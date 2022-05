Elon Musk poursuivi par un investisseur de Twitter qui voudrait amorcer un recours collectif

« Le mépris de Musk pour les lois sur les valeurs mobilières »

Le PDG de Tesla, Musk, a annoncé le mois dernier qu'il avait l'intention d'acheter Twitter pour 44 milliards de dollars et il a déjà tweeté que l'une de ses principales priorités serait de supprimer les « spam bots » de la plateforme.Elon Musk n'a jamais caché son agacement face aux faux comptes qui pullulent sur la plateforme, notamment pour diffuser des arnaques aux cryptomonnaies. Par exemple, il a précédemment déclaré qu'il souhaitait se débarrasser des « spambot de crypto » - des comptes de spam faisant la promotion de ce qui semble être des escroqueries basées sur la cryptomonnaie ; nombre d'escrocs utilisent d'ailleurs le nom et l'image du fondateur de Tesla pour mieux berner leurs victimes.Musk a qualifié le problème de spam sur Twitter de « problème le plus ennuyeux » lié à l'utilisation du service. Il a même publiquement supplié Twitter de faire quelque chose à ce sujet. « Combien de temps cela doit-il durer ? » a-t-il demandé en février.« Nous allons défaire les robots diffusant des spams et authentifier les comptes tenus par de véritables êtres humains », a-t-il indiqué. Dans une interview du 14 avril à TED 2022, Musk a cité ce problème comme la première chose qu'il changerait en tant que nouveau propriétaire de Twitter. « Une priorité absolue que j'aurais serait d'éliminer les spambots et les scambots, ainsi que les armées de bots qui sont sur Twitter », a-t-il déclaré. « Ils rendent le produit bien pire ».Bien que Twitter ait déjà mis en place des politiques destinées à lutter contre les robots spammeurs, la sécurité reste un défi persistant pour la plateforme. Musk s'est engagé à résoudre le problème en authentifiant « tous les vrais humains » sur le site, mais n'a pas précisé comment il envisageait d'y parvenir.Twitter a estimé dans un dossier plus tôt ce mois-ci que moins de 5 % de ses utilisateurs actifs quotidiens monétisables au cours du premier trimestre étaient des bots ou des comptes de spam. Vous trouverez ci-dessous la section pertinente du dossier de Twitter. Il note que ses calculs sur le nombre de faux comptes ou de spams sont une « estimation » et que le nombre réel « pourrait être supérieur à ce que nous avons estimé » :« Nous avons effectué un examen interne d'un échantillon de comptes et estimons que la moyenne des faux comptes ou des spams au cours du premier trimestre 2022 représentait moins de 5 % de notre mDAU au cours du trimestre. Les faux comptes ou spams pour une période représentent la moyenne des faux comptes ou spams dans les échantillons au cours de chaque période d'analyse mensuelle du trimestre. En prenant cette décision, nous avons exercé un jugement important, de sorte que notre estimation des faux comptes ou des spams peut ne pas représenter avec précision le nombre réel de ces comptes, et le nombre réel de faux comptes ou de spam pourrait être supérieur à ce que nous avons estimé ».Pourtant, début mai, Elon Musk a annoncé que son accord sur Twitter était suspendu jusqu'à ce qu'il reçoive plus d'informations sur le nombre de faux comptes présents sur la plateforme de médias sociaux. Dans un tweet qui a suivi environ deux heures plus tard, Musk a ajouté qu'il était « toujours engagé dans l'acquisition ». Il a indiqué qu'il souhaitait désormais que la société confirme le pourcentage de faux comptes et de spam avant de continuer le processus d'achat, indiquant qu'il n'était pas hors de question d'envisager un rachat à la baisse.Les actions de Twitter ont chuté de 18 % dans les échanges avant commercialisation après l'annonce initiale, mais la perte a été réduite après le deuxième tweetElon Musk a été poursuivi par un investisseur de Twitter qui allègue qu'il a enfreint la loi dans le cadre d'un stratagème visant à faire baisser le cours de l'action de Twitter. La plainte a été déposée mercredi contre Musk et Twitter devant le tribunal de district américain du district nord de Californie. Elle raconte une grande partie du comportement de Musk depuis qu'il a commencé à investir dans Twitter et depuis qu'il a accepté d'acheter la société pour 44 milliards de dollars.La plainte a noté que « les actions de Tesla valent beaucoup moins maintenant que lorsque Musk a accepté d'acheter Twitter » car « les actions de Tesla ont diminué de plus de 37% depuis l'annonce du rachat ». Musk, le PDG de Tesla, « a mis en gage ses actions Tesla en garantie d'un prêt de 12,5 milliards de dollars pour financer le rachat de Twitter » et « risque donc un appel de marge ou une exigence de mise de fonds supplémentaire ».