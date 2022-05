Le limiteur Nvidia LHR officiellement craqué

Des yeux rivés sur le métavers

Selon le communiqué de presse de la SEC, la grande enseigne de fabrication de puces n'a pas divulgué toutes les informations concernant l'activité de minage de cryptomonnaie en tant que source importante de revenus pour son activité de jeux. Depuis que la demande et l'intérêt pour les cryptomonnaies ont augmenté en 2017, la société a été un acteur majeur dans la fourniture de GPU avancés aux installations de cryptominage.Le communiqué indique que NVIDIA a inclus ses revenus provenant des ventes de GPU aux crypto-mineurs dans le cadre de son activité de jeux, mais la société n'a pas révélé que son « augmentation des ventes de jeux était en grande partie due au cryptominage » dans ses formulaires 10-Q, comme requis par la SEC.De plus, l'autorité a constaté que NVIDIA n'avait pas précisé comment la demande de crypto avait affecté l'autre partie de son activité, ce qui donnait l'impression que ses opérations de jeu n'étaient pas étroitement corrélées à son implication dans le minage. La Commission considère que ces omissions d'informations critiques ont empêché les investisseurs d'évaluer correctement les performances futures de l'entreprise.« La Securities and Exchange Commission a annoncé aujourd'hui des accusations réglées contre la société de technologie NVIDIA Corporation pour des divulgations inadéquates concernant l'impact du minage de cryptomonnaies sur les activités de jeu de la société.« L'ordonnance de la SEC constate qu'au cours des trimestres consécutifs de l'exercice 2018 de NVIDIA, la société n'a pas divulgué que le cryptominage était un élément important de la croissance de ses revenus matériels provenant de la vente de ses unités de traitement graphique (GPU) conçues et commercialisées pour les jeux. Le cryptomining est le processus d'obtention de récompenses cryptographiques en échange de la vérification de transactions cryptographiques sur des registres distribués. Alors que la demande et l'intérêt pour les cryptomonnaies augmentaient en 2017, les clients de NVIDIA utilisaient de plus en plus ses GPU de jeu pour le minage de cryptomonnaies.« Dans deux de ses formulaires 10-Q pour son exercice 2018, NVIDIA a signalé une croissance importante des revenus de son activité de jeux. NVIDIA disposait cependant d'informations selon lesquelles cette augmentation des ventes de jeux était due en grande partie au cryptominage. Malgré cela, NVIDIA n'a pas divulgué dans ses formulaires 10-Q, comme elle était tenue de le faire, ces fluctuations importantes des bénéfices et des flux de trésorerie liées à une activité volatile pour que les investisseurs puissent déterminer la probabilité que les performances passées soient indicatives des performances futures. L'ordonnance de la SEC constate également que les omissions d'informations importantes de NVIDIA sur la croissance de son activité de jeu étaient trompeuses étant donné que NVIDIA a fait des déclarations sur la façon dont d'autres parties de l'activité de l'entreprise étaient motivées par la demande de crypto, donnant l'impression que l'activité de jeu de l'entreprise était pas significativement affecté par le cryptomining ».Kristina Littman, chef de la division Crypto Assets and Cyber ​​Unit de la SEC Enforcement Division, a fait valoir que le défaut de NVIDIA de divulguer des informations critiques avait privé les investisseurs de la possibilité d'évaluer équitablement ses performances. Elle a déclaré : « Tous les émetteurs, y compris ceux qui recherchent des opportunités impliquant des technologies émergentes, doivent s'assurer que leurs informations sont fournies en temps opportun, complètes et exactes ».En réponse à l'immense demande sur le marché des cartes graphiques, qui