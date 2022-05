Alors que certaines villes ukrainiennes sont actuellement assiégées par les Russes, plusieurs témoignages rapportent que les soldats russes se livrent à des pillages et d'autres formes de vandalismes. Selon un homme d'affaires ukrainien, les troupes russes présentes dans la ville occupée de Melitopol auraient volé tout l'équipement d'un concessionnaire de matériels agricoles et l'auraient expédié en Tchétchénie, en Russie. La source, qui a souhaité rester anonyme, rapporte que le matériel aurait été retiré d'une concession Agrotek à Melitopol, qui est occupée par les forces russes depuis début mars. Au total, il est évalué à près de 5 millions de dollars.Le contact a déclaré que le processus a commencé par la saisie de deux moissonneuses-batteuses, d'un tracteur et d'un semoir. Au cours des semaines suivantes, tout le reste aurait été enlevé : en tout 27 pièces de machines agricoles. L'un des camions à plateau utilisé, filmé par les caméras, portait un "Z" blanc et semblait être un camion militaire. Le contact a déclaré qu'il y avait des groupes rivaux de troupes russes : certains venaient le matin et d'autres le soir. Une partie des machines aurait été emmenée dans un village voisin, mais une autre partie aurait entrepris un long voyage terrestre vers la Tchétchénie, à plus de 1 000 kilomètres de là.Cependant, la sophistication des machines, qui sont équipées de GPS, aurait permis de suivre leur déplacement. La dernière fois qu'elles ont été repérées, c'était dans le village de Zakhan Yurt, en Tchétchénie. Selon la source, les équipements transportés dans le village tchétchène, dont des moissonneuses-batteuses, seraient dotés d'une fonction permettant de les contrôler et de les verrouiller à distance. « Lorsque les envahisseurs ont conduit les moissonneuses-batteuses volées en Tchétchénie, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient même pas les mettre en marche, car les moissonneuses étaient verrouillées à distance », a déclaré le contact.L'équipement semble maintenant croupir dans une ferme près de Grozny. Mais le contact a ajouté qu'"il semble que les pilleurs aient trouvé des consultants en Russie qui tentent de contourner la protection". Néanmoins, si les Russes ne parvenaient pas à débrider le système de protection des machines, ils pourraient être tentés de les revendre sous forme de pièces détachées. « Même s'ils vendent les moissonneuses pour des pièces détachées, ils gagneront un peu d'argent », a déclaré le contact. En outre, des sources indiquent que ces tracteurs sont les précurseurs de la gamme de véhicules agricoles autonomes dévoilés par John Deere en début d'année.En effet, lors du CES 2022 en janvier dernier, John Deere, le géant américain de la machinerie agricole, a annoncé qu'il s'apprête à lancer à la fin de l'année un tracteur qui peut être utilisé de manière autonome, permettant ainsi aux agriculteurs de quitter la cabine et même le champ. L'entreprise avait déclaré qu'elle entend combiner ses systèmes GPS avec de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle pour aider les agriculteurs à contrôler les véhicules à distance. Elle a dévoilé un véhicule agricole autonome qui combine son système de guidage GPS avec de nouvelles technologies avancées.Celui-ci comprend six paires de caméras stéréo pour détecter les obstacles et calculer les distances tout autour du tracteur. Pendant ce temps, un système d'IA analyse les images capturées par les caméras et peut signaler si un problème est observé. La société a ajouté que la position du tracteur est également vérifiée en permanence par rapport à une géofence (un périmètre virtuel pour une zone géographique du monde réel), ce qui permet de s'assurer qu'il opère à l'endroit où il est censé le faire. Cela permet au propriétaire de prendre des mesures si la position ou le déplacement du véhicule s'écarte de certaines valeurs fixées d'avance.John Deere a déclaré que pendant que la machine fonctionne, cette technologie permet aux agriculteurs de s'éloigner du champ et d'avoir un œil sur leur machine à distance. Ils seront avertis si des anomalies de qualité de travail ou des problèmes de santé de la machine sont détectés, et pourront effectuer des ajustements depuis leur téléphone. Pour utiliser le tracteur autonome, les agriculteurs doivent amener la machine au champ et la configurer pour un fonctionnement autonome. À l'aide d'une application mobile, ils peuvent démarrer la machine. Ils peuvent également accéder à plusieurs flux de données.Cela comprend des vidéos, des images, des données et des mesures en direct pour surveiller le travail, et ajuster la vitesse, la profondeur et plus encore. John Deere utilise déjà cette technologie pour aider les agriculteurs en matière de précision et de prise de décision, notamment les fonctions d'autoguidage et la technologie de détection GPS et de localisation. C'est probablement la technologie qui a permis au concessionnaire John Deere basé à Melitopol de verrouiller les véhicules volés par les Russes.« Avec les gens qui se déplacent des zones rurales vers les zones urbaines, il y a un écart toujours plus grand entre la main-d'œuvre nécessaire et la main-d'œuvre disponible. Les agriculteurs ont besoin de la technologie pour faire plus avec moins afin que nous puissions tous mettre de la nourriture sur la table », a déclaré le directeur technique de John Deere, Jahmy Hindman, lors du CES 2022.Quel est votre avis sur le sujet ?