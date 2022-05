Dyson travaille secrètement sur des robots qui font des tâches ménagères. Ils peuvent cartographier votre maison, déplacer la vaisselle et aspirer les coussins des sièges. Dyson est une société anglaise d’électroménager. Les principaux produits de cette entreprise sont des aspirateurs à séparation cyclonique sans sac, des purificateurs d'air, des ventilateurs, des sèche-cheveux et des sèche-mains.Cependant, l’entreprise fondée par James Dyson s'est lancée dans des produits de plus en plus inattendus ces derniers temps, comme les écouteurs antibruit Zone qui soufflent de l'air purifié sur votre visage. L'entreprise a révélé qu'une division entière développait secrètement des prototypes de robots pour effectuer les tâches ménagères.La société n'a pas détaillé les modèles en particulier, mais beaucoup ressemblent à des bras robotiques ordinaires adaptés pour effectuer des tâches ménagères spécialisées comme le nettoyage et le rangement. L'un d'entre eux semble avoir été conçu pour aspirer les coussins des sièges, en dessinant un fauteuil en détail pour faire ce travail. « Cela signifie donc que je ne retrouverai plus jamais de chips au fond de mon canapé », demande l'ingénieur en chef de la société, Jake Dyson, à un chercheur dans la vidéo (ci-dessous).Dans cette vidéo, on peut voir un autre robot qui range la vaisselle ou du moins la place dans un séchoir, et un autre tenant un ours en peluche, « sans doute pour s'occuper d'un enfant ». Dyson a également présenté un « laboratoire de perception » consacré aux systèmes de vision robotique, à la détection de l'environnement et à la cartographie des humains à l'aide de capteurs, de caméras et de systèmes d'imagerie thermique.Dyson est actuellement en pleine campagne de recrutement, à la recherche d'environ 700 ingénieurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles la société a finalement décidé de montrer le laboratoire (situé à Hullavington Airfield, dans le Wiltshire, au Royaume-Uni) après l'avoir gardé secret. « Ce que vous développez compte énormément pour susciter l'enthousiasme et attirer les ingénieurs, a-t-il déclaré. Une chose à propos des robots, comme pour les wearables, c'est qu'ils représentent l'avenir de Dyson. »Quel est votre avis sur le sujet ?Seriez-vous prêt à confier la garde de votre enfant à un robot ?