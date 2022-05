Samedi, un homme de 18 ans a ouvert le feu dans un supermarché "Tops" à Buffalo dans l'État de New York, tuant 10 personnes et en blessant trois autres. Dans des documents en ligne, le tireur présumé a décrit comment la découverte de la suprématie blanche sur 4chan a radicalisé sa pensée et l'a finalement inspiré à commettre l'attaque meurtrière. En raison de cette découverte, la procureure générale de New York, Letitia James, a annoncé mercredi que son bureau a lancé une enquête sur Twitch, Discord, 4chan, 8kun (anciennement 8chan) et d'autres plateformes Web et de médias sociaux en réponse à l'attaque raciste de Buffalo.L'enquête devrait se concentrer sur "les plateformes qui ont pu être utilisées pour diffuser, promouvoir ou planifier l'événement". L'enquête aurait été lancée à la suite d'une demande de la gouverneure de New York, Kathy Hochul. Elle a appelé les sociétés de médias sociaux à surveiller de manière plus agressive le contenu publié sur leurs plateformes pour détecter tout extrémisme dangereux dans les jours qui ont suivi la fusillade. Cette situation inédite ravive les discussions sur l'influence et le rôle des médias sociaux dans la propagation de la haine en ligne, du racisme, l'extrémisme, etc., et d'autres idéologies qui nuisent à la démocratie.« Je sollicite votre aide pour enquêter sur les plateformes en ligne spécifiques qui ont été utilisées pour diffuser et amplifier les actes et les intentions de la fusillade de masse qui a eu lieu à Buffalo le 14 mai 2022 et déterminer si des entreprises spécifiques ont une responsabilité civile ou pénale pour leur rôle dans la promotion, la facilitation ou la fourniture d'une plateforme pour planifier et promouvoir la violence », a écrit Hochul dans une lettre au bureau du procureur mercredi. De son côté, James a répondu qu'elle et son équipe feront "tout ce qui est en leur pouvoir pour imputer à chaque partie sa responsabilité dans l'attaque de Buffalo".« Nous avons vu à maintes reprises la dévastation du monde réel causé par ces plateformes dangereuses et haineuses, et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre en lumière ce comportement alarmant et prendre des mesures pour qu'il ne se reproduise jamais », a déclaré James. Son bureau n'a pas fourni beaucoup de détails sur l'enquête, qui met dans le même sac les services de médias sociaux traditionnels avec modération de contenu et les centres d'extrémisme notoires, où tout est permis, comme 4chan et 8kun. Selon les analystes, les premiers se plieront probablement à l'avis du bureau du procureur général.Cependant, les deux derniers forums Web seraient moins susceptibles de se plier à l'enquête. 8kun, un forum qui est géré depuis les Philippines, est en particulier un foyer d'activité pour les extrémistes qui planifient des violences racistes. Les tireurs de masse d'El Paso, de Christchurch en Nouvelle-Zélande, de Poway en Californie et maintenant de Buffalo ont tous posté leurs plans et leurs discours sur 8kun avant leurs attaques meurtrières. Dans une entrée de journal avant l'attaque, le tireur de Buffalo a noté qu'il publierait ses écrits sur 8kun et 4chan en plus de les envoyer à ses serveurs Discord et à sa liste d'amis.Le tireur a publié un document de 180 pages partageant sa croyance en une théorie du complot de droite, suprémaciste blanche, aussi connue sous le nom de Grand Remplacement. Ce document contient également des détails sur la façon dont il a planifié et exécuté son attaque. Selon le tireur, il s'est radicalisé sur 4chan en 2020. Outre ces deux sites marginaux, le tireur a également utilisé Twitch. Les journaux publiés sur le canal Discord privé du tireur montrent qu'il a utilisé cette plateforme comme un journal intime, partageant des pensées qui allaient se transformer en réalité fatale le week-end dernier.« Nos plus profondes sympathies vont aux victimes et à leurs familles. La haine n'a pas sa place sur Discord et nous nous engageons à lutter contre la violence et l'extrémisme. Ce que nous savons pour le moment, c'est qu'un serveur privé, sur invitation uniquement, a été créé par le suspect pour servir de journal intime. Environ 30 minutes avant l'attaque, cependant, un petit groupe de personnes a été invité et a rejoint le serveur. Avant cela, nos archives indiquent qu'aucune autre personne n'a vu le journal de discussion du journal intime sur ce serveur privé », a déclaré un porte-parole de Discord.Quant à Twitch, le tireur a utilisé le service de diffusion en direct appartenant à Amazon pour diffuser son acte en vidéo en direct sur Internet. La diffusion a duré environ 10 minutes. Twitch a détecté la diffusion en direct du tireur et a supprimé la vidéo, bien qu'elle continue de circuler ouvertement sur des plateformes telles que Twitter et Facebook. On ne sait pas encore si l'enquête du procureur général portera également sur la diffusion de la vidéo graphique, qui a été copiée de nombreuses fois et partagée sur le Web. Même après les précédents incidents, 4chan refuse toujours de faire des efforts proactifs pour modérer le contenu.Ainsi, il continue de couver depuis longtemps "la suprématie blanche et d'autres formes dangereuses d'extrémisme". « Cette attaque terroriste a de nouveau révélé les profondeurs et les dangers de ces plateformes qui diffusent et promeuvent la haine sans conséquence. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à ce comportement dangereux maintenant et nous assurer que cela ne se reproduira plus jamais », a écrit James dans un tweet mercredi.Source : Letitia James, procureure générale de New York Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de cette enquête ?Les entreprises concernées doivent-elles s'inquiéter ?Que pensez-vous des déclarations du tireur sur le forum 4chan ?Que pensez-vous de l'influence que les médias sociaux peuvent avoir sur la vie des utilisateurs ?Selon vous, serait-il possible de combattre ce phénomène ? Si oui, quelles approches de solution proposez-vous ?