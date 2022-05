Du temps, des itérations, de l'ingénierie

un écran MicroLED de 14 000 pixels par pouce, le plus petit au monde avec seulement 0,5 millimètre de diamètre et le plus dense avec un pas de pixel de seulement 1,8 micron, selon la société)

Radio à latence ultra-faible 5GH pour diffuser du contenu en réalité augmentée

Processeur ARM

suivi oculaire continu via des accéléromètres, des gyroscopes et magnétomètres

piles intégrées à l'objectif de qualité médicale

interface utilisateur contrôlée par les yeux



Ce que vous pouvez voir avec la lentille de contact intelligente Mojo Vision

Un accessoire de relais

Et la recharge ?

Des lentilles de contact capables de nous offrir une vue augmentée, c’est le défi que s’est lancé la start-up californienne Mojo Vision. Les informations (indications GPS, constellations dans le ciel ) apparaîtront directement dans notre champ de vision, sans avoir à consulter l’écran d’un Smartphone. Un prototype de lentilles de contact connectées avec un écran micro LED et une interface contrôlée par les yeux a été développé par la société technologique Mojo Vision. Mojo a déclaré que son objectif était de développer « les premières véritables lentilles de contact intelligente (smart) au monde » qui fournissent l'affichage dynamique le plus petit et le plus dense avec une communication à faible latence.Mike Weimer, co-fondateur et directeur de la technologie chez Mojo Vision, a déclaré que l'objectif avait accéléré le développement de l'informatique invisible, où les informations étaient mises à disposition et présentées uniquement en cas de besoin.« Nous essayons de changer notre relation avec les appareils et de briser ces barrières aux relations personnelles fondamentales. Mojo Lens vous permet d'être plus comme vous-même où que votre journée vous mène - nous voulons que la technologie et l'expérience utilisateur soient quelque chose qui ne détourne pas l'attention de qui vous êtes », a déclaré Weimer.Il a fallu sept ans pour que Mojo Vision arrive là où elle est aujourd'hui : une lentille de contact intelligente complète dans un prototype interne qui est maintenant prête pour des tests dans le monde réel et qui est le premier véritable candidat de l'entreprise pour un produit commercialisable.Avec ses lentilles de contact connectées, Mojo espère éventuellement remplacer les smartwatches, les lunettes de réalité augmentée, voire les casques de réalité virtuelle. Pour parvenir à ce premier produit potentiel, cela a demandé énormément de temps, d'ingénierie, d'itérations et bien d'autres.Actuellement, la lentille de contact intelligente Mojo offre*:La lentille de contact se connecte à un contrôleur externe que vous pourriez porter comme un collier, où se produisent tous les calculs lourds. Il utilise une radio propriétaire de 5 GHz car Bluetooth est trop lent et a une latence trop élevée. Et l'optique comprend un « minuscule télescope Cassegrain inversé comme le Hubble » intégré à l'objectif. Le résultat est un suivi oculaire qui est une amélioration de 10 fois par rapport à tout ce qui est disponible aujourd'hui, et la possibilité de créer une interface utilisateur contrôlée par les yeux.« En gros, il s'agit de vous donner des super pouvoirs », a récemment plaisanté le vice-président de Mojo, Steven Sinclair, sur le podcast TechFirst. « Nous construisons la première véritable lentille de contact intelligente de réalité augmentée au monde. Donc, quelque chose que vous pourriez mettre sur votre œil, voir le contenu quand vous voulez le voir, le faire disparaître quand vous ne l'utilisez pas ».Il a fallu du temps pour en arriver là.Mojo Vision a débuté en 2015 et a levé huit tours de financement totalisant 204 millions de dollars. Les investisseurs comprennent le fonds de capital-risque d'Amazon, le fonds StartX de Stanford, Motorola, LG, Khosla Ventures et un who's who de capital-risqueurs.Mais la ligne d'arrivée est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Sinclair ne s'engagera pas sur une date de lancement, et il existe une réglementation et des tests de la FDA qui influenceront cela, ainsi que les tests et itérations internes de l'entreprise. Mais cela « ne posera pas un problème », a-t-il déclaré.