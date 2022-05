Le métavers fait référence à un monde numérique immersif dans lequel les gens peuvent créer des avatars et les faire interagir avec d'autres. Si vous avez déjà joué à un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, ou MMORPG, comme Fortnite ou "World of Warcraft" - ou vu "Ready Player One" de Steven Speilberg - vous en avez une idée générale. Mais les univers de jeu ne sont pas vraiment de véritables métavers. Ils sont, en réalité, des modélisations sous forme d'une carte, dans laquelle vous pouvez acheter des "terrains" et créer n'importe quoi, des bâtiments et des marchés virtuels aux jeux interactifs et aux écrans de cinéma.Alors que le mot était presque méconnu du grand public jusqu'à l'année dernière, Facebook (l'entreprise) a changé la donne en annonçant en octobre 2021 qu'elle changeait son nom en Meta et qu'elle se lançait dans le développement du métavers. Depuis, l'entreprise a investi des sommes colossales dans son nouveau projet, mais à en croire les propos de Zuckerberg, le métavers de Meta ne devrait pas être économiquement viable avant 10 ans. Mercredi, il a déclaré aux investisseurs de Meta que "le métavers finira par rapporter de l'argent grâce à une économie de créateurs, les gens créant des entreprises vendant des biens et des services virtuels".Cependant, en répondant à une question sur le retour sur investissement du métavers, Zuckerberg a déclaré que le projet de métavers de Meta perdra des sommes "importantes" au cours des trois à cinq prochaines années. Le PDG a expliqué que de nombreux produits de Meta pour un "Internet immersif", où les utilisateurs seraient immergés dans un monde virtuel, ne sont pas susceptibles d'être viables avant 10 à 15 ans. « Nous voulons faire en sorte que le matériel soit aussi abordable que possible pour tout le monde, et faire en sorte que l'économie numérique se développe », a déclaré le premier représentant de Meta aux actionnaires.« En attendant, l'entreprise mise sur la croissance des revenus grâce à un investissement dans ses services de vidéos courtes Reels », a ajouté Zuckerberg. Rien qu'en 2021, Meta a dépensé 10 milliards de dollars pour démarrer la conception de son métavers. En effet, après que la société est devenue Meta le 28 octobre 2021, Zuckerberg a déclaré : « au fil du temps, j’aimerais qu’on soit vus comme une entreprise de métavers. On va désormais penser au métavers en premier, et pas à Facebook [le réseau social] en premier ». Dans la foulée, Meta a multiplié les investissements dans plusieurs projets, y compris l'embauche de nouveaux développeurs.L'entreprise a annoncé qu'elle compte 10 000 employés travaillant sur la vision de Mark Zuckerberg et qu'elle souhaitait en embaucher 10 000 de plus pour travailler sur le métavers. Toutefois, ces plans sont susceptibles d'être mis en attente après que Meta a imposé un gel des embauches début mai en prévision d'un ralentissement de la croissance économique. Notons que la capitalisation boursière de Meta a fortement chuté après la baisse des résultats en 2021. Lors de l'assemblée de mercredi, 12 propositions d'actionnaires auraient été rejetées par Zuckerberg. Ce dernier détient toujours une participation majoritaire dans Meta.L'une des propositions rejetées suggérait à Meta de commander un rapport et d'organiser un vote des actionnaires sur la question de savoir si la "poursuite de la mise en œuvre" du métavers était "prudente et appropriée". En effet, des rapports indiquent que des employés anciens et actuels ont déclaré que Zuckerberg ne s'intéresse à rien d'autre qu'au métavers, mais qu'il n'a pas de stratégie cohérente pour mener à bien le projet. En outre, alors que la sécurité des utilisateurs et le harcèlement sexuel y suscitent de plus en plus d'inquiétudes, Meta n'a pas été clair sur la façon dont son métavers assurera la confidentialité des utilisateurs.L'entreprise a lancé en janvier dernier un outil pour se prémunir contre le harcèlement dans le métavers, mais cela n'a pas convaincu un grand monde. L'outil veut faire en sorte que les utilisateurs de ses plateformes sociales de réalité virtuelle respectent les limites de leur espace personnel. Il donnera aux utilisateurs l'impression qu'il y a près d'un mètre et demi entre leur avatar virtuel et les autres lorsqu'ils accèdent aux applications immersives Horizon Worlds et Horizon Venues au moyen de casques RV. Des critiques ont déclaré que cela ne suffisait pas pour résoudre le problème de sécurité et du harcèlement dans le métavers.Cependant, Meta a déclaré dans un billet de blogue que le nouveau paramètre par défaut permettrait d'éviter plus facilement les interactions indésirables. Parmi les autres propositions de l'assemblée de mercredi, citons la modification de l'utilisation par Meta des clauses de dissimulation dans les contrats de travail en matière de harcèlement et de discrimination, la publication d'une évaluation indépendante de l'impact sur les droits de l'homme et la divulgation complète de ses activités de lobbying et de politique publique.Quel est votre avis sur le sujet ?