De nombreuses entreprises, y compris Tesla d'Elon Musk, travaillent actuellement sur la conception de robots humanoïdes qui devraient se charger à l'avenir des tâches considérées comme dangereuses pour l'homme. Si la plupart des exemplaires existants sont encore à l'étape de prototypes de laboratoire, la JR West a dévoilé le sien le mois dernier. La société a déclaré qu'elle développe cette machine en partenariat avec Human Machinery Co et Nippon Signal Co. Elle envisage de les déployer prochainement pour assurer des travaux de maintenance et de réparation sur les réseaux électriques le long des lignes ferroviaires.Alors, comment fonctionne-t-il ? Tout d'abord, contrairement aux robots humanoïdes présentés par d'autres entreprises, le robot de JR West est dépourvu de "jambes". Il est doté d'un torse de type humain et d'une paire de mains pour effectuer toute une série de tâches, comme le nettoyage des lignes électriques à l'aide d'une brosse multiangle spécialement conçue. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'un robot de nettoyage, mais aussi d'un robot capable d'effectuer des tâches de maintenance à l'aide de ses mains en forme de pinces, compatibles avec une multitude d'autres outils. Il n'est pas autonome et reprend les gestes de son contrôleur.Au sommet du torse se trouve une paire de caméras numériques qui servent d'yeux à l'opérateur humain qui manipule le robot à l'aide d'un casque de réalité virtuelle (RV). Grâce au suivi des mouvements, l'opérateur contrôle les mouvements des caméras sur le robot, tandis qu'une paire de poignées l'aide à contrôler les bras et les mains du robot. Si une force extérieure agit sur les bras, elle est relayée aux commandes du pilote, qui peut alors prendre les mesures nécessaires. Et grâce à la grue hydraulique qui sous-tend le torse, le robot peut soulever des objets lourds. JR West a déclaré que le robot devrait améliorer la sécurité des travailleurs.Bien que fonctionnel, il est encore un prototype. JR West a annoncé que le premier robot de ce type sera mis au travail à plein temps en 2024. Il y aura probablement d'autres dérivés de ces robots qui aideront à libérer les humains des tâches à haut risque impliquant des lignes électriques et des travaux à des hauteurs considérables. Une vidéo publiée sur Twitter montre le robot soulevant et positionnant des composants de taille raisonnable, ainsi que nettoyant des structures ferroviaires aériennes à l'aide de la brosse spéciale à angles multiples. Il saisit tous ces outils dans ce qui ressemble à ses "mains" relativement simples.Le robot fait preuve d'un degré raisonnable de dextérité, bien qu'il fonctionne à une vitesse assez lente. Selon des experts, en général, toute tentative de donner à un robot une apparence humanoïde fait penser qu'il ne fonctionne probablement pas aussi bien qu'il pourrait le faire s'il n'avait pas l'air humanoïde. Mais dans ce cas, ils estiment que c'est logique : « le pilote peut rapidement acquérir une sensation cinétique pour faire fonctionner le robot, puisque ses bras et sa tête sont à des endroits familiers les uns par rapport aux autres ». Le robot de JR West a une conception légèrement différente de celle du robot Atlas de Boston Dynamics.Atlas est un des robots phares de Boston Dynamics (le plus célèbre est le robot quadrupède "Spot" de la société). Atlas est un robot bipède capable de faire du sprint, des exercices de gymnastique, du parcours d'obstacles (ou l'art du déplacement : une discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels, par des mouvements rapides et agiles et sans l'aide de matériel), des saltos arrière, et bien d'autres. Il peut également ouvrir des portes pour laisser entrer une armée d'autres Atlas. Dévoilé en juillet 2013, Atlas a été conçu pour exécuter diverses tâches, principalement de recherche et sauvetage.Le robot de JR West est également différent du robot humanoïde sur lequel travaille Tesla. Baptisé Tesla Bot, le robot humanoïde du constructeur américain de véhicules électriques est un robot qui mesure environ 1,72 m, pèse environ 56,7 kg et devrait être capable de porter environ 20 kg ou de soulever de terre une charge d'environ 68 kg. Le robot a pour ambition de « libérer l'humain des tâches dangereuses, répétitives et ennuyeuses ». « Il est destiné à être amical, bien sûr, et à naviguer dans un monde construit pour les humains », a déclaré Elon Musk, PDG de Tesla, lors de la conférence "Tesla AI Day" l'année dernière.Selon les déclarations de Musk, un prototype fonctionnel pourrait être présenté l'an prochain. Toutefois, Musk n'a pas précisé s'il serait vendu ni à quel prix. Le robot devrait avoir un écran positionné à la place du visage pour afficher « des informations utiles. Musk estime que le robot aurait un impact « profond » sur l'économie. Il a déclaré que le travail physique serait un choix à l'avenir et qu'un revenu de base universel serait nécessaire. Cette année, il a déclaré qu'à long terme, la demande pour ce type de robots devrait exploser, de sorte le Tesla Bot pourrait devenir plus important que l'activité automobile de la société.Source : JR West Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du robot humanoïde de JR West ?Pensez-vous que la demande pour ces robots explosera à l'avenir ?