Python, avec une note de 12,74 % C, avec une note de 11,59 % Java, avec une note de 10,99 % C++, avec une note de 8,83 % C#, avec une note de 6,39 % Visual Basic, avec une note de 5,86 % JavaScript, avec une note de 2,12 % Assemblage, avec une note de 1,92 % SQL, avec une note de 1,87 % PHP, avec une note de 1,52 %

Python, avec une part de 27,85 % Java, avec une part de 17,86 % JavaScript, avec une part de 9,17 % C#, avec une part de 7,62 % C/C++, avec une part de 7 % PHP, avec une part de 5,36 % R, avec une part de 4,34 % TypeScript, avec une part de 2,39 % Objective-C, avec une part de 2,25 % Swift, avec une part de 2,05 %

Le langage de programmation C# de Microsoft a connu un pic de popularité, selon l'index de la communauté de programmation Tiobe. Alors que C# se classait toujours cinquième dans l'indice Tiobe pour mai 2022, inchangé par rapport à mai 2021, sa note a bondi de près de deux points de pourcentage par rapport à la même période l'année passée.La note du langage C# de 6,39 % pour mai 2022 est supérieure de 1,98 point de pourcentage à sa note de 4,41 % il y a un an. Tiobe a décrit C# comme l'un des langages les plus matures qui existent, prenant en charge de nombreux paradigmes de programmation modernes, et a déclaré que davantage de ses clients ont commencé à utiliser C# sur Linux au cours des deux dernières années. Tiobe pense que « les chances sont élevées » que C # puisse remplacer C parmi les trois premiers langages de l'index. Le C++ est également en hausse, sa note ayant augmenté de 1,01 point de pourcentage au cours de la dernière année.Voici le commentaire de Paul Jansen, PDG TIOBE Software : « Si nous comparons le classement actuel de l'indice TIOBE à celui d'il y a 1 an (mai 2021), C# est devenu de loin le plus populaire de tous les langages de programmation. Son classement a augmenté de près de 2 % au cours des 12 derniers mois. C# est l'un des langages de programmation les plus matures qui existent, prenant en charge de nombreux paradigmes de programmation modernes. Jusqu'à récemment, son seul inconvénient était que son support Linux était discutable, mais cela a changé rapidement ces deux dernières années. Il y a donc de fortes chances que C# entre dans le top 3 de l'indice TIOBE en remplaçant C. Un autre concurrent sérieux pour cette position dans le top 3 est C++. Sa tendance à long terme, boostée par C++20, est définitivement à la hausse ».L'indice TIOBE Programming Community est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une fois par mois. Les notes sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, les cours et les fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo!, Wikipédia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les notes. Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites. L'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la construction d'un nouveau système logiciel.Les 10 principaux langages de programmation de l'indice Tiobe pour mai 2022 sont répertoriés ci-dessous.Les 10 meilleurs langages de programmation selon l'indice de popularité des langages de programmation PYPL de mai 2022, qui analyse la fréquence à laquelle les didacticiels linguistiques sont recherchés à l'aide de Google, sont répertoriés ci-dessous. C# se classe également dans les cinq premiers de cet index, qui combine C et C++.L'étude internationale Tiobe basée sur des données web n'est absolument pas représentative du marché Pro en France, pour vous faire une meilleure idée sur le paysage professionnel dans l'Hexagone.Source : Index Tiobe Quelles pourraient, selon vous, être les raisons de l'augmentation de la popularité de C# ?Quel(s) langage(s) de programmation utilisez-vous ? Figure-t-il dans le top 10 ?Comment l'index Tiobe pourrait-il être utile aux (futurs) développeurs ?Partagez-vous le point de vue de Paul Jansen qui estime qu'il y a de fortes chances que C# entre dans le top 3 de l'indice TIOBE en remplaçant C ?