer le secteur automobile traditionnel à un avenir entièrement électrique, devenant au passage l'homme le plus riche du monde, a eu des mots durs pour les entreprises qui n'exigent pas que le personnel soit de retour au bureau à plein temps : « Certaines entreprises n'en ont bien sûr pas besoin, mais à quand remonte la dernière fois qu'elles ont livré un nouveau produit formidable*? Ça fait un moment », a écrit Musk dans un courriel.Cette directive de retour en présentiel arrive dans un contexte où l'accord de Musk pour acheter Twitter progresse apparemment, mais sans inclure les prêts sur marge contractés contre les actions que Musk détient dans Tesla.La demande de voitures électriques dépasse encore largement la production et Tesla en a profité : dans un contexte de crise de la chaîne d'approvisionnement et des retards de production en Chine, Tesla a indiqué avoir réalisé un bénéfice de 3,3 milliards de dollars au premier trimestre 2022. Tesla a mieux traversé la crise de la chaîne d'approvisionnement mondiale que ses rivaux, affichant des livraisons et des bénéfices records pendant plusieurs trimestres. La société a pu éviter les mêmes types de tracasseries auxquelles les autres constructeurs automobiles mondiaux font face en achetant différentes puces et logiciels de réécriture à la volée.Tesla a dû faire face à des fermetures dans sa giga-usine chinoise en raison des blocages de COVID-19. L'analyste de Wedbush Securities, Daniel Ives, a suggéré que les fermetures en Chine auront un impact négatif sur les chiffres de livraison de Tesla ce mois-ci, et la réduction des coûts semble logique dans le contexte.Outre le ralentissement des finances de Musk et l'attention produite par l'accord Twitter, l'inflation ou toute autre chose qui pourrait affecter ses perspectives, il y a aussi le crash de « l'hiver crypto ». La « crypto-monnaie préférée » de Musk, Dogecoin, a vu sa valeur chuter de près de 60% au cours des six derniers mois, tandis que Bitcoin, où Tesla a investi 1,5 milliard de dollars au début de 2021, est également en baisse. Dans son dernier rapport annuel, Tesla a déclaré que « la juste valeur marchande de nos avoirs en bitcoins au 31 décembre 2021 était de 1,99 milliard de dollars ». À l'époque, la valeur du Bitcoin était de 46 224,39 $, et au moment d'écrire ces lignes, Coinbase rapporte que le prix est de 29 591,20 $, soit une baisse d'environ 35 %.Sources : Reuters, Squawk CNBC Qu'en pensez-vous ?