Le contexte : des pénuries de talents et les difficultés d'embauche d'ingénieurs et de développeurs

L'exode de Facebook suite aux séries de scandales

Le sentiments des employés à l'égard de leur travail dans Facebook se sont détériorés au fil des années

Mark Zuckerberg voit le verre à moitié plein

Facebook ne peut pas trouver suffisamment de candidats pour répondre à la demande d'ingénierie, en particulier dans la région de la baie de San Francisco. L'entreprise n'a pas réussi à atteindre les objectifs de recrutement du début de 2021, selon une note interne détaillée décrivant la stratégie de recrutement et les difficultés d'embauche.La société n'a pas non plus atteint ses objectifs d'embauche en 2019, ce qui a frustré le PDG Mark Zuckerberg, et elle a constitué une équipe ad hoc de dirigeants pour créer un plan d'urgence pour faire face à la douloureuse pénurie, selon les divulgations faites à la Securities and Exchange Commission et fournies au Congrès sous une forme censurée par le conseiller juridique de Frances Haugen. Un consortium d'organisations de presse, dont Protocol, a examiné les versions censurées reçues par le Congrès.Dans une note interne intitulée « Pourquoi l'embauche est difficile en ce moment » écrite à un moment donné en 2021, un responsable du recrutement de l'entreprise a décrit comment les équipes d'ingénierie luttent contre un déséquilibre massif entre une forte demande de nouvelles recrues et une faible offre. Le mémo fournit un aperçu détaillé de la façon dont Facebook calcule ses besoins de recrutement et explique comment l'entreprise dépend profondément du recrutement réussi de milliers d'ingénieurs chaque année pour atteindre ses objectifs de développement de produits et de contenu. La note de service montre également que Facebook était déterminé à investir dans des ingénieurs en dehors de la Bay Area, mais que les managers échouaient souvent à le faire parce qu'ils étaient plus intéressés à embaucher rapidement.« Il s'agissait d'une mise à jour standard sur l'embauche donnée à notre organisation en mai, probablement similaire à celles partagées dans les entreprises du monde entier. Comme mentionné dans notre appel aux résultats hier, nous avons terminé le trimestre avec plus de 68 100 employés à temps plein, en hausse de 20 % par rapport à l'année dernière. Nous restons déterminés à étendre nos efforts de recrutement aux États-Unis et dans le monde », a écrit un porte-parole de Facebook dans une déclaration à Protocol.Les problèmes d'embauche de Facebook sont loin d'être uniques. Les enquêtes de l'industrie technologique indiquent que les pénuries de talents et les difficultés d'embauche d'ingénieurs et de développeurs sont parmi les principales préoccupations des entreprises à l'heure actuelle, et le marché du travail s'est extrêmement tendu dans presque tous les secteurs aux États-Unis en 2020.« Tous nos sites technologiques sont sous pression en ce moment depuis que nous avons maximisé notre faisabilité de recrutement. Vous commencez tous maintenant à ressentir ce déséquilibre majeur entre l'offre et la demande - et ça ne fait pas du bien. Nous connaissons des difficultés de croissance », a déclaré le responsable dont le nom n'a pas été mentionné dans la note de service.De plus en plus d'employés de Facebook quittent ou cherchent à quitter l'entreprise, en partie à cause d'une série de scandales qui ont entaché la réputation de la grande enseigne des médias sociaux, selon des recruteurs technologiques et d'autres sources du secteur.Des documents internes publiés en octobre 2021 par les avocats de la dénonciatrice Frances Haugen ont révélé que Facebook savait qu'il avait joué un rôle dans un certain nombre de préjudices, mais a rejeté les avertissements des employés. Cela faisait suite à des années d'autres problèmes, notamment une décroissance du nombre d'utilisateurs, des enquêtes réglementaires, une manipulation étrangère de la plateforme et de lourdes amendes.Fin 2021, un nombre croissant d'employés de Facebook en avaient assez et cherchaient ailleurs dans un marché du travail technologique compétitif dans lequel des startups bien financées et de riches rivaux proposent des emplois potentiellement plus gratifiants et moins controversés.