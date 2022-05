Publicité de Binance sur son canal Telegram



Terra et Luna, un ensemble de jetons numériques liés, étaient populaires auprès des traders de cryptomonnaies qui cherchaient à obtenir des rendements élevés grâce à des programmes de prêt connus sous le nom de "staking". Plus précisément, le staking offre aux détenteurs de cryptomonnaies un moyen de faire travailler leurs actifs numériques et de gagner un revenu passif sans avoir besoin de les vendre. Selon un message sur son canal officiel sur l'application Telegram, Binance a annoncé le 6 avril que les investisseurs pouvaient obtenir un rendement de près de 20 % et ajouté que l'opération était "sûre et réjouissante".Cependant, les investisseurs ont perdu presque toute leur valeur plus tôt ce mois-ci dans l'un des plus grands krachs de l'industrie de la cryptomonnaie. La débâcle de Terra a fait des vagues dans l'espace cryptographique. Cet effondrement aurait effacé jusqu'à 200 milliards de dollars de richesse en une seule journée. Les dégâts de l'incident continuent d'être révélés jusqu'à présent. Binance est probablement l'un des acteurs les plus influents du secteur de la cryptomonnaie. Les chiffres montrent que l'entreprise traite environ 1 milliard de dollars de transactions par mois et offre une variété de produits financiers sur son site Web.Selon le rapport, sa promotion de Terra en tant qu'investissement sûr met en évidence la fonction centrale que jouent les bourses de cryptomonnaie dans la sélection des jetons numériques qui sont rendus facilement accessibles aux marchands traditionnels. Ces derniers mois, la publicité pour les investissements en cryptomonnaie est devenue une préoccupation pour les régulateurs de plusieurs pays, qui s'inquiètent des promotions qui minimisent le risque des cryptomonnaies ou encouragent les petits investisseurs à placer leur argent dans des produits d'actifs numériques complexes qui ont peu de protections juridiques.Le gouvernement britannique prévoit de renforcer les normes relatives aux publicités sur les cryptomonnaies. Singapour a interdit plus tôt cette année la quasi-totalité des transports publics et des publicités d'influenceurs sur les médias sociaux pour les cryptomonnaies, tandis que l'Espagne a déclaré qu'elle exigerait des influenceurs qu'ils informent à l'avance les régulateurs des posts de cryptomonnaies. L'Union européenne a averti les Européens qu'investir dans les cryptomonnaies comporte des risques et qu'en cas d'escroquerie, ils ne pourraient pas récupérer leurs placements. L'UE travaille également sur une réglementation.Selon le rapport, le message Binance a été vu 117 000 fois sur une application largement utilisée par les amateurs de cryptomonnaie. Il n'a fourni aucune information, bien qu'un site Web auquel l'annonce renvoie indique que "le commerce des cryptomonnaies est soumis à un risque de marché élevé". L'année dernière, Binance avait également fait la promotion d'un système de staking Luna comme un investissement "sécurisé". Après l'effondrement de Terra, Binance a déclaré qu'il était en train de "revoir la manière dont les campagnes pour des projets, tels que Luna, sont évaluées avant d'être annoncées".Le directeur général de Binance, Changpeng Zhao, a reconnu dans un billet de blogue la semaine dernière qu'"il est maintenant évident que tout cela était construit sur un concept auto-perpétué et peu profond". « Si Terra disposait bien d'un écosystème avec quelques cas d'utilisation, la vitesse de croissance de l'écosystème ne correspondait pas à la vitesse des incitations utilisées pour attirer de nouveaux utilisateurs », a-t-il ajouté. Zhao a déclaré que si la bourse effectue une "diligence raisonnable" sur les pièces de monnaie sur ses plateformes, la métrique la plus importante pour sa prise de décision est la popularité d'un jeton.« Si quelque chose est utilisé par un grand nombre d'utilisateurs, cela a de la valeur », a-t-il déclaré lors du Financial Times Digital Assets Summit en avril. Binance, qui n'a pas de siège social fixe, a été censuré l'année dernière par le régulateur financier britannique, qui a averti que ses "produits financiers complexes et à haut risque" présentaient "un risque significatif pour les consommateurs". Cependant, il aurait récemment fait des progrès pour obtenir des autorisations réglementaires ailleurs.Binance aurait prévu de faire de la France un siège régional, après que les autorités de réglementation ont donné à sa filiale locale, au début du mois, l'autorisation d'agir en tant que fournisseur de services d'actifs numériques enregistré - le premier pays de l'UE à le faire. Binance aurait également reçu des autorisations similaires à Dubaï et à Bahreïn.Quel est votre avis sur le sujet ?