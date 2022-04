Le dépôt GitHub

Le conseil d'administration de Twitter a annoncé ce 25 avril 2022 avoir accepté une offre du milliardaire Elon Musk qui a proposé de racheter la société de médias sociaux et de la privatiser, a annoncé la société lundi. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Twitter recevront 54,20 $ pour chaque action ordinaire de Twitter qu'ils détiennent à la clôture de la transaction proposée. Le prix d'achat représente une prime de 38 % par rapport au cours de clôture de Twitter le 1er avril 2022, qui était le dernier jour de bourse avant que Musk ne divulgue sa participation d'environ 9 % dans TwitterBret Taylor, président indépendant du conseil d'administration de Twitter, a déclaré : « Le conseil d'administration de Twitter a mené un processus réfléchi et complet pour évaluer la proposition d'Elon en mettant délibérément l'accent sur la valeur, la certitude et le financement. La transaction proposée offrira une prime en cash substantielle, et nous pensons qu'elle est la meilleure voie à suivre pour les actionnaires de Twitter ».Parag Agrawal, PDG de Twitter, a déclaré : « Twitter a un objectif et une pertinence qui ont un impact sur le monde entier. Profondément fier de nos équipes et inspiré par le travail qui n'a jamais été aussi important ».L'un des objectifs visé par Elon Musk dans son acquisition concerne les algorithmes. Elon Musk entend rendre public les algorithmes de tri des contenus de Twitter, afin que chacun puisse comprendre comment ils fonctionnent. Ces programmes informatiques, qui définissent quels contenus vont être mis en avant en fonction du profil de chaque utilisateur, sont décriés par les régulateurs et les chercheurs pour leur opacité et leurs effets de bord négatifs (amplification des contenus clivants suscitant de nombreuses réactions, par exemple).Le 24 mars, Elon Musk avait demandé si les algorithmes de Twitter devaient être passés en « open source », ce qui rendrait leur code accessible et modifiable. Ces logiciels gèrent notamment l’affichage des tweets jugés les plus pertinents et intéressants, en fonction notamment du nombre de personnes ayant interagi avec. L’utilisateur a toutefois le choix avec l’affichage traditionnel de Twitter, par ordre antéchronologique.Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, qui n’exerce plus aucune responsabilité dans l’entreprise, a déjà critiqué sa plateforme et suggéré des modifications. À ce message d'Elon Musk, il a répondu : « Le choix d’utiliser (ou non) l’algorithme de son choix devrait appartenir à l’utilisateur. »Encore une fois, cette idée de Musk est liée à ses sentiments sur la liberté d'expression.« Je crains que la partialité de facto dans "l'algorithme Twitter" n'ait un effet majeur sur le discours public », a déclaré Musk à un abonné. « Comment savons-nous ce qui se passe réellement ? »Si cette mesure venait à être adoptée, elle devrait être bien accueillie par les pouvoirs publics. En Europe, Bruxelles estime que le Digital Services Act (législation sur les services numériques) améliore considérablement les mécanismes de suppression des contenus illicites et de protection effective des droits fondamentaux des utilisateurs en ligne, y compris la liberté d’expression. Elle renforce également la surveillance publique des plateformes en ligne, en particulier pour celles qui touchent plus de 10 % de la population de l’UE.Les développeurs travaillant pour Twitter auraient ajouté un référentiel public sur la plateforme GitHub de l'entreprise, appelé « l'algorithme », puis l'ont supprimé avant que le code source ne soit verrouillé, selon un tweet de Disclose.tv. Twitter a verrouillé les modifications de son code source pour empêcher ses employés d'apporter des modifications non autorisées à la plateforme de microblogging, selon les sources du média.Alors que le référentiel public semble avoir été supprimé, Disclose.tv a en outre expliqué que certains développeurs de Twitter envoient un message à Elon Musk en ajoutant un référentiel de logiciels vide. Musk a révélé plus tôt qu'il voulait rendre l'algorithme de Twitter open source.Réagissant à cela, Clint Ehrlich, un analyste de la politique étrangère des États-Unis, a tweeté que les employés de Twitter se rebellent ouvertement contre son nouveau propriétaire. Il a dit que tout l'exercice consistait à troller Musk alors qu'ils publiaient un référentiel public appelé « l'algorithme » qui ne contient aucun code code.Le référentiel public publié sur GitHub a ouvert les vannes des grandes discussions et spéculations sur les réseaux sociaux. Considérant cela comme un message crypté, certains utilisateurs dans les forums spécialisés ont suggéré qu'il ne pourrait y avoir aucun algorithme, tandis que d'autres ont suggéré que Twitter utilise non pas un mais plusieurs algorithmes répartis dans la base de code.Musk a également joué avec l'idée de rendre l'algorithme de Twitter open source lors de son apparition dans une conférence TED. Un code en open source permettrait aux utilisateurs de Twitter de voir le code que la plateforme de microblogging utilise pour déterminer quels tweets particuliers elle pousse sur son fil d'actualité.Ce développement récent fait suite à la nouvelle selon laquelle l'offre d'achat d'Elon Musk sur Twitter a été acceptée après que le magnat des affaires ait fait une offre de 44 milliards de dollars au début du mois. L'accord devrait être conclu d'ici la fin de 2022.Alors qu'Elon Musk a plaidé pour la liberté d'expression et un algorithme de Twitter publié en open source, l'avenir de l'entreprise sous Musk reste incertain pour l'instant.Sources : Disclose Qu'en pensez-vous ? Troll ou pas troll d'Elon Musk par les développeurs ?Pour ou contre un algorithme de Twitter publié en open source ? Dans quelles mesures ?Quels avantages et quels inconvénients voyez-vous à une publication open source de cet algorithme ?