« Nous sommes enfin parvenu à quelque chose que nous appelons un prototype "complet" », a indiqué Sinclair. « Cela signifie, en gros, que tous les éléments techniques sont rassemblés dans un seul système que nous pouvons porter, essayer et tester ».Les sept années sont simplement dues aux défis impliqués. L'écran microLED devait être inventé essentiellement à partir de zéro, tout comme le système de contrôle et l'optique qui concentre la lumière de l'écran sur l'arrière de votre rétine. Construire une lentille qui ne se tord pas était également important : si la lentille se déplace autour de votre œil ou tourne lorsque vous clignez des yeux, tout ce que vous voyez peut se retrouver à 97 degrés de la verticale, et tourner la tête sur le côté pour le lire n'aiderait pas.Dans l'état actuel des choses, cependant, la société affirme avoir résolu ces problèmes.« C'est littéralement du contenu qui flotte dans l'espace autour de vous », déclare Sinclair. « Nous pouvons le verrouiller. Ainsi, il pourrait être verrouillé dans le monde, de sorte que vous puissiez voir du contenu à droite, à gauche, en bas, en haut et en bas, où vous voulez regarder. Et c'est à vous de décider quand vous mettez ce contenu en ligne, et quand vous ne voulez plus le voir, tout disparaît et vous ne faites que regarder le monde ».Mojo estime que les athlètes pourraient l'utiliser pour voir les itinéraires et obtenir des données de performance. Les techniciens pourraient l'utiliser pour voir des schémas recouvrant des moteurs d'avion ou des superstructures de construction. Toute personne qui utilise une smartwatch ou un smartphone aujourd'hui pourrait l'utiliser pour une livraison de données plus rapide et plus accessible ou des expériences de réalité augmentée comme celles qu'elles peuvent obtenir à partir d'appareils existants. Et ceux qui ont une vision limitée peuvent l'utiliser pour mettre en évidence les dangers et les itinéraires.Rappelons qu'il nécessite un accessoire de relais, comme mentionné ci-dessus.Le relais dispose d'un processeur, d'une mémoire, d'un GPU pour faire fonctionner l'affichage et d'une radio pour communiquer avec les lentilles de contact intelligentes (Plus du Bluetooth, vraisemblablement, pour communiquer avec un téléphone). Le relais est ce qui extrait les informations de suivi des yeux de l'objectif intelligent et détermine où diffuser les données dans votre champ visuel.« La plupart des applications que nous utilisons sont exécutées sur un accessoire que vous portez également sur votre corps quelque part près de la tête », explique Sinclair. « Nous appelons cela un accessoire de relais. Il pourrait être intégré dans un chapeau ou un casque, il pourrait être intégré dans une paire de lunettes de sécurité, il pourrait être intégré dans un collier. Et donc, c'est probablement la forme avec laquelle nous allons commencer. Il doit être relativement proche des yeux car la puissance de transmission des lentilles n'est pas particulièrement élevée.Quant à recharger vos lentilles de contact intelligentes ? Elles se rechargent la nuit, comme une smartwatch, dans la mallette de nettoyage/chargement.Les lentilles elles-mêmes sont des lentilles dures et ce sont des lentilles sclérales. Cela signifie qu'elles ne reposent pas sur la cornée, la partie avant claire de votre œil à travers laquelle vous voyez, mais sur la sclérotique, le blanc de vos yeux. Cela les rend plus confortables, estime Mojo, parce que la cornée a beaucoup de terminaisons nerveuses.« Nous mesurons votre œil lorsque vous venez chez votre optométriste et nous obtenons la forme de ce globe oculaire », explique Sinclair. « La lentille n'est pas parfaitement ronde. Il y a beaucoup de crêtes et de bosses et autres, et nous allons couper l'intérieur de la lentille pour qu'elle corresponde à la forme de votre œil afin qu'elle repose très confortablement. Donc, elle est un peu plus grande que ce à quoi les gens pensent lorsqu'ils pensent aux lentilles cornéennes dures ou aux lentilles souples jetables quotidiennes. Mais c'est assez confortable pour les yeux parce que ça a été coupé comme une pièce de puzzle pour correspondre à votre œil ».Fait intéressant, la vision n'est qu'une partie du plan de cette lentille de contact intelligente.Mojo travaille également sur la vérification du liquide lacrymal sur vos yeux, la mesure de la pression intraoculaire ou la détection d'un glaucome précoce. Les yeux sont une excellente plateforme pour les capteurs de santé, estime Sinclair, et toutes ces fonctionnalités sont prévue ainsi qu'une vision améliorée et la livraison de données via réalité augmentée.En attendant, un journaliste a fait un test de la technologie quelque temps avant que le prototype ne soit disponible. Il livre ses analyses dans la vidéo ci-dessous :Source : Mojo Ces lentilles de contact vous semblent-elles utiles ou font-elles gadget ? Si utile, dans quel cas de figure par exemple ?Pratiques ou pas pratiques ? Pourquoi ?Sont-elles susceptibles de grignoter des parts de marché à des accessoires comme les montres connectées par exemple ?