« Musk a rapidement agi pour tenter d'atténuer ces risques personnels en se livrant à une conduite illégale qui a fait baisser le prix des actions de Twitter », indique la plainte. « Musk a continué à faire des déclarations, à envoyer des tweets et à adopter une conduite visant à créer un doute sur l'accord et à faire baisser considérablement les actions de Twitter afin de créer un effet de levier que Musk espérait utiliser pour renoncer à l'achat ou renégocier le prix de rachat jusqu'à 25*% en-deçà de l'accord initial, ce qui, s'il y parvenait, aurait entraîné une réduction de 11*milliards de dollars de la contrepartie du rachat. Comme détaillé dans le présent document, la conduite de Musk était et continue d'être illégale, en violation du California Corporations Code et contraire aux conditions contractuelles qu'il convenu dans l'accord ».La plainte est un projet de recours collectif intenté à l'initiative de l'actionnaire de Twitter William Heresniak, un résident de Virginie, au nom des actionnaires Twitter. Il a demandé le statut de recours collectif au nom de tous les actionnaires de Twitter. « La manipulation du marché par Musk a fonctionné - Twitter a perdu 8 milliards de dollars de valorisation depuis l'annonce du rachat », indique la plainte. La plainte demande « des dommages-intérêts punitifs au montant maximum autorisé par la loi », des dommages-intérêts compensatoires pour les actionnaires et « une mesure déclaratoire et injonctive de Twitter et Musk ».L'une des allégations concerne le fait que Musk a tweeté que son rachat de Twitter était « en pause » en raison de son inquiétude concernant le nombre de spams et de faux comptes sur le site. « L'accord Twitter est temporairement suspendu dans l'attente de détails soutenant le calcul selon lequel les spams/faux comptes représentent en effet moins de 5% des utilisateurs », a écrit Musk dans un tweet datant du 13 mai.« Le tweet (et la déclaration publique) de Musk était trompeur et constituait un effort pour manipuler le marché des actions Twitter car il savait tout sur les faux comptes », a déclaré la plainte. « La déclaration était fausse car le rachat n'était pas, en fait, "temporairement suspendu". Il n'y a rien dans le contrat de rachat qui permette à Musk de mettre l'accord "temporairement en attente" ».Comme nous l'avions précédemment indiqué, Musk n'a produit aucune preuve pour réfuter la déclaration de Twitter selon laquelle moins de 5 % des utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAU) sont des spams ou des faux. Musk a déclaré qu'il pensait qu'au moins 20% des comptes Twitter étaient des faux ou des spams, mais le chiffre de 5% de Twitter ne se réfère qu'aux comptes qui sont connectés et peuvent voir des publicités chaque jour.Dans la plainte, l'investisseur a indiqué que « la déclaration de Musk était trompeuse car elle indiquait ou impliquait que l'obligation de Musk de réaliser le rachat était conditionnée à sa satisfaction de diligence raisonnable pour déterminer si "les spams / faux comptes représentent effectivement moins de 5% des utilisateurs". C'était faux parce que Musk avait spécifiquement renoncé à une diligence raisonnable détaillée comme condition préalable à ses obligations en vertu du contrat de rachat. Ainsi, Musk n'avait et n'a pas le droit d'annuler le rachat sur la base des résultats de la diligence raisonnable concernant le nombre de spams/faux comptes sur Twitter. Musk a ensuite continué à publier des tweets faux et désobligeants sur Twitter dans le but de faire baisser davantage le cours de son action ».Les tweets faux et trompeurs de Musk « ont fait baisser l'action de Twitter dans les jours qui ont suivi les tweets, en contraste frappant avec l'indice Nasdaq, qui a augmenté », a déclaré la plainte. Musk était au courant du problème de spam de Twitter avant d'accepter d'acheter la société, car il « avait tweeté à plusieurs reprises sur ce problème sur Twitter dans le passé », selon la plainte.Musk a critiqué à plusieurs reprises Twitter depuis la signature de l'accord malgré une clause qui stipule que ses tweets sur la fusion ne peuvent pas « dénigrer la société ou l'un de ses représentants ». Ses actions Tesla ayant perdu une grande partie de leur valeur, Musk a déposé mardi un nouveau plan de financement qui augmenterait le montant des fonds propres qu'il investit dans l'accord Twitter de 27,25 milliards de dollars à 33,5 milliards de dollars.Musk a acheté 9,2% des actions de Twitter avant de conclure un accord pour acheter l'ensemble de l'entreprise. Comme indiqué précédemment, Musk n'a révélé son investissement dans Twitter que 11 joursle délai fixé par la loi fédérale. Une action en justice intentée par un actionnaire en avril a déclaré que la violation de Musk lui avait permis de continuer à acheter des actions Twitter à des prix artificiellement bas, économisant 143 millions de dollars.La nouvelle plainte de cet actionnaire pointe cet incident, déclarant:« En retardant la divulgation de sa participation dans Twitter, Musk s'est livré à une manipulation du marché et a acheté des actions Twitter à un prix artificiellement bas, en violation du California Corporations Code. Le mépris de Musk pour les lois sur les valeurs mobilières montre comment on peut faire étalage de la loi et du code des impôts pour créer sa richesse aux dépens des autres Américains. Les bénéfices des délits d'initiés de Musk pourraient s'accompagner d'une gifle sous la forme d'une amende de la SEC, mais seront probablement limités à des centaines de milliers de dollars, selon des experts juridiques et en sécurité ».La plainte allègue également que le dépôt de Musk le 4 avril « était matériellement trompeur. Il n'a pas révélé son intention de rejoindre le conseil d'administration de Twitter et il n'a pas révélé qu'il envisageait d'acheter Twitter. Les deux divulgations auraient fait augmenter l'action de Twitter plus que ce qui a été lors de son dépôt. Musk a ensuite été contraint de déposer un formulaire 13G modifié pour se conformer à la loi ».Le cours de l'action Twitter a augmenté de 6,4 % jeudi, clôturant à 39,52 $. L'accord de Musk pour acheter Twitter l'oblige à payer 54,20 $ par action. Le prix de Twitter était de 51,70 $ à la clôture du marché le 25 avril, le jour où Musk et le conseil d'administration de Twitter ont annoncé leur accord.Sources : plainte Que pensez-vous de cette démarche ? A-t-elle, selon vous, des chances d'aboutir ? Dans quelle mesure ?