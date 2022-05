L'analyse de SparkToro et Followerwonk



Pourcentage de comptes Twitter susceptibles d'être des faux ou des spams

Le débat d'Elon Musk sur les bots Twitter

Musk a annoncé le mois dernier qu'il avait l'intention d'acheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Il a tweeté que l'une de ses principales priorités serait de supprimer les « spambots » de la plateforme. Elon Musk a annoncé que son accord sur Twitter est suspendu jusqu'à ce qu'il reçoive plus d'informations sur le nombre de faux comptes présents sur la plateforme de médias sociaux. Une analyste estime que cela pourrait être une stratégie d'Elon Musk pour revenir sur le montant qu'il est prêt à payer pour acquérir la plateforme. Le milliardaire de la tech se dit toujours engagé à racheter Twitter.Elon Musk a annoncé vendredi que son accord sur Twitter était suspendu jusqu'à ce qu'il reçoive plus d'informations sur le nombre de faux comptes présents sur la plateforme de médias sociaux.Dans un tweet qui a suivi environ deux heures plus tard, Musk a ajouté qu'il était « toujours engagé dans l'acquisition ». Les actions de Twitter ont chuté de 18 % dans les échanges avant commercialisation après l'annonce initiale, mais la perte a été réduite après le deuxième tweet. Les actions ont baissé d'environ 10 % après l'ouverture des marchés.Elon Musk n'a jamais caché son agacement face aux faux comptes qui pullulent sur la plateforme, notamment pour diffuser des arnaques aux cryptomonnaies. Par exemple, il a précédemment déclaré qu'il souhaitait se débarrasser des « spambot de crypto » - des comptes de spam faisant la promotion de ce qui semble être des escroqueries basées sur la cryptomonnaie ; nombre d'escrocs utilisent d'ailleurs le nom et l'image du fondateur de Tesla pour mieux berner leurs victimes.Musk a qualifié le problème de spam sur Twitter de « problème le plus ennuyeux » lié à l'utilisation du service. Il a même publiquement supplié Twitter de faire quelque chose à ce sujet. « Combien de temps cela doit-il durer ? » a-t-il demandé en février.« Nous allons défaire les robots diffusant des spams et authentifier les comptes tenus par de véritables êtres humains », a-t-il indiqué. Dans une interview du 14 avril à TED 2022, Musk a cité ce problème comme la première chose qu'il changerait en tant que nouveau propriétaire de Twitter. « Une priorité absolue que j'aurais serait d'éliminer les spambots et les scambots, ainsi que les armées de bots qui sont sur Twitter », a-t-il déclaré. « Ils rendent le produit bien pire ».Bien que Twitter ait déjà mis en place des politiques destinées à lutter contre les robots spammeurs, la sécurité reste un défi persistant pour la plateforme. Musk s'est engagé à résoudre le problème en authentifiant « tous les vrais humains » sur le site, mais n'a pas précisé comment il envisageait d'y parvenir.Twitter a estimé dans un dossier plus tôt ce mois-ci que moins de 5 % de ses utilisateurs actifs quotidiens monétisables au cours du premier trimestre étaient des bots ou des comptes de spam. Vous trouverez ci-dessous la section pertinente du dossier de Twitter. Il note que ses calculs sur le nombre de faux comptes ou de spams sont une « estimation » et que le nombre réel « pourrait être supérieur à ce que nous avons estimé » :« Nous avons effectué un examen interne d'un échantillon de comptes et estimons que la moyenne des faux comptes ou des spams au cours du premier trimestre 2022 représentait moins de 5 % de notre mDAU au cours du trimestre. Les faux comptes ou spams pour une période représentent la moyenne des faux comptes ou spams dans les échantillons au cours de chaque période d'analyse mensuelle du trimestre. En prenant cette décision, nous avons exercé un jugement important, de sorte que notre estimation des faux comptes ou des spams peut ne pas représenter avec précision le nombre réel de ces comptes, et le nombre réel de faux comptes ou de spam pourrait être supérieur à ce que nous avons estimé ».Elon Musk souhaite désormais que la société le confirme avant de poursuivre l'accord, qui est en partie financé par le cofondateur d'Oracle Larry Ellison et la société de capital-risque Andreessen Horowitz.Du 13 au 15 mai 2022, SparkToro et Followerwonk ont mené une analyse « rigoureuse et conjointe » de cinq ensembles de données comprenant une variété de comptes actifs (c'est-à-dire de tweets) et non actifs. L'analyse qu'ils ont pensé être la plus convaincante utilise 44 058 comptes Twitter publics actifs au cours des 90 derniers jours. Ces comptes ont été sélectionnés au hasard, par machine, parmi un ensemble de plus de 130 millions de profils publics actifs. Leur analyse a révélé que 19,42 %, soit près de quatre fois l'estimation de Twitter pour le quatrième trimestre 2021, correspondent à une définition prudente des faux comptes ou des comptes de spam (c'est-à-dire que cette analyse en sous-estime probablement le nombre).En analysant les près de 100 millions d'abonnés de Musk, ils ont découvert que 73 % avaient des mots-clés