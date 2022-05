Contexte



« En attendant la reconnaissance de notre syndicat, la grève de Raven QA est terminée. Les fonds de grève inutilisés sont stockés pour de futurs efforts de syndicalisation/grève. Nous publierons ou retweeterons toutes les mises à jour de GWU ici. Nous apprécions tout le soutien de la communauté tout au long de la grève ! »

Activision tente de dissuader les travailleurs de former un syndicat

Activision Blizzard se prépare pour une élection syndicale. Un groupe d'environ 28 testeurs d'assurance qualité chez Raven Software, une filiale d'Activision Blizzard, propriétaire de la très populaire franchise Call of Duty, a envoyé des bulletins de vote pour voter aux élections avant la date limite du 20 mai.« Enfin, pouvoir voter oui a valu la peine à tout le travail acharné que nous avons accompli au cours des cinq derniers mois. Le fait qu'Activision ait essayé si fort d'arrêter notre syndicat à chaque étape du processus montre clairement qu'un syndicat est nécessaire dans cette entreprise », a déclaré un testeur d'assurance qualité de Raven, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat par crainte de représailles.Le Conseil national des relations de travail a envoyé des bulletins de vote aux testeurs d'assurance qualité qui étaient avec l'entreprise pendant la période de paie se terminant le 16 avril. Le 23 mai, le bureau de Milwaukee du NLRB comptera tous les bulletins de vote par vidéoconférence.Alors que le nombre de testeurs d'assurance qualité Raven est resté stable à environ 30 employés, la composition de l'équipe a changé au cours des cinq mois d'efforts de syndicalisation. Douze entrepreneurs ont été licenciés en décembre dernier. Depuis lors, Activision a embauché neuf testeurs qui ont désormais le droit de voter. Cela a conduit à une certaine bousculade de la part du syndicat potentiel pour recruter les nouvelles recrues, ont déclaré les travailleurs de Raven au Washington Post.Cette saga a commencé à la fin de l'année dernière lorsque Raven a soudainement licencié environ un tiers des testeurs QA (contrôle qualité) du groupe après des mois à promettre une meilleure rémunération. Les travailleurs d'Activision Blizzard ont décidé d’entrer en grève dans la foulée, début décembre, soutenue par le mouvement ABK Workers Alliance, qui œuvre depuis des mois pour former un syndicat. Une grève qui a pris fin en janvier, suite à des événements entourant Activision-Blizzard.Plus de 30 testeurs d'assurance qualité chez Raven Software, géré par Activision Blizzard, ont officiellement demandé à la direction de reconnaître leur syndicat.Les 34 testeurs, pour la plupart chargés de travailler sur le jeu populaire Call of Duty: Warzone, ont reçu une majorité de signatures au sein de leur département pour former un syndicat. Les travailleurs de l'aspirant syndicat ont cité les licenciements récents, les heures supplémentaires excessives, les bas salaires, les attentes de délocalisation et les allégations de culture d'entreprise toxique au sein de leur société mère comme raisons les motivant à se syndiquer.Activision Blizzard a déclaré dans un communiqué qu'il « examinait attentivement la demande de reconnaissance volontaire ». Il a ajouté qu'il estimait « qu'une relation directe entre l'entreprise et les membres de son équipe offre les meilleures opportunités aux collaborateurs », mais qu'il respecterait les droits des travailleurs à adhérer à un syndicat.Dans un dossier déposé mercredi 19 janvier auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, la société a déclaré qu'aucun de ses employés ne faisait partie d'un syndicat et qu'à sa connaissance, il n'y avait pas de grève ou d'arrêt de travail en cours. Pourtant, plusieurs dizaines de travailleurs de l'entreprise ont été engagés dans un arrêt de travail de plusieurs semaines, qui a commencé après que la direction d'Activision Blizzard a licencié 12 sous-traitants de Raven le 3 décembre. Des membres de ce groupe ont déclaré que l'entreprise avait donné des assurances sur huit mois, promis des augmentation de salaires, de sorte que les licenciements ressemblaient à une trahison. Ils ont commencé à recueillir des signatures dans le but de se syndiquer et se sont mis en grève le 6 décembre, publiant des revendications qui comprenaient la réembauche des entrepreneurs licenciés à des postes à temps plein.Si elle était reconnue, la Game Workers Alliance (le nom que les testeurs QA ont trouvé pour leur syndicat en devenir) serait le premier syndicat d'une entreprise de jeux vidéo à succès. À la fin de l'année dernière, Vodeo est devenue la première entreprise de jeux vidéo nord-américaine à se syndiquer. Avec un peu plus d'une douzaine de travailleurs, le studio indépendant s'est organisé dans des conditions très différentes, mais les employés d'Activision Blizzard ont déclaré avoir appris de leur exemple dans leurs efforts.