Terushi Shimizu, président et chef de la direction de Sony Semiconductor Solutions (SSS), qui a pris la parole lors de la séance d'information.

Le 27 mai 2022, le groupe Sony a organisé une séance d'information commerciale pour le domaine des solutions d'imagerie et de détection de la société. Selon la société, le marché des capteurs d'images pour smartphones va continuer à se développer. « Vers 2019, il a été dit que les trois éléments de la batterie, de l'écran et de l'appareil photo évolueront dans les smartphones. Alors que les deux autres sont techniquement saturés, il y a encore des attentes pour que l'appareil photo évolue », a déclaré Shimizu. .Selon lui, le marché des capteurs d'images devrait « occuper la majorité des smartphones même dans 30 ans ». La société avait précédemment déclaré que la croissance des smartphones ralentirait à l'avenir, mais a changé ses perspectives à la lumière des changements dans les tendances du marché. En effet, les smartphones haut de gamme ont contribué à accélérer rapidement l'augmentation de la taille des capteurs d'image à partir de l'exercice 2010 et le prix unitaire des capteurs a augmenté.« Nous nous attendons à ce que les images fixes dépassent la qualité d'image des appareils photo reflex à objectif unique dans les prochaines années », a déclaré Terushi Shimizu lorsqu'il s'est exprimé sur les perspectives pour les caméras équipées de smartphones.Certaines diapositives fascinantes présentées lors du briefing étaient encore plus spécifiques, une diapositive montrant que, selon Sony, « les images fixes devraient dépasser la qualité d'image ILC [appareil photo à objectif interchangeable] » au cours de 2024.Ce sont deux affirmations légèrement différentes, les « ILC » incluant également les appareils photo sans miroir d'aujourd'hui, aux côtés de l'ancienne technologie APRN que la plupart des fabricants d'appareils photo abandonnent désormais largement.Mais la conclusion plus large demeure - loin d'atteindre un plafond technologique, les smartphones devraient poursuivre leur évolution en matière d'imagerie et, pour la plupart des gens, rendre les appareils photo autonomes redondants.Alors, quelle technologie conduira à cette montée continue des meilleurs appareils photo de téléphone ? Sony souligne quelques facteurs, notamment la « saturation quantique » et les améliorations du « traitement de l'IA ». Fait intéressant, Sony s'attend également à ce que la taille du capteur des téléphones « modèles haut de gamme » double d'ici 2024.Les pixels plus grands de ces capteurs permettront, dit-il, aux fabricants de téléphones d'appliquer un traitement multi-images qui « réalise une nouvelle expérience d'imagerie », y compris des modes Super HDR améliorés et des zooms qui combinent des optiques pliées (comme sur le Sony Xperia 1 IV) avec Algorithmes d'IA.Sony a également souligné le développement de sa « technologie de pixels à transistor à deux couches », dont nous avons entendu parler l'année dernière, qui promet d'améliorer considérablement la plage dynamique des appareils photo des téléphones et de réduire le bruit de faible luminosité.Des avancées similaires sont également à venir pour la vidéo, selon la présentation de Sony, avec les vitesses de lecture plus élevées des capteurs de nouvelle génération prenant en charge la vidéo 8K, le traitement multi-images (y compris la vidéo HDR) et une réalisation générale du « traitement AI pour la vidéo ». En d'autres termes, des techniques vidéo computationnelles comme le mode cinématique d'Apple.Bien qu'il ne soit pas inhabituel pour Sony de faire des prédictions audacieuses sur un secteur dans lequel il investit massivement, il semble y avoir de la substance derrière ses prédictions pour l'évolution continue des caméras de téléphone au détriment des reflex numériques et des caméras sans miroir.Et c'est important pour tous les smartphones, car selon Statista, Sony détient 42 % du marché mondial des capteurs d'image pour téléphones, tandis que les démontages de l'iPhone 13 Pro Max montrent qu'il utilise trois capteurs Sony IMX de la série 7.Sources : Nikkei Depuis l'avènement du smartphone, vous arrive-t-il d'utiliser un appareil photo autonome pour prendre vos photos ? A quelle fréquence ?Que pensez-vous de la qualité photo produite par les appareils haut de gamme actuellement ?La projection de Sony vous semble-t-elle raisonnable ?