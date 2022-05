L'élément supplémentaire

Le commentaire du Software Freedom Conservancy

SFC a poursuivi Vizio, affirmant qu'il était en rupture de contrat en ne respectant pas les termes des licences GPLv2 et LGPLv2.1 qui exigent que le code source soit rendu public lorsque certaines conditions sont remplies, et a demandé un jugement déclaratoire au nom des propriétaires de Vizio TV. SFC voulait que ses arguments de rupture de contrat soient entendus par la Cour supérieure du comté d'Orange en Californie, bien que Vizio ait renvoyé l'affaire au niveau du tribunal de district du centre de la Californie où il espérait éviter le problème du contrat et défendre sa position en utilisant uniquement la loi fédérale sur le droit d'auteur.Vendredi, la juge du district fédéral Josephine Staton s'est rangée du côté du SFC et a accordé sa requête pour renvoyer son procès devant la cour supérieure. Pour ce faire, le juge Staton devait décider si la loi fédérale sur le droit d'auteur préemptait ou non les allégations de rupture de contrat de la SFC; à la fin, elle a décidé que non.« Vizio a "renvoyé" l'affaire devant le tribunal fédéral en affirmant que la GPL fonctionne uniquement comme une licence de droit d'auteur, et jamais comme un contrat », a déclaré Bradley Kuhn, chargé de mission au Software Freedom Conservancy. « Nous avons répliqué qu'il fonctionne comme les deux, et que la disposition du code source donne spécifiquement aux tiers (c'est-à-dire les utilisateurs en aval) un droit contractuel d'exiger un code source complet et correspondant (tel que défini dans la GPL) ».Si la GPL était interprétée comme n'étant qu'une licence de droit d'auteur, la SFC aurait fait appel, selon Kuhn, car sa plainte ne fait valoir que des revendications contractuelles et non une revendication de droit d'auteur. Le juge Staton a souscrit aux arguments de la SFC, concluant que la GPL fonctionne à la fois comme une licence de droit d'auteur et comme un contrat.Citant Versata Software, Inc. c. Ameriprise Fin (2014), qui a reconnu que la GPL impose un « élément supplémentaire » - notamment une obligation contractuelle - au-delà de ce qui est requis par la loi sur le droit d'auteur, la juge dans son ordonnance a écrit*: « Il existe un élément supplémentaire aux réclamations du SFC, car la SFC affirme, en tant que tiers bénéficiaire des accords GPL, qu'elle est en droit de recevoir le code source en vertu des termes de ces accords ».« La décision est un tournant dans l'histoire des licences de copyleft », a déclaré Karen Sandler, directrice exécutive de Software Freedom Conservancy, dans un communiqué. « Cette décision montre que les accords GPL fonctionnent à la fois comme des licences de droit d'auteur et comme des accords contractuels ».Le SFC a déclaré avoir contacté Vizio pour la première fois en août 2018, pour lui demander de publier le code source de sa plateforme SmartCast, qui s'appuie sur le noyau Linux, alsa-utils, GNU bash, GNU awk, bluez, BusyBox et diverses autres applications logicielles, bibliothèques et frameworks publiés sous les licences GPLv2 et LGPLv2.1.Vizio a répondu en janvier 2019 en fournissant au SFC ce qu'il prétendait être le code source complet du logiciel de ses téléviseurs connectés. Mais, selon le SFC, Vizio n'a pas inclus tous les fichiers et scripts nécessaires pour compiler le logiciel sous une forme exécutable.Ce va-et-vient a duré deux ans jusqu'à ce que le SFC poursuive finalement Vizio en octobre 2021. La plainte fait valoir que fournir le code source au public est important pour que les développeurs de logiciels puissent mettre en œuvre des améliorations, telles que la protection de la vie privée, quelque chose que Vizio est peu susceptible de mettre en œuvre car il bénéficie de la collecte de données utilisateur.