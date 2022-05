Un projet de loi californien visant à tenir les entreprises de médias sociaux responsables des enfants qui deviennent dépendants de leurs plateformes, a été adopté lundi par l'Assemblée de l'État. Le projet de loi, coparrainé et rédigé par le membre de l'Assemblée de l'État Jordan Cunningham, permettrait aux parents de poursuivre les plateformes de médias sociaux pour demander jusqu'à 25 000 $ par violation au nom des enfants.Le projet de loi vise à protéger les « enfants utilisateurs » - définis comme les enfants de moins de 18 ans qui utilisent une plateforme de médias sociaux - de la dépendance aux médias sociaux.Le projet de loi indique qu'il y a de plus en plus de preuves de dépendance aux réseaux sociaux, « en particulier chez les adolescents ». Le projet de loi doit franchir plusieurs autres étapes avant de devenir loi en Californie. La prochaine étape est le Sénat de l'État, où, selon AP, il subira deux semaines d'audiences et de négociations.Selon le projet de loi, la dépendance aux médias sociaux est définie comme une préoccupation, une obsession ou une difficulté à réduire l'utilisation d'une plateforme de médias sociaux qui cause ou contribue à des dommages mentaux, émotionnels, développementaux ou physiques pour l'utilisateur.Si elle est adoptée, la loi ne s'appliquerait qu'aux entreprises de médias sociaux qui détiennent au moins 100 millions de dollars de revenus bruts - comme Instagram ou Facebook - et ne s'appliquerait pas aux plateformes qui offrent uniquement des services de messagerie ou d'email.Des groupes d'entreprises ont déclaré à AP que les plateformes de médias sociaux cesseraient probablement d'exploiter des services pour les enfants en Californie en raison de l'ampleur du risque juridique. Cunningham a cependant déclaré à AP: « L'ère de l'expérimentation sociale sans entraves sur les enfants est révolue et nous protégerons les enfants ».Le législateur constate et déclare tout ce qui suit :(a) La Californie devrait prendre des mesures raisonnables, proportionnelles et efficaces pour s'assurer que ses enfants ne soient pas lésés par des dépendances de quelque nature que ce soit.(b) Une grande diversité de psychologues et de psychiatres dans le domaine de la toxicomanie, ainsi que des scientifiques, des médecins et d'autres chercheurs, reconnaissent l'existence de la dépendance aux médias sociaux.(1) Des recherches utilisant l'échelle de dépendance aux médias sociaux de Bergen, une mesure largement utilisée de la dépendance aux plateformes de médias sociaux, ont révélé que la dépendance aux plateformes de médias sociaux a une prévalence d'environ 5 % dans la population générale.(2) Chez les personnes qui deviennent dépendantes, le système de récompense du cerveau est plus actif lors de l'utilisation des médias sociaux que dans le cerveau des personnes qui ne sont pas dépendantes. Le résultat, selon les experts de la santé et les chercheurs, est une utilisation compulsive et excessive des médias sociaux.c) Il est de plus en plus évident que la dépendance aux plateformes de médias sociaux est un problème particulier, en particulier chez les adolescents.(1) Les recherches internes de la plus grande société de plateforme de médias sociaux au monde valident à la fois l'existence de la dépendance aux médias sociaux chez les enfants et que la dépendance aux médias sociaux nuit aux enfants. À titre d'exemple, en septembre 2021, le Wall Street Journal a publié une série d'articles appelés "The Facebook Files". Ces articles, citant une mine de documents internes obtenus de Frances Haugen, une lanceuse d'alerte, ont démontré à quel point Facebook savait que ses plateformes causaient un préjudice important aux utilisateurs, en particulier aux enfants.(2) Plus précisément, comme l'ont révélé le témoignage sous serment de Haugen devant le Congrès et les recherches secrètes qui l'accompagnent, qu'elle a révélées au Wall Street Journal, "Facebook a étudié un modèle qu'ils appellent l'utilisation problématique, ce que nous pourrions plus communément appeler la dépendance. Il a une barre très haute pour ce qu'il croit être [l'utilisation problématique]. Cela [signifie] que vous êtes identifiés comme n'ayant aucun contrôle sur votre consommation et que cela nuit matériellement à votre santé, à vos travaux scolaires ou à votre santé physique. … "La recherche interne de Facebook est consciente qu'il existe une variété de problèmes auxquels sont confrontés les enfants sur Instagram, ils savent que de graves dommages sont causés aux enfants."(3) Lors du témoignage sous serment de la lanceuse d'alerte Haugen au Congrès, elle a révélé que, lorsqu'il s'agit de répondre à la définition de « consommation problématique » de la plate-forme : « Cinq à six % des jeunes de 14 ans ont la conscience de répondre par l'affirmative aux questions » qui qualifient un enfant d'usage problématique.(4) Cinq à six pour cent des enfants utilisateurs d'Instagram représentent des millions d'enfants, dont certainement plusieurs milliers résident en Californie.(d) La dépendance aux plateformes de médias sociaux est plus aiguë chez les filles que chez les garçons.(1) Les filles connaissent une prévalence plus élevée de dépendance aux médias sociaux que les garçons.(2) Les filles qui admettent une utilisation excessive des plateformes de médias sociaux sont deux à trois fois plus susceptibles de déclarer être déprimées que les filles qui utilisent les plateformes de médias sociaux à la légère.(3) Une présentation de mars 2020 publiée par des chercheurs de Facebook sur le babillard interne de Facebook a rapporté que « 66 % des adolescentes sur IG connaissent une comparaison sociale négative (comparativement à 40 % des adolescents) » et que « les aspects d'Instagram exacerbent les uns et les autres pour créer une tempête parfaite ».