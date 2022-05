Pour les analystes, la première réunion des actionnaires du PDG d'Amazon, Andy Jassy, a été un succès retentissant pour la direction d'Amazon et le compte bancaire de Jassy. Mais pour les investisseurs activistes désireux de rendre Amazon plus ouvert et transparent, ce fut tout simplement un désastre. Si Jassy, qui a remplacé Jeff Bezos à la tête de l'entreprise il y a un peu plus d'un an, n'a pas réussi à faire s'échouer la syndicalisation des travailleurs de l'entrepôt JFK8 de New York, il est tout de même parvenu à faire passer ces résolutions auprès des investisseurs lors de l'assemblée annuelle de l'entreprise qui a eu lieu le mercredi 25 mai.Les actionnaires d'Amazon ont approuvé quatre propositions, notamment la rémunération de la haute direction qui faisait l'objet de critique. Sur les 19 propositions, 4 ont été acceptées et 15 ont été rejetées. Ces dernières portaient sur des sujets tels que la sécurité sur le lieu de travail, l'organisation du travail, la durabilité et l'équité salariale. Le conseil d'administration d'Amazon a recommandé de voter contre toutes ces propositions. Jassy et le conseil d'administration ont remporté d'autres victoires, notamment l'approbation des nominations au conseil d'administration, la division des actions par 20 et l'augmentation proportionnelle des actions autorisées.La rémunération de Jassy, qui est liée au cours de l'action Amazon et qui est principalement versée sous forme d'actions sur une période de plusieurs années, s'élevait à 212 millions de dollars en 2021. Amazon a expliqué dans sa déclaration de procuration avant l'assemblée que la rémunération de ses dirigeants a été incroyablement efficace, malgré le fait que certains actionnaires ont récemment déclaré qu'ils pensaient que l'échelle de rémunération était injuste et disproportionnée par rapport au salaire moyen d'Amazon. À titre de comparaison, les employés de l'entrepôt gagnent généralement environ 15 dollars par l'heure.La rémunération de Jassy a été approuvée, alors que de plus en plus de personnes et d'organisations s'élèvent contre les rémunérations jugées "exorbitantes" des PDG des Big Tech. Au début du mois, Institutional Shareholder Services inc. et Glass Lewis & Co., deux cabinets de conseil qui conseillent les investisseurs sur les questions de gouvernance d'entreprise, ont recommandé tous deux aux actionnaires d'Amazon de voter contre ce salaire qu'ils jugeaient "excessif". « Les actionnaires devraient s'inquiéter de la déconnexion entre la rémunération et la performance motivée par des récompenses ponctuelles », a déclaré Glass Lewis.Jassy n'était pas le seul haut cadre d'Amazon dont le salaire avait été remis en question. Selon les documents déposés par Amazon auprès de la SEC, les actionnaires devraient également se pencher sur les rémunérations d'Adam Selipsky et de Dave Clark lors du vote de l'assemblée annuelle le 25 mai. Selipsky, qui dirige AWS, a gagné près de 81,5 millions de dollars en 2021, dont la majeure partie sous forme d'une attribution d'actions sur cinq ans. Clark, qui dirige les activités de vente au détail et de logistique d'Amazon, a reçu 56 millions de dollars l'année dernière. Toutes ces rémunérations ont maintenant été approuvées.Les résolutions rejetées ont été présentées par les investisseurs qui remettaient en cause les politiques de la société, notamment son traitement des travailleurs, la sécurité sur le lieu de travail, le traitement des chauffeurs et son utilisation des accords de non-divulgation. L'avocat général d'Amazon, David Zapolsky, a confié qu'une majorité des actionnaires présents à l'assemblée ont voté contre ces résolutions. Le vote global a représenté un revers pour les partisans, notamment les syndicats et les groupes de défense des droits civils, qui espéraient obtenir un plus grand soutien pour les idées de réforme.Ces dernières années, Amazon a été vivement critiqué concernant la façon dont il traite ses employés, ainsi que son mauvais bilan environnemental. Les histoires des travailleurs d'Amazon font partie de l'air du temps culturel : les chauffeurs se soulageant dans des bouteilles et les travailleurs d'entrepôt piégés pendant une tornade ont tous fait la une des journaux. Récemment, les travailleurs horaires, les actionnaires activistes et les organisateurs d'Amazon ont eu le vent en poupe, avec leur victoire dans la formation d'un syndicat d'entrepôt dans la ville de New York, après que les autorités ont forcé un second vote en raison de l'ingérence d'Amazon.Il n'a cependant pas fallu longtemps pour que cet élan s'essouffle et, quelques semaines plus tard, un deuxième entrepôt d'Amazon à New York a voté contre la formation d'un syndicat. Selon les analystes, le rejet de toutes les propositions d'actionnaires activistes n'est pas de nature à aider. Les actionnaires qui les présentaient voulaient des enquêtes sur les domaines dans lesquels ils pensaient qu'Amazon n'avait pas été honnête ou ouvert. En outre, les actionnaires ont proposé d'ajouter aux bulletins de vote plus de candidats qu'il n'y a de sièges au conseil d'administration, ce qui a également été rejeté.Amazon a répondu à la plupart des propositions par un refrain du type "nous divulguons déjà cela" ou "nous le faisons déjà". En ce qui concerne les propositions visant à faire la lumière sur le traitement des employés dans ses installations, Amazon a déclaré qu'il a considérablement réduit les taux d'accidents et qu'il s'est engagé à assurer la santé et la sécurité dans ses installations.Cette affirmation contraste avec des données rapportées en 2021 qui ont révélé que les travailleurs des entrepôts d'Amazon étaient blessés près de deux fois plus souvent que ceux travaillant dans des installations similaires. Pour étayer son affirmation selon laquelle la sécurité des travailleurs s'améliore, Amazon a communiqué son taux d'incidents avec arrêt de travail, qui est comparativement faible. Amazon n'a pas précisé si cette statistique incluait les employés de bureau, dont le nombre de blessures ferait baisser la moyenne de manière significative.En réponse aux propositions de rapports sur l'environnement, Amazon a affirmé être un leader dans ce domaine également. En 2021, Amazon a déclaré que ses émissions de carbone avaient augmenté de 19 %, mais que ses dépenses en carbone par dollar de profit étaient inférieures, ce qui rendait l'entreprise plus verte malgré l'augmentation de ses émissions totales.Source : Vote des actionnaires d'Amazon Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'approbation de la rémunération du PDG d'Amazon ?Que pensez-vous du rejet des propositions sur la sécurité et l'éthique par les actionnaires d'Amazon ?