« Si Vizio avait produit le code source du noyau Linux, des autres programmes SmartCast en cause et des programmes de liaison de bibliothèques, tels qu'utilisés sur les téléviseurs connectés Vizio, une communauté de développeurs de logiciels aurait eu la possibilité de les modifier pour protéger la vie privée des utilisateurs ou améliorer l'accessibilité », indique la plainte. « Cela reste vrai aujourd'hui, et ce besoin de confidentialité et d'accessibilité des consommateurs sera encore plus important à l'avenir, car les consommateurs deviennent plus intégrés et dépendants des ordinateurs et autres appareils "intelligents" interconnectés pour leur vie quotidienne ».En 2017, Vizio a accepté de payer 2,2 millions de dollars pour régler les accusations portées par la Federal Trade Commission des États-Unis selon lesquelles il aurait collecté les données de visionnage de 11 millions de ses téléviseurs à l'insu ou sans le consentement des gens.Kuhn a déclaré que le SFC avait intenté une action contre Vizio pour créer un micrologiciel alternatif pour les téléviseurs Vizio et pour exercer le droit de réparer et d'améliorer ses propres appareils.« En fin de compte, la plupart des téléviseurs sur le marché aujourd'hui ne sont pas vraiment des téléviseurs*: ce sont des ordinateurs connectés à un grand écran », a-t-il déclaré. « Nous voulons utiliser les ordinateurs que nous avons achetés pour faire des choses intéressantes et différentes de celles prévues par le fabricant de téléviseurs d'origine (dans ce cas, Vizio) »."Nous voulons également le droit de réparer le logiciel sur nos appareils", a poursuivi Kuhn. "La GPL et la LGPL nous donnent le droit de le faire, mais lorsque Vizio a violé ces licences, ils nous ont retiré nos droits. Cette affaire concerne la demande au tribunal de faire respecter nos droits et d'exiger de Vizio qu'il se conforme aux conditions contractuelles spécifiques de la GPL. /LGPL qui sont au cœur de ces droits."L'affaire Vizio n'est pas terminée. Avec le procès renvoyé devant la Cour supérieure, SFC doit encore l'emporter dans sa réclamation pour rupture de contrat en vertu de la GPL. Mais la possibilité de faire dérailler la réclamation par la préemption de la loi sur le droit d'auteur a maintenant été réglée, grâce au pari de Vizio de forcer l'affaire devant un tribunal fédéral.« Normalement, ce genre de problème ferait l'objet d'un appel après un procès devant un tribunal d'État », a déclaré Kuhn.Parallèlement à son rapport financier du premier trimestre 2022, Vizio ne mentionne pas le procès SFC dans la section « questions juridiques » de son dossier 10-Q auprès de la Securities & Exchange Commission des États-Unis. Mais le dossier de la société reconnaît que l'utilisation de logiciels gratuits et open source présente un risque commercial potentiel.« Certains de nos appareils grand public contiennent des logiciels "open source", et tout non-respect des termes d'une ou plusieurs de ces licences open source pourrait affecter négativement notre activité », a déclaré la société dans son dernier dossier 10-Q.Sandler a déclaré que l'impact de la décision du juge est que les entreprises fabriquant des produits qui intègrent un logiciel copyleft ne pourront plus ignorer les demandes de code source des clients. « Ce sont les acheteurs d'appareils, les utilisateurs en aval, qui sont conscients des violations et ce sont eux qui ont l'intention d'utiliser le code source comme le prévoit la GPL », a déclaré Sandler.« Aujourd'hui, à moins qu'un détenteur de droits d'auteur ne soit attaché à ces demandes (ou quelqu'un qui peut faire beaucoup de bruit dans la presse), de nombreuses entreprises ignorent simplement les demandes qu'elles reçoivent pour le code source ».Software Freedom Conservancy annonce qu'il a réussi devant un tribunal fédéral avec sa requête visant à renvoyer son procès contre Vizio, Inc. devant la Cour supérieure du comté d'Orange, en Californie. La plainte ne demande pas de dommages-intérêts monétaires, mais cherche plutôt à accéder aux informations techniques que les licences de copyleft obligent Vizio à fournir à tous les clients qui achètent ses téléviseurs (en particulier, le demandeur demande les informations techniques via des « performances spécifiques » plutôt que « dégâts »).