« Pendant des années, les e-mails, appels et messages que vous envoyiez à quelqu'un sur Facebook étaient tout simplement ignorés », a déclaré Greg Selker, responsable de la pratique technologique Amérique du Nord au cabinet de recrutement de cadres Stanton Chase. « Cette année, non seulement ils répondent, mais les gens tendent la main en disant : "Hé, je pense à partir d'ici et à la suite. Nous devrions parler."»Selker a déclaré qu'il discutait avec les employés de Facebook sur une base hebdomadaire et suscitait l'intérêt des vice-présidents, des directeurs de groupe et des directeurs. « Nous commençons à voir un exode dans une certaine mesure », a-t-il ajouté.Jose Guardado, un recruteur expérimenté en technologie et fondateur de Build Talent, a constaté également de plus en plus de mouvements hors de l'entreprise. « Pendant longtemps, il a été difficile de faire sortir les gens de Facebook », a-t-il déclaré. « Les gens se détachent maintenant, et ça se fait depuis un moment ». D'autres recruteurs ont raconté des expériences similaires, mais certains ont demandé à ne pas être identifiés alors qu'ils s'exprimaient sur un sujet aussi sensible.Un porte-parole de la société a noté que les effectifs de Facebook avaient augmenté de 20% par rapport à 2020 et a ajouté que la société restait « déterminée à étendre ses efforts de recrutement aux États-Unis et dans le monde ». Les chasseurs de têtes ont également intérêt à ce que les personnes changent d'emploi, de sorte que le nombre de départs de l'entreprise peut finir par être inférieur à ce à quoi ils s'attendaient.Les entreprises technologiques prospèrent ou dépérissent en fonction de leur capacité à recruter des ingénieurs et d'autres travailleurs talentueux. Sans un flux constant de nouveaux employés compétents, les plans de croissance peuvent stagner, les nouveaux projets peuvent échouer et les mises à jour cruciales des produits peuvent être retardées, donnant aux concurrents un avantage précieux.Pendant la majeure partie des 18 années d'existence de l'entreprise, Facebook a été classé parmi les meilleurs endroits où travailler, avec des bénéfices, des avantages et une rémunération généreux. Les médias sociaux étaient considérés comme un moyen révolutionnaire de « connecter le monde », afin que les gens puissent se sentir bien d'être là, même si la charge de travail était intense et, selon le projet, les questions de Mark Zuckerberg n'étaient jamais loin.Cependant, les sentiments des employés à l'égard du travail dans l'entreprise se sont détériorés. En 2018, Facebook est arrivé en tête du classement Glassdoor des meilleurs endroits où travailler aux États-Unis. En 2021, il est tombé à la 11place, derrière Nvidia, Google et Microsoft.Les publications des employés sur la plateforme interne Workplace de Facebook montrent que certains membres du personnel mettent en garde contre l'épuisement professionnel, en particulier en 2020, lorsque l'entreprise a institué plusieurs périodes de « recentrage intense sur un ensemble de produits, de politiques et de processus ». Un employé a noté en 2020 que ces périodes de pointe supplémentaires peuvent provoquer « un épuisement et une attrition regrettable ».La marque Facebook a également pris un coup. Le classement annuel d'Interbrand a placé Facebook à la 15place en 2021, alors que l'entreprise figurait à la huitième place en 2017. La valorisation estimée de la marque Facebook est tombée à 36 milliards de dollars contre 48 milliards de dollars à cette époque, tandis que la valeur de la marque Amazon a quadruplé pour atteindre près de 250 milliards de dollars.« Il y a un sentiment dégoûtant que vous avez à propos de l'entreprise que vous n'avez jamais eu auparavant », a déclaré un recruteur expérimenté de l'industrie technologique. Le salaire est élevé, mais les employés sont toujours attirés ou envisagent de partir, parfois inquiets des dommages potentiels à la réputation de rester chez Facebook. Pour d'autres, c'est la promesse d'un travail plus avant-gardiste et passionnant ailleurs, expliquent les recruteurs. « Les clients que nous avons qui sont plus axés sur la mission obtiennent des taux de réponse plus élevés », a déclaré Guardado. « De plus en plus, les gens disent qu'ils veulent se sentir bien dans le travail qu'ils font, et je pense que les décisions de la direction de Facebook rendent cela difficile ».Un ancien ingénieur qui a quitté Facebook en 2020 a déclaré qu'il était tout simplement fatigué de l'entreprise, en disant : « Facebook semble appartenir au passé ». En plus de l'intérêt décroissant pour le travail, a-t-il noté, le sentiment politique et public conduit probablement les autres à considérer l'impact sur les futures opportunités d'emploi.Un autre ingénieur de l'entreprise a fait part de sa frustration l'année dernière sur Blind, un réseau social anonyme axé sur le travail qui oblige les utilisateurs à faire vérifier qu'ils appartiennent bien à l'entreprise à laquelle ils prétendent appartenir à l'aide d'adresses e-mail valides. La personne a mené un sondage pour l'aider à décider entre accepter une offre de Stripe ou de Netflix : « Je n'apprécie pas mon travail sur Facebook, c'est pourquoi je cherche à partir », a écrit l'employé. Sur plus de 1 100 votes, la personne a été invitée à accepter le poste de Netflix, où il a déclaré qu'on lui offrait 580 000 $ par an.