provenait non seulement des joueurs, mais aussi des mineurs, NVIDIA avait décidé de brider ses cartes graphiques RTX 3000 l'année dernière pour les rendre moins intéressantes auprès des mineurs. Une mesure extrême liée à la pénurie chronique de cartes NVIDIA depuis leur lancement. Pénurie empirée par l’énorme demande, la pénurie mondiale de puces, et maintenant par la guerre en Ukraine qui s’accompagne de lourdes sanctions contre la Russie (sachant que la Russie et l’Ukraine délivrent à l’industrie des semiconducteurs l’écrasante majorité du gaz néon ultra-pur nécessaire aux lasers EUV, et du palladium utilisé dans de nombreux composants).Les modèles LHR résultants (abréviation de Lite hashrate) étaient beaucoup moins attrayants pour les mineurs en raison des performances de minage réduites.En réponse au nouveau limiteur, plusieurs sociétés de cryptographie ont commencé à travailler sur une solution de contournement. Dans le passé, il y a déjà eu des rapports sur les moyens de restaurer au moins une partie de la performance de minage. La société Nicehash a apparemment réussi pour la première fois à débloquer toutes les performances de minage.Plus d'un an après l'introduction des cartes graphiques LHR, le logiciel de cryptominage est désormais en mesure de bénéficier de tout le potentiel de la GPU NVIDIA RTX 30 LHR. C'est une annonce qui a été faite par les développeurs de NiceHash.Les cartes graphiques LHR étaient destinées à réduire jusqu'à 50 % les performances des cartes NVIDIA RTX 30 pour Ethereum et d'autres cryptomonnaies alternatives avec des GPU. Fait intéressant, l'algorithme NVIDIA LHR a été déverrouillé pour la première fois à la suite d'un incident impliquant NVIDIA lui-même, après que la société a accidentellement publié le code du pilote non-LHR. NVIDIA a rapidement patché l'algorithme LHR et publié une deuxième version de sa GPU RTX 3060. Depuis lors, toutes les cartes RTX 30 sont passées aux variantes LHR, à l'exception de la série RTX 3090.Les développeurs de NiceHash ont été parmi les premiers à débloquer 70 % de l'algorithme LHR. Cet objectif a été atteint en août de l'année dernière. Par conséquent, il a fallu 9 mois supplémentaires pour découvrir le mécanisme de verrouillage LHR et le désactiver pour la plupart des SKU. Aujourd'hui, le logiciel déverrouille à 100 % toutes les cartes RTX 30 avec LHR, à l'exception des RTX 3050 et RTX 3080 12 Go, qui pourraient comporter un nouveau type d'algorithme LHR qui n'a pas encore été craqué.Le nouveau déverrouillage LHR ne fonctionne que sur le système d'exploitation Windows et ne prend en charge que l'algorithme DaggerHashimoto (Etash).Pour le moment, seul NiceHash Quickminer prend en charge le déverrouillage secret de l'entreprise, mais plusieurs mineurs de renom tels que Son of a Tech de YouTube ont publié des vidéos montrant le logiciel à la hauteur de ses prétentions.Dans un billet de blog, NiceHash a confirmé la situation :« Nous sommes très heureux de vous dire que NiceHash QuickMiner (Excavator) est le premier logiciel de minage à DÉVERROUILLER ENTIÈREMENT (100 %) les cartes LHR ! Maintenant, vous pouvez gagner plus de profits que n'importe quel autre logiciel de minage sur le marché si vous utilisez des cartes graphiques LHR avec NiceHash QuickMiner. La prise en charge de NiceHash Miner arrive bientôt. Cela le rend également plus avantageux que miner directement vers un pool, puisque d'autres logiciels ne sont pas capables de libérer la pleine capacité de votre matériel. Inscrivez-vous sur NiceHash, téléchargez notre QuickMiner et soyez payé en Bitcoin toutes les 4 heures ! »QuickMiner est un mineur en un clic conçu pour une utilisation facile avec un mode de jeu pour les joueurs et un overclocking automatique (OCTune). Il utilise Excavator (maintenant avec 100 % LHR Unlock !) Pour miner d'Ethereum et XMRig pour minage de CPU.Dans son