corrélés au spam sur leurs profils et que 71 % utilisaient des emplacements qui ne correspondent à aucun nom de lieu connu. Et 41% de ces comptes utilisent des noms d'affichage qui correspondent aux modèles de spam, ont-ils déclaré. Notamment, 69% sont également inactifs depuis plus de 120 jours, ont ajouté les groupes.Les groupes de recherche ont également souligné que 83% des abonnés de Musk avaient un « nombre suspect d'abonnés » et 78% suivent un « nombre anormalement petit de comptes ».Rand Fishkin de SparkToro a déclaré à que ce qui définit le « petit nombre » dépend de l'algorithme : « Par exemple, un compte plus ancien ou qui tweete plus peut avoir un seuil plus élevé, par rapport à un compte plus récent qui tweete moins et en a un plus bas », a-t-il expliqué.Les autres mesures utilisées par les équipes incluent l'âge du compte Twitter, le nombre de tweets qu'il a créés sur une longue période et s'il utilise l'image de profil par défaut de Twitter.En tant que tel, SparkToro a déclaré définir les faux comptes comme « ceux qui n'ont pas régulièrement un être humain qui compose personnellement le contenu de leurs tweets, consomme l'activité sur leur chronologie ou s'engage dans l'écosystème Twitter ».D'autre part, Twitter définit les utilisateurs actifs quotidiens monétisables comme « des personnes, des organisations ou d'autres comptes qui se sont connectés ou ont été authentifiés et ont accédé à Twitter un jour donné » via ses produits ou plateformes payants qui affichent des publicités, selon un dépôt de l'entreprise portant sur son activité au premier trimestre 2022.La société n'a pas révélé publiquement sa méthode complète de classification des faux comptes ou des spams.SparkToro a écrit dans son analyse que certains des « faux comptes » selon sa définition ne sont pas nécessairement problématiques, comme les bots qui regroupent les actualités en première page ou ceux qui tweetent des photos et des liens de restaurants du monde entier. Mais il a déclaré que la plupart des comptes de spam qu'il a signalés sont coupables de colporter de la propagande et de la désinformation, de pousser des tentatives de phishing ou des logiciels malveillants, de manipuler des actions et des crypto-monnaies et d'essayer de harceler d'autres utilisateurs.Il a également noté que son analyse pourrait sous-estimer les utilisateurs actifs qui ne tweetent rien mais parcourent leurs fils d'actualités, et qu'il se peut également qu'il ne signale pas certains comptes de spam sophistiqués. Pourtant, les groupes de recherche ont déclaré que leur analyse s'appuyait sur une estimation « conservatrice » de ce qu'est un compte faux ou spam.L'évaluation intervient alors que Musk a déclaré vendredi qu'il suspendait son achat de 44 milliards de dollars de Twitter jusqu'à ce qu'il prouve l'exactitude de son affirmation selon laquelle moins de 5% de ses utilisateurs sont des faux. Son annonce a provoqué un échange en ligne houleux entre lui et Parag Agrawal, le PDG de Twitter, dans lequel ce dernier a défendu les chiffres de Twitter et a tweeté qu'il suspendait un demi-million de comptes de spam par jour.Musk a demandé comment les annonceurs avec Twitter sauraient ce que leur argent leur rapporte. Un cabinet d'analystes a déclaré que l'hésitation apparente de Musk à acheter la plate-forme pourrait être un stratagème pour lui de négocier un prix inférieur ou de se retirer de l'accord.Mais Twitter a déclaré mardi qu'il restait ferme sur le prix initialement convenu avec Musk, à 54,20 $ par action.Le PDG et fondateur de Tesla a récemment reconnu que les chiffres de son propre compte Twitter pourraient être gonflés.S'exprimant lundi lors d'une conférence technique à Miami, il a souligné que l'un des tweets les plus appréciés sur la plateforme (son propre tweet sur l'achat de Coca-Cola) comptait 4,8 millions de likes par rapport à l'estimation de Twitter de 217 millions d'utilisateurs actifs au total.Musk a déclaré que son inquiétude était de savoir si le décompte de Twitter était incorrect « d'un ordre de grandeur ».« Quelque chose ne colle pas ici, et ma préoccupation ici n'est pas de savoir s'il y a 5, 7 ou 8% de bot. Il s'agit plutôt de savoir s'il y a potentiellement 80 % ou 90% de bots », a-t-il déclaré.Les estimations de SparkToro et Followerwonk indiquent qu'environ 19,42 % de tous les comptes Twitter actifs sont probablement des spams ou de faux comptes, sur la base d'un échantillon de 44 058 comptes aléatoires.Les deux groupes ont déclaré qu'il n'était pas inhabituel que des comptes Twitter importants ou importants comme celui de Musk aient un nombre élevé de faux abonnés. Par exemple, l'outil d'audit des abonnés de SparkToro indique que près de la moitié des abonnés du compte Twitter du président Joe Biden sont des comptes inactifs, faux ou de spams.En octobre 2018, SparkToro a également effectué une analyse sur l'ancien président Donald Trump similaire à celle menée sur le compte de Musk et a constaté que 61 % des abonnés de Trump étaient des bots, du spam, de la propagande ou des comptes inactifs.Source : analyse SparkToro et Followerwonk