« Nous pensons que nous pouvons avoir qui nous voulons dans leur département d'ingénierie », a déclaré Andy Price, recruteur de longue date en technologie et fondateur d'Artisanal Talent. « Ils ont des ingénieurs qui partent en masse. Et pourquoi ne le feraient-ils pas ? Vous gagnez un peu plus d'argent sur Facebook, bien sûr, mais les gens avec qui nous interagissons, les leaders de l'ingénierie, veulent créer des entreprises intéressantes. Ils disent : "Je faisait des choses intéressantes sur Facebook, mais maintenant, il s'agit de servir le secteur de la publicité"».Plusieurs employés de haut niveau, dont Fidji Simo, Carolyn Everson, Jay Parikh et David Fischer, sont partis récemment. En septembre, le directeur de la technologie Mike Schroepfer a annoncé son intention de partir.Même avant que Haugen ne publie les documents à l'origine du scandale d'octobre, Facebook avait du mal à recruter en grande partie en raison d'un marché du travail tendu.Un ancien employé qui a été relativement franc est Samidh Chakrabarti, qui a dirigé l'équipe d'intégrité civique pendant plusieurs années avant de partir en septembre. Dans un fil Twitter peu de temps après, Chakrabarti a analysé le plan de Facebook pour construire un métavers et a critiqué ce qu'il a décrit comme une mentalité de croissance à tout prix et une dépendance excessive aux mesures. « Les employés de conscience doivent aussi faire leur part », a-t-il écrit dans un tweet. « Ne laissez pas FB s'en tirer pour ses manquements à l'intégrité des médias sociaux. Mettez de la nourriture sur votre table sans avoir de sang sur les mains ».Pourtant, il a déclaré que le pivot de Facebook vers la réalité virtuelle et la réalité augmentée donne à l'entreprise une autre chance de développer la technologie de manière plus responsable. « J'ai bon espoir, mais cela les obligera à revoir toute leur culture », a-t-il écrit.Chakrabarti a également suggéré que le changement de marque Meta et une nouvelle orientation amélioreront les efforts de recrutement. Les ingénieurs pourraient être revigorés en travaillant sur de nouveaux projets de métavers, au lieu de peaufiner les algorithmes existants.Un récent sondage mené par Blind a révélé que sur près de 1 200 employés de Facebook, 84 % soutenaient le changement de dénomination sociale en Meta comme une « bonne décision commerciale ». Le personnel était également optimiste quant aux plans de construction d'un métavers, selon le sondage. Cela « ne neutralisera pas les critiques, mais pourrait vraiment vraiment aider au recrutement », a écrit Chakrabarti. « C'est le véritable objectif ici ».Mark Zuckerberg a admis que de plus en plus de travailleurs quittent Facebook. Il ne voit tout simplement pas cela comme une mauvaise chose.« Je ne pense pas que ce type de volatilité, auquel les entreprises peuvent faire face, soit toujours aussi malsaine pour s'assurer que vous avez les bonnes personnes », a déclaré le fondateur et PDG lors d'un appel pour discuter des résultats du premier trimestre de Facebook.Zuckerberg a déclaré mercredi que l'attrition des employés peut finalement garantir que les bons profils de personnes restent avec l'entreprise alors qu'elle entame un virage risqué vers la construction du métavers.« Pendant Covid, nous avons vu le niveau d'attrition baisser beaucoup parce que les gens ne voulaient pas obtenir de nouveaux emplois, ce qui signifiait probablement que beaucoup de gens sont restés dans l'entreprise qui ne se souciaient pas tellement de ce que nous faisions, par rapport à ce que nous aurions voulu », a ajouté Zuckerberg. « Et j'essaie juste de diriger l'entreprise d'une manière où nous nous positionnons comme la première entreprise pour construire l'avenir de l'interaction sociale et du métavers, et si vous vous souciez de ces choses, alors nous aurons les meilleures personnes qui vont y travailler ici ».David Wehner, directeur financier de Facebook, a déclaré que « l'attrition s'est intensifiée » depuis le pic de la pandémie, insistant sur le fait qu'elle est « globalement cohérente » avec le nombre de personnes qui auraient quitté l'entreprise avant la pandémie.Zuckerberg a noté que même si l'entreprise recrute encore beaucoup, l'accent est également mis sur le déplacement des personnes au sein de l'entreprise, où les « priorités changent », comme la division métavers Reality Labs et les équipes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Dans l'ensemble, Facebook, alias Meta Platforms, compte un peu moins de 78 000 employés, en hausse de 28 % par rapport à l'année dernière. Le groupe cherche à en recruter plusieurs milliers d'autres.« Nous verrons l'attrition augmenter et diminuer au fil du temps, mais je pense que nous allons bien maintenant », a déclaré Zuckerberg. « Sur le long terme, je pense que cela va faire de nous une meilleure entreprise ».Sources : appel avec les investisseurs, Samidh Qu'en pensez-vous ?