iPhone : 50,57 milliards de dollars, en hausse de 5,5 % d'une année sur l'autre

Services : 19,82 milliards de dollars, en hausse de 17,28 %

Mac : 10,43 milliards de dollars, en hausse de 14,73 %

Autres produits : 8,81 milliards de dollars, en hausse de 12,37 %

iPad : 7,65 milliards de dollars, en baisse de 1,92 %



Les deux colonnes de gauches sont des résultats sur les trimestres qui se sont achevés le 26 mars 2022 et le 27 mars 2021 respectivement

Les deux colonnes de droites sont des résultats sur les semestres qui se sont achevés le 26 mars 2022 et le 27 mars 2021 respectivement

Apple a annoncé les résultats financiers de son deuxième trimestre de l'exercice 2022 clos le 26 mars 2022. La société a enregistré un chiffre d'affaires record de 97,3 milliards de dollars pour le trimestre qui s'est clôturé en mars, en hausse de 9 % d'une année sur l'autre, et un bénéfice trimestriel par action diluée de 1,52 $.« Les résultats records de ce trimestre témoignent de l'attention sans relâche d'Apple à l'innovation et de notre capacité à créer les meilleurs produits et services au monde », a déclaré Tim Cook, PDG d'Apple. « Nous sommes ravis de voir la forte réaction des clients à nos nouveaux produits, ainsi que les progrès que nous réalisons pour devenir neutres en carbone dans notre chaîne d'approvisionnement et nos produits d'ici 2030. Nous nous engageons, comme toujours, à être une force pour le bien dans le monde – à la fois dans ce que nous créons et dans ce que nous laissons derrière nous ».« Nous sommes très satisfaits de nos résultats commerciaux records pour le trimestre qui s'est clôturé en mars, car nous avons établi un record de revenus absolu pour les services et des records de revenus en un trimestre en terme d'iPhone, Mac et Wearables, domotique et Accessoires. La forte demande continue des clients pour nos produits nous a aidés à atteindre un niveau record pour notre base installée d'appareils actifs », a déclaré Luca Maestri, directeur financier d'Apple. « Notre solide performance opérationnelle a généré plus de 28 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation et nous a permis de reverser près de 27 milliards de dollars à nos actionnaires au cours du trimestre ».Apple regroupe chaque produit dans l'une des cinq catégories pour signaler les revenus aux investisseurs. La catégorie des services comprend iCloud, l'App Store, Apple Card et Apple Music. La catégorie Autres produits comprend à la fois l'Apple Watch et les AirPods (les Wearables), Apple Home ainsi qu'un assortiment d'autres qui ne s'intègrent pas parfaitement dans les autres appareils (les accessoires). Les catégories iPhone, Mac et iPad sont explicites.Voici les catégories et combien elles ont chacune gagné en revenus au cours du deuxième trimestre :Dans une déclaration aux investisseurs, le PDG d'Apple, Tim Cook, a crédité les utilisateurs qui venaient d'Android comme un moteur essentiel du succès de l'iPhone au cours du trimestre. Il a crédité la famille de puces M1 pour la croissance du Mac.Sur l'iPad, Cook a déclaré que la gamme de produits était confrontée à des contraintes d'approvisionnement qui auraient pu limiter ses performances.De plus, le conseil d'administration d'Apple a autorisé 90 milliards de dollars de rachats d'actions. En 2021, Apple avait précédemment dépensé 88,3 milliards de dollars en rachats d'actions, selon les indices S&P Dow Jones.Une fois de plus, Apple a refusé de donner des indications sur le trimestre en cours. Rompant avec la tradition de Wall Street, la société ne l'a pas fait depuis le début de la pandémie de COVID-19, affirmant qu'il y a trop d'inconnues dans l'économie mondiale pour faire des prévisions précises.Pour mémoire, HomeKit est essentiellement un système créé par Apple. Il vous permet de gérer de nombreux appareils connectés depuis votre iPad, iPhone ou Mac. Selon Apple, plus de cent marques sont actuellement prises à charge par l’écosystème HomeKit. Cela inclut divers appareils comme les interrupteurs connectés, les prises connectés, les thermostats, les stores motorisés, les ampoules, les serrures, les caméras connectées, etc.Même si vous êtes complètement novice en ce qui concerne les appareils domestiques connectés, il faut préciser que toutes les manipulations se font à partir de l’application Home. Une fois que l’application Home est correctement configurée, vous pouvez même gérer vos appareils connectés via les commandes vocales.L’écosystème Apple HomeKit relie essentiellement tous vos appareils connectés compatibles. Dans ce contexte, vous pouvez ajouter de nouveaux appareils en quelques secondes seulement via l’application Home. Ensuite, vous pouvez créer des scènes spécifiques qui répondent à vos besoins. Cela vous permet de les contrôler en même temps.Apple HomeKit fonctionne avec un certain nombre d’éclairage connecté, notamment ceux de Philips Hue, Eve, Lifx, Koogeek, Nanoleaf et Sylvania. Pour contrôler la température dans votre demeure, vous pouvez utiliser les thermostats Ecobee et Honeywell. Pour accentuer la sécurité de votre maison, l’écosystème Apple HomeKit fonctionne avec August Smart Locks, les capteurs Elgato Eve pour les portes et les fenêtres, la caméra de sécurité Omna de D-Link, le système de sécurité à reconnaissance faciale de Netatmo. Apple HomeKit prend également en charge le ventilateur de plafond Wi-Fi Hunter Apache, le babyphone Arlo de Netgear, etc.En janvier 2022, Apple est devenue la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars, après que sa valeur a augmenté de 1 000 milliards de dollars en moins de 16 mois alors que la pandémie de coronavirus a énormément profité aux grandes entreprises technologiques. Précisons qu'actuellement la capitalisation boursière d'Apple est de 2 670 milliards de dollars.Le fabricant d'iPhone est devenu une entreprise de 1 000 milliards de dollars en août 2018 et, deux ans plus tard, est devenu la première entreprise à être évaluée à 2 000 milliards de dollars.Apple a brièvement perdu son titre d'entreprise la plus précieuse au monde en terme de capitalisation boursière au profit de Microsoft fin octobre. Cependant, un fort rallye en novembre a restauré sa couronne.Seule une poignée d'entreprises valent plus de 1 000 milliards de dollars, parmi lesquelles figure Amazon (Tesla faisait parti de ce club fermé au début de l'année, mais l'entreprise est désormais valorisée à 909 milliards de dollars). La valeur marchande de Microsoft est d'environ 2 170 milliards de dollars et celle de Saudi Aramco (la compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures, la première compagnie pétrolière mondiale en termes de production) est d'environ 2 390 milliards de dollars.Alphabet, la société mère de Google, qui était évaluée à environ 2 000 milliards de dollars au début de l'année, est désormais évaluée à 1 570 milliards de dollars.Sources : Apple Quelle lecture faites-vous de ces résultats ?