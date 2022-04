Elon Musk a déboursé plus de 44 milliards de dollars pour s'emparer de Twitter. Son but principal : revoir les politiques de modération de la plateforme de réseau social pour y faire régner davantage la liberté d'expression. À part ça, l'on ignore encore tout sur la façon dont le magnat de la technologie va gérer Twitter à l'avenir. Cependant, la privatisation de Twitter par Musk n'est pas du goût de tous les utilisateurs. Certains ne semblent pas "emballés" par les tendances libertariennes de Musk. Et comme c'est souvent le cas lorsque Twitter procède à un changement controversé, plusieurs groupes d'utilisateurs ont menacé de quitter la plateforme.Les critiques ont même poussé la tendance. Mardi, l'on a appris que certains utilisateurs ont mis leur menace à exécution. Il semble que près de 30 000 d'entre eux ont migré vers Mastodon quelques heures seulement après l'annonce de l'accord entre Musk et Twitter. Eugen Rochko, fondateur et PDG de Mastodon, a écrit dans un billet de blogue mardi que la plateforme a constaté une augmentation de 41 287 utilisateurs actifs, y compris les anciens et les nouveaux utilisateurs. Selon lui, si l'on ventile ce chiffre en fonction des nouveaux utilisateurs, 28 391 personnes ont rejoint Mastodon au cours de la dernière journée.« Il est amusant de constater que l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à m'intéresser à l'espace des médias sociaux décentralisés en 2016, ce qui m'a finalement conduit à créer Mastodon, est la rumeur selon laquelle Twitter - la plateforme dont j'étais un utilisateur quotidien depuis des années à ce moment-là - pourrait être vendu à un autre milliardaire controversé. Parmi, bien sûr, d'autres raisons telles que toutes les terribles décisions relatives aux produits que Twitter avait prises à l'époque. Et maintenant, cela s'est finalement produit, et pour les mêmes raisons, des masses de gens viennent à Mastodon », a écrit Rochko.Mastodon est un logiciel libre que les gens peuvent utiliser comme base pour créer leurs propres réseaux sociaux. Bien que son apparence soit similaire à celle de Twitter, il en diffère également dans le sens où Twitter est un réseau social unique auquel les gens s'inscrivent. En ce qui concerne les réseaux sociaux, Mastodon ressemble davantage à Discord, dans la mesure où les utilisateurs doivent trouver des instances Mastodon spécifiques pour les rejoindre. Ceux qui souhaitent créer leur propre instance Mastodon doivent également l'héberger eux-mêmes, une étape qui peut rebuter de nombreux utilisateurs non techniques.Toutefois, cela n'empêche pas les gens de le considérer comme une alternative "sérieuse" à Twitter. Selon des données fournies par la société d'analyse Sensor Tower, les applications officielles iOS et Android de Mastodon connaissent également une hausse du nombre d'utilisateurs. Les applications auraient été téléchargées environ 5 000 fois, soit près de 10 % du total des téléchargements depuis lundi. L'application est actuellement classée n° 32 dans le classement des applications de médias sociaux de l'App Store. Mastodon conseille aux utilisateurs de s'inscrire via les applications officielles et de rejoindre d'autres instances.Mastodon est récemment entré en conflit avec Truth Social, la tentative de réseau social de l'ancien président américain Donald Trump. Truth Social aurait utilisé le code de Mastodon sans respecter les termes de la licence du logiciel. Les avocats travaillant pour Mastodon ont alors envoyé une lettre officielle au réseau lui demandant de rendre son code source accessible au public. Début avril, Truth Social a été qualifié de "désastre" par les critiques et SimilarWeb le classe à la 7984e place des applications les plus téléchargées au monde. Par ailleurs, il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que Mastodon bénéficie de problèmes chez Twitter.L'entreprise a été brièvement populaire en 2017, après l'indignation suscitée par la décision de Twitter de supprimer les noms d'utilisateurs de la limite de caractères pour les réponses @ (à l'époque où Twitter modifiait son produit si rarement que même les changements banals étaient source d'indignation massive). Mastodon a connu une autre hausse en 2019, lorsque les utilisateurs en Inde étaient en colère contre les politiques de modération. Bien que Mastodon ait été sous les feux de la rampe en tant qu'alternative Twitter potentiellement viable dans le passé, il n'a pas encore atteint le grand public.Cependant, sa popularité actuelle survient à un moment où Twitter explore également la façon dont il pourrait devenir un protocole à source ouverte - un peu comme Mastodon. Après le rachat en début de semaine, Musk a révélé qu'il voulait rendre l'algorithme de Twitter open source. L'on signale également que les développeurs de Twitter auraient ajouté un référentiel, appelé « l'algorithme », public sur le page GitHub de l'entreprise, puis l'ont supprimé avant que le code source ne soit verrouillé. Twitter aurait verrouillé son code source pour empêcher les modifications non autorisées par l'entreprise.Clint Ehrlich, un analyste de la politique étrangère des États-Unis, a tweeté que les employés de Twitter se rebellent ouvertement contre son nouveau propriétaire. Il a dit que tout l'exercice consistait à troller Musk, alors qu'ils publiaient un référentiel public appelé « l'algorithme » qui ne contient aucun code. Pour l'heure, Twitter n'a pas annoncé que le réseau social a perdu des utilisateurs, mais certains analystes estiment que ce mouvement de rébellion ne durera pas.Source : Mastodon Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'intérêt soudain pour Mastodon ?Pensez-vous que Twitter va perdre plus d'utilisateurs au profit de Mastodon ?