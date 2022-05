La conférence VeeCon du week-end dernier en était à sa première édition. Il s'agit d'un événement "mettant en scène des icônes du monde des affaires, du sport, de la musique, des arts, du Web3 et de la culture populaire". Vaynerchuk a expliqué que le but était de nouer des relations durables, de partager des idées et d'entrer en contact avec la communauté. En plus d'être un entrepreneur en série et un influenceur des médias sociaux, Vaynerchuk est également connu pour ses investissements précoces dans des entreprises, notamment Facebook et Coinbase. Les billets de l'événement ont été vendus sous forme de NFT.Pour rappel, les NFT (jetons non fongibles) sont un type d'actif numérique créé pour suivre la propriété d'un article virtuel en utilisant la technologie blockchain. Ces articles uniques pourraient être des œuvres d'art ou des cartes d'échange sportives. Au premier semestre 2021, le marché a connu une croissance exponentielle avec des chiffres records. Le total des ventes de NFT au premier semestre 2021 se chiffrait à environ 2,5 milliards de dollars, contre seulement 13,7 millions de dollars au premier semestre de 2020. Cependant, après cette période de forte croissance, le marché n'a pas cessé de s'effondrer depuis la seconde moitié de 2021.En effet, depuis ce dernier pic de croissance, le marché des NFT a connu de fortes variations dans le prix que les gens sont prêts à payer pour des actifs numériques. Ami Barzelay, chef de produit de Crinkle, un optimiseur de récompenses pour les achats, a décrit la possession de NFT comme un "droit de vantardise numérique". Un NFT, qui peut être une image, une chanson ou une vidéo, peut être copié et apprécié par n'importe qui dans le monde, mais il peut n'avoir qu'un seul propriétaire. Il a ajouté que pour s'amuser, il a payé 100 dollars pour un clip vidéo de Tiger Woods, qu'il a ensuite revendu 5 000 dollars.Des rapports ont révélé que l'achat et la vente de choses qui n'existent pas dans le monde physique suscitent un scepticisme et une peur inhérents. La conférence de Vaynerchuk visait à combattre cela. Au cours d'un déjeuner avec les médias jeudi, Vaynerchuk a déclaré qu'il faudrait de l'éducation, de la communication et du temps pour que les gens soient plus à l'aise avec l'idée des NFT et de la blockchain. « Beaucoup d'entre nous se souviennent que nous, ou surtout nos parents étions incroyablement effrayés et mal à l'aise en utilisant une carte de crédit pour un achat en ligne », a-t-il déclaré aux journalistes.« Et si les premiers problèmes de fraude et de vol se sont posés, des mesures de protection ont fini par être mises en place. Ce sera bientôt le cas pour la blockchain. L'éducation et la communication résolvent tout », dit-il, prédisant que dans 20 ans, c'est ainsi que toutes les ventes de biens immobiliers seront enregistrées. « Les NFT sont vraiment amusants pour la collection, mais c'est une partie minuscule de la blockchain des consommateurs. Nous finirons tous par interagir avec les NFT parce qu'ils seront nos billets d'avion, nos reçus, nos billets pour le U.S. Bank Stadium, etc., ils seront nos cartes de membre », a déclaré Vaynerchuk.« À l'heure actuelle, nous utilisons du plastique, des codes QR ou des confirmations par e-mail pour de nombreuses choses que, selon moi, la blockchain va absorber parce que c'est une meilleure technologie pour ces choses. Cela prendra juste un peu de temps », a-t-il ajouté. Pourtant, il y a une certaine crainte entourant la longévité de l'espace. Le bitcoin a atteint son plus bas niveau depuis décembre 2020 au début de la semaine dernière, sous les 26 000 dollars, et les actions de la société de courtage en cryptomonnaies cotée en bourse Coinbase ont chuté de pas moins de 74 % depuis le début de l'année cette semaine.Le prix de l'ether a récemment baissé de 60 % par rapport à son pic de 2021. D'autres actifs cryptographiques comme le stablecoin UST, la cryptomonnaie Luna ont également dégringolé. Stablegains, une application permettant de générer des rendements grâce à la finance décentralisée, a annoncé le 21 mai sur son blogue qu’elle cesse d’offrir des services à ses clients et invite ses utilisateurs à retirer leurs fonds la plateforme. Stablegains a été contrainte de fermer après avoir subi une perte remarquable d'environ 40 millions de dollars, à la suite de l'effondrement du marché des cryptomonnaies et des NFT.Acheté 2,9 millions, le NFT du premier tweet de l'histoire, celui du cofondateur Jack Dorsey, valait à peine 10 000 dollars en mars 2022. L'acheteur, l'entrepreneur iranien en cryptomonnaie Sina Estavi, peine aujourd'hui à refourguer cet actif numérique. En mars, l'offre la plus élevée pour le NFT du premier de Dorsey était 9 968 dollars. Selon les analystes, cela montre que la frénésie suscitée par ces actifs numériques s'estompe. Estavi a expliqué qu'il ne vendra pas son NFT pour moins de 50 millions de dollars. Mais la question que se posent les analystes est : quel intérêt les gens ont-ils aujourd'hui à racheter ce NFT ?« En ce moment, l'énergie écrasante de l'espace est à très court terme. Je dirais que c'est de l'avidité. Beaucoup ne consacrent pas leur temps à l'éducation. La réalité est que tous ces comportements feront en sorte que 97-98 % des projets actuels perdront de la valeur au cours des 24-36 prochains mois, car les courbes de l'offre et de la demande ne fonctionneront pas », a déclaré Vaynerchuk. Il n'est pas le premier à avoir prédit une telle chose. En juin dernier, le cofondateur de Coinbase, Fred Ehrsam avait déjà déclaré qu'environ 90 % des NFT n'auraient plus de valeur dans 3 à 5 ans.Ehrsam avait établi des parallèles entre la montée des cryptomonnaies et le boom des dotcom des années 1990. « Je vais jusqu'à dire que 90 % des NFT produits auront probablement peu ou pas de valeur dans trois à cinq ans. On pourrait dire la même chose des premières entreprises Internet à la fin des années 90 », a-t-il déclaré. Pour lui, les NFT ne sont pas différents de n'importe quel autre projet de cryptomonnaie. Il a déclaré que ces projets sont souvent nés de l'engouement du jour au lendemain. Selon lui, les gens vont essayer toutes sortes de choses, mais le marché finira par s'effondrer totalement.Beaucoup ont déclaré qu'ils espéraient que cette chute brutale marque la fin de la couverture médiatique sans faille du concept. « Malgré les preuves plus qu'évidentes que tout cela était, au mieux, une escroquerie et, au pire, un désastre environnemental imminent, de nombreuses personnes ont été trop séduites par la promesse de quelque chose de nouveau/de faire de l'argent, et pendant un bref moment, des centaines de millions de dollars ont circulé dans le monde en échange de vidéos que les gens ne possédaient pas. Mais cet âge d'or est aujourd'hui révolu », a déclaré un critique.Source : VeeCon Quel est votre avis sur le sujet ?