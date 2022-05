Un rachat à moindre coût ? Difficile, selon des experts juridiques

Faire preuve de mauvaise foi

Musk a annoncé le mois dernier qu'il avait l'intention d'acheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Il a tweeté que l'une de ses principales priorités serait de supprimer les « spambots » de la plateforme. Elon Musk a annoncé que son accord sur Twitter est suspendu jusqu'à ce qu'il reçoive plus d'informations sur le nombre de faux comptes présents sur la plateforme de médias sociaux. Une analyste estime que cela pourrait être une stratégie d'Elon Musk pour revenir sur le montant qu'il est prêt à payer pour acquérir la plateforme. Le milliardaire de la tech se dit toujours engagé à racheter Twitter.Elon Musk a annoncé vendredi que son accord sur Twitter était suspendu jusqu'à ce qu'il reçoive plus d'informations sur le nombre de faux comptes présents sur la plateforme de médias sociaux.Dans un tweet qui a suivi environ deux heures plus tard, Musk a ajouté qu'il était « toujours engagé dans l'acquisition ». Les actions de Twitter ont chuté de 18 % dans les échanges avant commercialisation après l'annonce initiale, mais la perte a été réduite après le deuxième tweet. Les actions ont baissé d'environ 10 % après l'ouverture des marchés.Elon Musk n'a jamais caché son agacement face aux faux comptes qui pullulent sur la plateforme, notamment pour diffuser des arnaques aux cryptomonnaies. Par exemple, il a précédemment déclaré qu'il souhaitait se débarrasser des « spambot de crypto » - des comptes de spam faisant la promotion de ce qui semble être des escroqueries basées sur la cryptomonnaie ; nombre d'escrocs utilisent d'ailleurs le nom et l'image du fondateur de Tesla pour mieux berner leurs victimes.Musk a qualifié le problème de spam sur Twitter de « problème le plus ennuyeux » lié à l'utilisation du service. Il a même publiquement supplié Twitter de faire quelque chose à ce sujet. « Combien de temps cela doit-il durer ? » a-t-il demandé en février.« Nous allons défaire les robots diffusant des spams et authentifier les comptes tenus par de véritables êtres humains », a-t-il indiqué. Dans une interview du 14 avril à TED 2022, Musk a cité ce problème comme la première chose qu'il changerait en tant que nouveau propriétaire de Twitter. « Une priorité absolue que j'aurais serait d'éliminer les spambots et les scambots, ainsi que les armées de bots qui sont sur Twitter », a-t-il déclaré. « Ils rendent le produit bien pire ».Bien que Twitter ait déjà mis en place des politiques destinées à lutter contre les robots spammeurs, la sécurité reste un défi persistant pour la plateforme. Musk s'est engagé à résoudre le problème en authentifiant « tous les vrais humains » sur le site, mais n'a pas précisé comment il envisageait d'y parvenir.Twitter a estimé dans un dossier plus tôt ce mois-ci que moins de 5 % de ses utilisateurs actifs quotidiens monétisables au cours du premier trimestre étaient des bots ou des comptes de spam. Vous trouverez ci-dessous la section pertinente du dossier de Twitter. Il note que ses calculs sur le nombre de faux comptes ou de spams sont une « estimation » et que le nombre réel « pourrait être supérieur à ce que nous avons estimé » :« Nous avons effectué un examen interne d'un échantillon de comptes et estimons que la moyenne des faux comptes ou des spams au cours du premier trimestre 2022 représentait moins de 5 % de notre mDAU au cours du trimestre. Les faux comptes ou spams pour une période représentent la moyenne des faux comptes ou spams dans les échantillons au cours de chaque période d'analyse mensuelle du trimestre. En prenant cette décision, nous avons exercé un jugement important, de sorte que notre estimation des faux comptes ou des spams peut ne pas représenter avec précision le nombre réel de ces comptes, et le nombre réel de faux comptes ou de spam pourrait être supérieur à ce que nous avons estimé ».Elon Musk souhaite désormais que la société le confirme avant de poursuivre l'accord, qui est en partie financé par le cofondateur d'Oracle Larry Ellison et la société de capital-risque Andreessen Horowitz.Elon Musk pourrait trouver un moyen de prouver son affirmation selon laquelle les comptes de spam sur la plateforme de Twitter Inc sont nettement plus élevés que ce que la société de médias sociaux a estimé, mais il sera difficile de montrer que lui et les investisseurs ont été induits en erreur, selon les experts juridiques.Elon Musk a tweeté mardi que son accord de 44 milliards de dollars pour acquérir Twitter ne pourrait pas se poursuivre tant que la société n'aura pas prouvé son estimation selon laquelle les comptes de spam représentent moins de 5% de sa base d'utilisateurs. Il a déclaré qu'il pensait que le chiffre était au moins quatre fois plus élevé et qu'il « vaincra les bots ou mourra en essayant ».Des chercheurs indépendants ont fait des projections selon lesquelles 9 à 15 % des millions de profils Twitter pourraient être des bots.Plus