billet de blog, NiceHash précise qu'il n'y a pas encore de prise en charge de Linux : « Le déverrouillage 100 % LHR ne fonctionne que sous Windows ». Mais l'équipe NBMiner (NebuMiner) a également développé son logiciel qui déverrouille 100 % des performances de minage sur les GPU GeForce RTX 30 sur Linux.Outre les efforts de plusieurs années en tant que fabricant de puces prédominant pour les installations de minage de Bitcoin, NVIDIA lorgne également sur le métavers en devenir. Plus tôt cette année, la société a annoncé qu'elle avait lancé un programme pour soutenir les artistes et les créateurs de contenu qui se concentrent sur la création de mondes virtuels et de produits pour le métavers.Lors du Consumer Electronics Show (CES) organisé le 4 janvier à Las Vegas, Nvidia a déclaré avoir conclu des accords technologiques avec plusieurs marketplaces sur le métavers. Dans le cadre de ces nouveaux partenariats, Nvidia s’engage à distribuer une version gratuite de son logiciel Omniverse aux artistes et aux créateurs de contenu qui travaillent sur des projets liés au métavers.Contrairement à d’autres grandes entreprises de l’industrie, Nvidia n’envisage pas de lancer son propre métavers. Cependant, elle souhaite faciliter le développement des mondes virtuels et contribuer à la fois aux volets matériels et logiciels.Omniverse est une plateforme qui intègre divers outils permettant aux ingénieurs de créer des animations, que la société appelle un « métavers » pour les ingénieurs. En mai 2020, Jensen Huang a montré une démo d'Omniverse, où les ingénieurs peuvent travailler sur des conceptions dans un environnement virtuel, dans le cadre du discours d'ouverture de la GPU Technology Conference de Nvidia, un événement virtuel organisé en ligne ce mois-là. Plus de 30 000 personnes du monde entier s'étaient inscrites pour participer.Omniverse est un outil virtuel qui permet aux ingénieurs de collaborer. Il s'inspire du concept de science-fiction du Métavers, un monde virtuel fictif décrit dans le roman Snow Crash, paru en 1992, de Neal Stephenson. Ce monde virtuel, créé artificiellement par un programme informatique, héberge une communauté d'utilisateurs présents sous forme d'avatars pouvant s'y déplacer, y interagir socialement et parfois économiquement.« L'analogie avec le Métavers est excellente », a déclaré le directeur général des médias et du divertissement de Nvidia, Richard Kerris, lors d'un point de presse. « C’est en fait une analogie que nous utilisons beaucoup en interne. Vous pourrez collaborer n'importe où dans le monde dans cet environnement virtuel. Et votre flux de travail est essentiel, que vous soyez un utilisateur final ou un développeur. Nous sommes donc vraiment enthousiasmés par cette plateforme ».Nvidia a travaillé sur la technologie pendant un certain temps, avec un accès anticipé d'une durée de 18 mois. L'Omniverse, qui n'était auparavant disponible qu'en mode d'accès anticipé, permet une simulation et une collaboration 3D photoréalistes. Il est destiné à des dizaines de millions de designers, ingénieurs, architectes et autres créateurs.Ces évolutions rejoignent d'autres travaux de l'entreprise, sur l'animation de modèle 3D à partir d'un flux audio à travers Audio2Face, de réduction du poids des visioconférences, avec la possibilité de retravailler l'angle ou les gestuelles d'un visage en temps réel via vid2vid.La société se propose d'utiliser une simple photo d'un intervenant et de l'utiliser pour créer un avatar numérique, qui serait animé selon les propos tenus, avec des mouvements du visage devant donner l'impression qu'il s'agit d'une prise de vue via une caméra, alors que ce n'est pas le cas. L'intérêt est évident en termes de bande passante puisque seul le flux audio est transféré, tout le travail d'animation étant traité localement par la GPU.Sources : SEC Quel est votre avis sur le sujet ?