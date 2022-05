Les cryptomonnaies ont été emportées dans un mouvement de vente d'actifs à risque, qui s'est accéléré la semaine dernière après que des données ont montré que l'inflation était en hausse aux États-Unis, ce qui a renforcé les craintes des investisseurs quant à l'impact économique d'un resserrement agressif des banques centrales. Selon les données de CoinMarketCap, la vente a porté la valeur marchande combinée de toutes les cryptomonnaies à 1,2 billion de dollars, soit moins de la moitié de ce qu'elle était en novembre dernier. Ce dérèglement du marché des cryptomonnaies a également entraîné l'effondrement brutal du stablecoin UST.Après plus d'un an sans variation majeure, l'UST, l'un des plus grands stablecoins du monde, a d'abord chuté à 70 cents, puis à moins de 30 cents mercredi après-midi. Sa valeur est tombée à 9 cents à la fin de la semaine dernière. Les investisseurs étaient impatients de savoir ce que la Luna Foundation Guard était advenu des 3 milliards de dollars en bitcoins achetés par la société de cryptomonnaie Terra (développeur du stablecoin UST et de sa cryptomonnaie sœur Luna) pour soutenir son stablecoin qui a échoué. La Luna Foundation Guard a finalement déclaré que ces bitcoins avaient été pour la plupart vendus.En effet, la fondation avait accumulé plus de 80 000 bitcoins, qui valaient près de 3 milliards de dollars la semaine dernière, ainsi que d'autres jetons, notamment BNB, Tether, USDC, etc. Le créateur de Terra, Do Kwon, avait promis d'utiliser les bitcoins en cas de chute spectaculaire de la valeur de l'UST. Ainsi lundi, dans une série de tweets, la Luna Foundation Guard a déclaré avoir transféré 52 189 bitcoins pour "échanger avec une contrepartie" lorsque la valeur de l'UST est tombée en dessous du seuil prévu de 1 dollar. Toujours selon la fondation, 33 206 bitcoins auraient été vendus directement par Terra dans un ultime effort pour défendre la parité.Lundi, la fondation ne disposait plus que de 313 bitcoins dans sa réserve, d'une valeur d'environ 9,3 millions de dollars. Elle a déclaré qu'elle utiliserait le reste de ses 85 millions de dollars d'actifs cryptographiques - les autres pièces qui ne sont pas des bitcoins - pour "dédommager les utilisateurs restants" d'UST. « Nous sommes toujours en train de débattre des différentes méthodes de distribution, des mises à jour suivront bientôt », a déclaré la Luna Foundation Guard. À la suite de l'effondrement soudain de TerraUSD, la valeur de plusieurs autres monnaies stables a commencé à connaître des problèmes.L'UST est ce que l'on appelle un stablecoin. Contrairement à Tether et USDC, qui détiennent des actifs fiat dans une réserve pour soutenir leurs jetons, l'UST s'appuie sur un ensemble complexe de codes, couplé à un jeton flottant appelé Luna, pour équilibrer l'offre et la demande et stabiliser le prix. Lorsque l'UST a commencé à chuter en dessous d'un dollar la semaine dernière, Luna a également commencé à se vendre, entraînant un cercle vicieux qui a fait plonger l'UST à moins de 30 cents tandis que Luna perdait toute valeur. Selon les données de CoinGecko, l'UST ne vaut maintenant plus que 9 cents.« Le gros problème lorsque vous avez affaire à un stablecoin partiellement garanti comme l'UST, c'est que votre garantie dure - le bitcoin, dans ce cas - va avoir beaucoup plus de valeur pour [les investisseurs] que votre jeton de gouvernance », a déclaré Frances Coppola, un économiste indépendant. Selon les données sur les prix de CoinMarketCap, le Tether, un stablecoin adossé à des réserves qui est censé être rattaché au dollar américain dans une proportion de 1:1, a chuté jusqu'à 95 cents au début de la semaine dernière. Vendredi, il s'échangeait à nouveau à 1 dollar.La pièce DEI de Deus Finance s'échange actuellement à environ 66 cents et a fluctué depuis dimanche, atteignant un plancher d'environ 52 cents tôt lundi matin. Contrairement à d'autres grands stablecoins comme USD Coin et Tether, qui sont (prétendument) soutenus par des dollars ou des actifs réels, les valeurs de DEI sont contrôlées par des algorithmes qui effectuent des transactions. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de garantie, mais il y a un jeton DEUS que vous pouvez utiliser pour obtenir de nouveaux jetons DEI et que vous pouvez recevoir si vous rachetez des DEI.Contrairement à Terra, où la valeur de la pièce correspondante (Luna) s'est effondrée, la valeur de DEUS semble bien se maintenir. La pièce Terra a perdu son ancrage au dollar, ce qui a entraîné une inflation massive de la pièce Luna qui l'accompagne. Finalement, la blockchain Terra a été gelée, et de nombreuses grandes places boursières l'ont retirée de la vente. Le résultat a été un coup dur pour la crédibilité des stablecoins, auparavant considérée comme les marchandises les plus sûres dans le monde volatile des cryptomonnaies. En outre, cette panique aurait servi de fer de lance pour des cyberattaques contre certaines cryptomonnaies.La déstabilisation de DEI et d'autres pièces a également ouvert la voie à une nouvelle attaque contre un protocole financier décentralisé appelé Scream, qui permet aux utilisateurs d'emprunter des cryptomonnaies en en plaçant d'autres en garantie. Selon des rapports sur le sujet, le prix du DEI était codé en dur à 1 dollar dans Scream, ce qui permettait aux attaquants d'acheter des pièces DEI pour moins d'un dollar et de les afficher comme une garantie d'une valeur d'un dollar. En conséquence, de nombreux utilisateurs de Scream n'ont pas pu retirer leurs dépôts et ont dû payer les créances irrécouvrables du protocole.La société d'analyse blockchain Elliptic estime que les détenteurs d'UST et de Luna ont perdu un total de 42 milliards de dollars au cours de la semaine dernière. Cette analyse montre que 52 189 bitcoins ont été déplacés vers un seul compte de la bourse de cryptomonnaies Gemini, tandis que 28 205 autres bitcoins ont été transférés vers Binance. Tom Robinson, responsable scientifique chez Elliptic, a déclaré qu'il n'était "pas possible" de retracer le mouvement des fonds au-delà de ces portefeuilles.La débâcle s'est répercutée sur les marchés des cryptomonnaies, effaçant plus de 200 milliards de dollars de richesse en une seule journée. Jeudi, le bitcoin est brièvement passé sous la barre des 26 000 dollars, son plus bas niveau depuis décembre 2020. La plus grande cryptomonnaie du monde s'est échangée pour la dernière fois à 29 526,75 dollars.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la débâcle observée sur le marché des cryptomonnaies ?Pensez-vous que le marché va de nouveau progresser et recouvrir sa valeur d'antan ?