de 23,42% des 93 millions d'abonnés du milliardaire Elon Musk sur Twitter sont probablement des faux comptes ou des spams, selon un audit conjoint de deux groupes de recherche publié dimanche. Les deux groupes, SparkToro et Followerwonk, ont déclaré que leurs définitions des comptes "faux" et "spam" pourraient ne pas être les mêmes que celles de Twitter. Ils ont déclaré avoir utilisé un système de 17 signaux d'avertissement, basé sur un algorithme qui a parcouru 35 000 faux comptes Twitter achetés par SparkToro et 50 000 comptes que les équipes ont marqués comme non-spam. Si l'un des abonnés de Musk était signalé pour plusieurs signaux de spam, il le qualifiait de mauvaise qualité ou de faux, ont-ils déclaré. En tenant compte des utilisateurs inactifs, que les chercheurs ont définis comme des comptes qui n'ont pas tweeté depuis 90 jours, un total de 70,23% des abonnés de Musk étaient peu susceptibles d'être des « utilisateurs authentiques » ou « actifs qui voient ses tweets », ont-ils déclaré.Pour sa part, Twitter a déclaré dans ses documents réglementaires qu'il avait appliqué un « jugement important » pour établir l'estimation et a averti que sa divulgation pourrait ne pas représenter avec précision le nombre réel de comptes de spam.Ce sont ces clauses de non-responsabilité qui protègent Twitter contre d'éventuelles poursuites, qu'elles soient intentées par Musk pour l'accord ou par des actionnaires pour l'exactitude des déclarations réglementaires de la société, ont déclaré quatre experts en droit des valeurs mobilières.Même si l'estimation de Twitter est erronée, un plaignant devrait prouver que la société basée à San Francisco cherchait à tromper délibérément les investisseurs – une tâche difficile à prouver devant les tribunaux. La Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur américain qui supervise les divulgations des sociétés cotées en bourse, aurait du mal à le faire pour les mêmes raisons, ont déclaré les experts.« Il serait difficile d'établir la base d'un cas d'application de la loi par la SEC ou d'une action des actionnaires, à moins qu'il ne puisse être démontré que Twitter a délibérément ou imprudemment ignoré des informations qui montreraient que ses estimations de spam étaient trompeuses », a déclaré le cabinet d'avocats Moses & Singer. Howard Fisher.Un porte-parole de Twitter a déclaré que le conseil d'administration de la société prévoyait de conclure l'accord avec Musk au prix convenu et de faire appliquer l'accord de fusion.Un autre obstacle juridique pour Musk est sa décision de renoncer à la diligence raisonnable lorsqu'il a négocié l'accord Twitter. Les experts juridiques ont déclaré que cela rend plus difficile pour Musk de faire valoir devant le tribunal que Twitter l'a induit en erreur.Elon Musk pourrait être en mesure de se retirer ou de renégocier l'accord à un prix inférieur, même si la loi est du côté de Twitter. En effet, tout litige est susceptible de se prolonger et Twitter peut décider qu'il est plus logique d'accepter un prix inférieur ou de recevoir les frais de rupture de 1 milliard de dollars que Musk doit payer pour ne pas conclure l'accord, plutôt que d'essayer de le forcer à finaliser la transaction devant le tribunal.Les investisseurs parient autant. Les actions Twitter se sont terminées à 38,32 dollars mardi, soit une remise de près de 30 % par rapport au prix de 54,20 dollars par action, indiquant que le marché juge probable que la transaction soit conclue à un prix inférieur ou soit abandonnée.Pour répondre à la norme légale consistant à montrer que Twitter a trompé les investisseurs sur les comptes de spam, il faudrait prouver que la société a agi de mauvaise foi, ont déclaré les experts. Il peut s'agir de documents internes tels que des e-mails ou le témoignage d'un lanceur d'alerte.« Cet échec devrait s'élever au niveau de l'ignorance volontaire, pas seulement de la négligence », a déclaré Urska Velikonja, professeur à la faculté de droit de l'Université de Georgetown.La question des faux comptes et des spams est importante pour les activités de Twitter. Les actions de la société ont plongé en 2018 après avoir procédé à une purge des comptes automatisés et spam qui a fait chuter ses utilisateurs actifs mensuels de 1 million, alors que les analystes s'attendaient à un gain de 1 million d'utilisateurs.Robert Frenchman, associé spécialisé dans la criminalité en col blanc au sein du cabinet d'avocats Mukasey Frenchman, a déclaré qu'il était possible que la SEC finisse par examiner la question des divulgations de comptes de spam de Twitter compte tenu de l'attention du public qu'elle a attirée. Mais il a ajouté qu'il ne s'attendait pas à ce que Twitter soit confronté à une menace juridique importante.« Je ne vois pas cela comme quelque chose qui est susceptible de tomber dans la catégorie des informations matériellement trompeuses et je parie que le langage est soigneusement rédigé et avec une méthodologie qui n'est peut-être pas infaillible mais qui est raisonnable », a déclaré Frenchman.Source : cabinet Mukasey Frenchman