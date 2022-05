l'incertitude potentielle concernant nos plans et notre stratégie futurs, y compris les changements et la transformation du modèle d'entreprise ;

l'incertitude sur les dépenses des annonceurs sur la plateforme (vont-ils continué à le faire ?) ;

l'incapacité à attirer et retenir des personnes sur Twitter et à augmenter leur niveau d'engagement, y compris l'engagement publicitaire, et son impact sur le revenu;

l'incapacité à développer ou à acquérir de nouveaux produits, caractéristiques de produits et services, à améliorer les produits et services Twitter existants, y compris ce qui concerne les produits promus, la vidéo et la publicité de performance, ou augmenter ou maintenir la valeur des produits et services Twitter ;

la possibilité de perturbation des activités de Twitter et des opérations résultant de l'annonce et de l'attente de la fusion, y compris le détournement de l'attention et des ressources de la direction ;

l'incapacité à attirer et à retenir le personnel clé et à recruter des employés potentiels, et la possibilité que les employés actuels soient distraits, et leur productivité baisse en conséquence, en raison de l'incertitude entourant la fusion;

l'incapacité de rechercher d'autres opportunités commerciales ou d'apporter des modifications aux activités de Twitter en attendant la réalisation de la fusion, et d'autres restrictions sur la capacité de Twitter à mener ses activités ;

l'incapacité à émettre librement des titres, à contracter des dettes (sous réserve de certaines exceptions) ou à déclarer ou autoriser tout dividende ou distribution sans l'approbation des Parents ;

l'incapacité à solliciter d'autres propositions d'acquisition pendant la durée de la fusion ;

le montant des coûts, honoraires, dépenses et charges liés à l'accord de fusion et à la fusion, qui peuvent avoir un effet défavorable important et affecter la situation financière de Twitter ainsi que ses flux de trésorerie ;

les impacts négatifs découlant des tendances et événements économiques et géopolitiques mondiaux et nationaux, y compris le conflit en Ukraine et la Pandémie de COVID-19 ;

et d'autres développements indépendants de la volonté de Twitter qui pourraient affecter le moment ou le succès de la fusion.



Les inquiétudes de Twitter

Twitter a averti qu'il pourrait perdre des employés clés et avoir des difficultés à embaucher au cours de la période précédant la clôture de sa vente de 44 milliards de dollars à Elon Musk. Twitter a également averti qu'il pourrait avoir du mal à garder les annonceurs à bord.« Au cours de la période précédant la clôture de la fusion, notre entreprise est exposée à certains risques inhérents et à certaines restrictions sur nos activités en vertu des termes de l'accord de fusion qui pourraient nuire à nos relations commerciales, à notre situation financière, à nos résultats d'exploitation, à nos flux de trésorerie et à nos activités », a déclaré Twitter dans un dossier de la Securities and Exchange Commission lundi.La liste des risques évoqués par Twitter comprend :La liste des risques déclarée par Twitter comprend « la poursuite des dépenses des annonceurs sur notre plateforme » et « notre incapacité à attirer et à retenir le personnel clé et à recruter des employés potentiels, et la possibilité que nos employés actuels soient distraits et que leur productivité diminue en conséquence, en raison de l'incertitude concernant la fusion ».« Nous pourrions connaître un départ d'employés, avant la clôture de la fusion », indique également le dossier de Twitter. Bien que ce type de dossier répertorie de nombreux risques de probabilité variable, les inquiétudes de Twitter concernant le maintien et l'embauche d'employés surviennent dans un contexte où des rapports de mécontentement des employés à propos de l'achat de l'entreprise par Musk fusent. Parag Agrawal, le PDG de Twitter, a cherché à apaiser la colère des employés vendredi lors d'une réunion à l'échelle de l'entreprise où les employés ont demandé des réponses sur la manière dont les managers prévoyaient de gérer un exode massif anticipé provoqué par Elon Musk.Le dépôt de Twitter auprès de la SEC a également averti qu'un éventuel litige pourrait « empêcher la réalisation de la fusion » et que « si la fusion n'est pas consommée pour une raison quelconque, un litige pourrait être déposé en relation avec l'échec de la fusion ».Pendant ce temps, Musk a déclaré lundi que son objectif « avec Twitter est d'avoir un service aussi largement inclusif que possible où, idéalement, la majeure partie des USA est dessus et parle ». Twitter indique qu'il compte en moyenne 39,6 millions d'utilisateurs actifs quotidiens aux États-Unis et 189,4 millions dans le monde. « En ce moment, c'est une sorte de niche. Je veux qu'un pourcentage beaucoup plus important du pays y soit, engageant le dialogue », a déclaré Musk.Musk a également déclaré: « Nous devons nous débarrasser des bots, des trolls, des escroqueries et de tout, car cela diminue évidemment l'expérience utilisateur et nous ne voulons pas que les gens se fassent arnaquer ».Interrogé sur un éventuel exode d'employés, Musk a déclaré: « C'est un pays libre ». Et de continuer en disant : « si quelqu'un ne se sent pas à l'aise avec cela, il ira de son plein gré ailleurs ».Le milliardaire a également déclaré qu'il rendrait Twitter transparent sur la manière dont les tweets sont promus ou rétrogradés et souhaitait que son algorithme soit accessible au public pour la critique.Musk a déclaré qu'il achetait Twitter pour protéger la liberté d'expression, qu'il définit comme « ce qui correspond à la loi ». L'achat est en attente de l'approbation des actionnaires et devrait être finalisé plus tard cette année.Musk a vendu 8,5 milliards de dollars d'actions Tesla après avoir convenu des conditions de l'accord avec le conseil d'administration de Twitter, mais il est également en pourparlers avec de grandes sociétés d'investissement et des particuliers fortunés pour obtenir plus de financement pour son acquisition de 44 milliards de dollars de Twitter et donc injecter moins de sa richesse dans l'affaire.Source : document Twitter déposé auprès de la SEC Un exode des employés de Twitter vous semble-t-il envisageable ?Que pensez-vous des autres inquiétudes de Twitter ? Lesquelles vous semblent les plus probables ? Lesquelles vous semblent les moins probables ?