(e) Les modèles commerciaux de certaines entreprises de plateformes de médias sociaux les incitent financièrement à déployer des fonctionnalités de conception qui augmentent le risque de dépendance chez tous les utilisateurs, y compris les enfants.(1) Au lieu de facturer l'inscription, les plateformes de médias sociaux gagnent « la quasi-totalité » de leurs revenus grâce à la publicité.(2) Plus les utilisateurs passent de temps à interagir avec la plate-forme, plus les utilisateurs voient de publicités et plus la publicité devient précieuse.(3) À cet égard, les consommateurs dépendants sont particulièrement rentables car leur comportement de consommation dépasse les niveaux d'engagement normaux.(4) L'engagement des utilisateurs ne fait pas de distinction entre l'engagement qui augmente parce qu'il est agréable et améliore la santé et le bien-être et l'engagement qui augmente en raison de la dépendance. En fait, de nombreux utilisateurs passent encore plus de temps sur les réseaux sociaux lorsqu'ils interagissent avec du contenu qui les rend subjectivement malheureux ou objectivement déprimés.(5) Pour ces raisons axées sur le profit, les sociétés de plateformes de médias sociaux inventent, conçoivent et déploient intentionnellement des fonctionnalités destinées à empêcher les utilisateurs d'arrêter d'utiliser la plateforme, y compris le déploiement de techniques utilisées dans les jeux d'argent et de techniques qui masquent ou évitent les signaux. qui pourrait inciter un utilisateur à cesser d'utiliser.(f) Les entreprises qui commercialisent des produits addictifs à grand volume, y compris le tabac, sont particulièrement incitées à créer une dépendance chez les jeunes consommateurs, potentiellement à vie.g) Les enfants adolescents courent un risque bien plus élevé que les adultes de devenir dépendants des plateformes de médias sociaux.(1) Les adolescents présentent des niveaux de stress plus élevés et une propension accrue à prendre des risques.(2) Pendant l'adolescence, les systèmes de récompense des enfants se développent beaucoup plus rapidement, tandis que leurs systèmes de maîtrise de soi, qui ne sont pas pleinement développés avant l'âge de 21 ans, sont à la traîne. Pour cette raison, les taux de dépendances comportementales sont élevés à l'adolescence par rapport à l'âge adulte.(3) Les sociétés de plateformes de médias sociaux peuvent utiliser les données qu'elles collectent sur les enfants pour déterminer quels enfants sont les plus susceptibles d'être vulnérables à une publicité donnée, ce qui exacerbe les risques de dépendance.(4) Par rapport aux adultes, les enfants sont plus sensibles aux pressions et à l'influence des publicités, moins susceptibles de reconnaître le contenu payant et moins susceptibles de comprendre comment les données sont utilisées à ces fins.(h) Parce que leur cerveau est encore en développement, les enfants courent un risque beaucoup plus élevé d'être blessés par la dépendance aux plateformes de médias sociaux que les adultes. La dépendance influence négativement le développement du jugement, de l'attention et de la mémoire dans le cerveau.(1) Des taux quotidiens plus élevés de vérification des plateformes de médias sociaux ont été liés à une réduction du volume de tissu cérébral qui contrôle la mémoire, les émotions, la parole, la prise de décision et la maîtrise de soi.(2) Pour cette raison, la réduction de ce type de tissu cérébral est à son tour corrélée à une plus grande impulsivité, ce à quoi les enfants et les adolescents sont déjà sensibles du fait de leur jeunesse.(3) Plusieurs études ont établi des liens entre le temps passé sur les plateformes de médias sociaux et les taux de suicide et de dépression chez les adolescents.(4) De nombreuses études montrent que la réduction de l'utilisation des plateformes de médias sociaux entraîne des avantages pour la santé mentale.(5) La dépendance aux plateformes de médias sociaux peut créer un cercle vicieux pour les jeunes timides et solitaires. L'inconfort avec les interactions de la vie réelle conduit à des interactions sur Internet, l'isolement des interactions dans le monde réel provoque la solitude, la solitude combinée à la phobie sociale motive un engagement supplémentaire en ligne.(i) Lorsque les sociétés de plateformes de médias sociaux créent, conçoivent, mettent en œuvre ou maintiennent des fonctionnalités pour les utilisateurs, y compris les enfants utilisateurs, sur leurs plateformes de médias sociaux dont la société sait ou devrait savoir qu'elles créent une dépendance pour les enfants, elles doivent être tenues responsables des dommages qui résultat.(j) D'autres dépendances, y compris les dépendances au jeu, ont eu un effet négatif démontrable sur les économies des États.(k) La Californie a un intérêt impérieux à protéger la santé mentale de ses enfants contre la dépendance aux plateformes de médias sociaux pour, au minimum, toutes les raisons suivantes :(1) Pour éviter des souffrances inutiles aux enfants californiens et à leurs familles.(2) Assurer la capacité de tous ses enfants à réaliser leur potentiel et à atteindre des objectifs normaux de réussite sociale et éducative au profit de tous les Californiens.(3) Pour éviter que les coûts du traitement des dommages à la santé mentale des enfants ne soient encourus et transférés aux familles, entreprises, assureurs, écoles et professionnels de la santé mentale de Californie.Source : projet de loi Que pensez-vous de ce projet de loi ?Y êtes-vous favorables ou non ? Dans quelle mesure ?Utile pour protéger les enfants ?Quels points soulevés vous semblent les plus pertinents ? Lesquels vous semblent superflus ?D'autres pays gagneraient-ils à s'en inspirer ?