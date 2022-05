Google a déclaré jeudi que la plainte de Paxton était à nouveau « fondée sur des affirmations inexactes et dépassées concernant nos paramètres. Nous avons toujours intégré des fonctionnalités de confidentialité dans nos produits et fourni des contrôles robustes pour les données de localisation. » « Nous contestons fermement ces affirmations et nous nous défendrons vigoureusement pour rétablir la vérité », a-t-elle ajouté.Certains navigateur web disposent d'une fonction de confidentialité appelée mode Incognito. Lorsqu'il est dans ce mode, le navigateur génère une session temporaire qui est séparée de la session principale et des données de l'utilisateur. Lorsque la session est fermée, toutes les données locales associées à la session, telles que les cookies et le cache Web, sont supprimées.Ces modes sont principalement destinés à empêcher que les données et l'historique liés à une session de navigation spécifique ne restent sur l'appareil ou ne soient découverts par un autre utilisateur du même appareil. Il pourrait être utilisé dans le cadre du développement web pour évaluer rapidement la façon dont les pages apparaissent aux nouveaux utilisateurs.Pour cet internaute qui se fait appeler DukkyDrake, « lorsqu’un utilisateur navigue en privé, Chrome n'enregistre pas l’historique de navigation, les cookies et les données du site, ni les informations saisies dans les formulaires. Les fichiers que vous téléchargez et les signets que vous créez sont conservés. Votre activité n'est pas cachée aux sites Web que vous visitez, à votre employeur ou à votre école, ni à votre fournisseur d'accès à Internet. »Les utilisateurs ne sont pas toujours protégés contre la surveillance par d'autres sites web ou par leur fournisseur d'accès à Internet lorsqu'ils utilisent des modes de navigation privée. De plus, des traces d'activité identifiables peuvent échapper à des sessions de navigation privée par le biais du système d'exploitation, de failles de sécurité du navigateur ou d'extensions de navigateur malveillantes.Il aurait été découvert que seules certaines API HTML5 pouvaient être utilisées pour indiquer la présence de modes de navigation privée en raison de différences de comportement. C'est pourquoi certaines personnes confondent la navigation privée avec un VPN.« Une entreprise qui gagne de l'argent en collectant des données sur les utilisateurs collecte donc des données sur les utilisateurs ? », déclare un Internaute. Le Texas, l'Indiana, l'État de Washington et le district de Columbia ont intenté des procès distincts contre Google en janvier devant des tribunaux d'État pour ce qu'ils appellent des pratiques trompeuses de localisation qui portent atteinte à la vie privée des utilisateurs.Le dépôt de Paxton s’ajoute à ces précédents. Le mode Incognito ou « navigation privée » est une fonction du navigateur Web qui, selon Paxton, implique que Google ne suivra pas l'historique des recherches ou les activités de localisation.Selon l'action en justice, Google offre l'option de « navigation privée », qui peut inclure « la consultation de sites Web très personnels qui peuvent indiquer, par exemple, leurs antécédents médicaux, leurs convictions politiques ou leur orientation sexuelle. Ou peut-être veulent-ils simplement acheter un cadeau surprise sans que le destinataire du cadeau ne soit averti par un barrage de publicités ciblées. »Paxton avait précédemment allégué que Google a trompé les consommateurs en continuant à suivre leur localisation même lorsque les utilisateurs ont cherché à l'empêcher. Google dispose d'un paramètre « Historique de localisation » et informe les utilisateurs qui le désactivent que « les endroits où vous allez ne sont plus stockés », a déclaré le Texas.En janvier, un juge de l'Arizona a statué que les allégations selon lesquelles Google aurait trompé les utilisateurs par le manque de clarté des paramètres de localisation des smartphones devraient être examinées par un jury, refusant de rejeter une action en justice intentée par le procureur général de l'État.Partagez-vous l'avis selon lequel Google tromperait les utilisateurs sur son mode de navigation privée ?