« Immédiatement après le travail [début décembre], nous nous sommes tous réunis, des personnes sont venues chez moi et nous nous sommes réconfortés et nous avons pleuré ensemble », a déclaré aux médias Onah Rongstad, actuellement testeur d'assurance qualité de Raven Software. « Et puis au cours des prochains jours, nous nous sommes réunis et avons dit que nous ne pouvions pas rester silencieux à ce sujet, nous ne pouvions pas laisser cela se produire, puis avons finalement décidé de faire grève. Nous avons eu un vrai rassemblement chez Raven QA [Quality Assurance] après le début de la grève début décembre, et nous serions vraiment ravis de pouvoir être syndiqués à la suite de cela ».La direction de Raven a envoyé des messages aux employés et organisé des réunions sur les prochaines élections, selon les employés actuels de Raven Software. Lors d'une assemblée publique le 26 avril, les dirigeants de Raven ont suggéré que la syndicalisation pourrait entraver le développement du jeu et affecter les promotions et les avantages. Ils ont envoyé un e-mail aux employés le lendemain avec un graphique en pièce jointe indiquant « S'il vous plaît, votez non ».Plusieurs employés de Raven ont déclaré au Post qu'ils avaient trouvé les messages antisyndicaux de la direction décevants et inefficaces, car ils avaient quand même voté oui.Activision Blizzard a déclaré dans un communiqué de l'entreprise qu'elle examinerait les options juridiques.« Bien que nous respections le processus du NLRB, nous sommes déçus qu'une décision qui pourrait avoir un impact significatif sur l'avenir de l'ensemble de notre studio soit prise par moins de 10% de nos employés », a écrit le porte-parole d'Activision Blizzard, Rich George, dans une déclaration du 22 avril. « Nous pensons qu'une relation directe avec les membres de l'équipe est le meilleur moyen d'atteindre les objectifs individuels et d'entreprise ».La situation qui se déroule a attiré l'attention des législateurs. En février, la sénatrice Tammy Baldwin (Démocrate - Wisconsin) a appelé le PDG d'Activision, Bobby Kotick, à cesser toutes les initiatives antisyndicales de l'entreprise.Le 19 avril, le représentant Mark Pocan (Démocrate - Wisconsin) a rencontré les travailleurs de Raven lors d'un appel vidéo pour discuter de leurs efforts de syndicalisation et des problèmes de travail. Matthew Handverger, porte-parole du bureau de Pocan, a déclaré que Pocan soutenait les efforts de syndicalisation de toutes les industries et voulait s'assurer que les entreprises respectent les règles et évitent les tactiques antisyndicales.Fin janvier, les testeurs d'assurance qualité Raven ont déposé une pétition auprès du NLRB pour une élection syndicale après que la société mère Activision Blizzard a manqué une date limite fixée par le groupe pour reconnaître volontairement le syndicat naissant, nommé Game Workers Alliance. Quelques jours après le dépôt de la pétition, la direction de Raven a déplacé les testeurs d'assurance qualité dans différents départements du studio, affirmant que l'entreprise se dirigeait vers un « modèle de testeur intégré ».Activision Blizzard a contesté la pétition, arguant que tout syndicat de Raven, basé au Wisconsin, devrait englober tous les quelques 230 employés du studio, et que le modèle de test intégré prouvait que l'équipe QA était intégrée à d'autres équipes. Les avocats du travail ont déclaré que demander un plus grand groupe de vote éligible était une stratégie visant à diluer le soutien des syndicats. La décision du NLRB a rejeté cet argument, concluant que l'ensemble des testeurs d'assurance qualité constituait une unité de négociation appropriée.Dans les mois qui ont suivi la réorganisation du modèle de testeur intégré, les testeurs d'assurance qualité de Raven ont déclaré que leurs tâches quotidiennes étaient devenues floues et incohérentes par rapport à l'époque où le service d'assurance qualité était sa propre équipe.« Certains jours, nous avons plus à faire que nous ne pourrons jamais accomplir en une journée, et d'autres jours, nous attendons d'entendre ce sur quoi nous devrions travailler », a déclaré un deuxième testeur d'assurance qualité Raven, qui a parlé de la condition de l'anonymat par crainte de représailles. « Nous ne sommes plus tous sur la même page ».Activision a déclaré dans un communiqué que « c'est un modèle qui s'est déjà avéré efficace pour améliorer le travail d'équipe, la collaboration et notre capacité à réagir aux besoins de nos équipes. Nous sommes encore très tôt dans le processus, mais nous sommes optimistes quant aux résultats alors que nous continuons à investir dans l'avenir de Raven ».La société continue de faire face à de multiples plaintes et enquêtes judiciaires en cours.La semaine dernière, Activision Blizzard a été poursuivi par le système de retraite des employés de New York et les fonds de pension des pompiers, des enseignants et de la police. Ils exigent d'inspecter les livres et registres d'Activision pour détecter d'éventuelles violations de l'obligation fiduciaire, selon une copie de la plainte. Le service juridique de la ville de New York, qui gère le litige, a refusé de commenter.Source : Washington PostQuelle lecture faites-vous de la situation ?