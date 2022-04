Après une année 2021 record avec un chiffre d'affaires annuel de 257 milliards de dollars (la première fois que l'entreprise dépasse les 200 milliards de dollars en un an) la société mère de Google rapporte qu'elle a commencé 2022 avec des revenus du premier trimestre en hausse de 23% par rapport à à la même période l'an dernier, atteignant 68 milliards de dollars.Cependant, avec des dépenses en hausse par rapport à 2021, son bénéfice net a en fait chuté à 16,4 milliards de dollars par rapport aux 17,9 milliards de dollars de l'année dernière. Les coûts de recherche et développement pour le trimestre ont augmenté de plus de 1 milliard de dollars par rapport au premier trimestre 2021, passant de 7,485 milliards de dollars à 9,1 milliards de dollars. Comme le note le New York Times, l'année dernière, la société a enregistré un gain de 4,8 milliards de dollars dans ses avoirs en actions, et au premier trimestre 2022, elle a enregistré une perte de 1,07 milliard de dollars.L'activité de recherche de Google a rapporté 39 milliards de dollars, en hausse significative par rapport au résultat du premier trimestre 2021 de 31 milliards de dollars. L'activité publicitaire globale, y compris la recherche, YouTube et ses différents réseaux publicitaires, a réussi à générer 54 milliards de dollars au cours du seul premier trimestre.Les revenus publicitaires de YouTube ont également augmenté, atteignant 6,86 milliards de dollars, mais ont affiché une croissance plus lente qu'au cours des deux dernières années pendant la pandémie. L'année dernière, ils avaient augmenté d'environ 30% mais n'ont augmenté que de 20% cette année alors que la concurrence de TikTok continuait de s'intensifier. YouTube a réagi en élargissant sa prise en charge de Shorts pour les créateurs et les téléspectateurs, mais la croissance n'a pas répondu aux attentes des analystes et les prix de ses actions ont chuté d'environ 7% dans les échanges après les heures de bureau.Dans une déclaration jointe, Sundar Pichai, PDG d'Alphabet et de Google, a déclaré : « Le premier trimestre a connu une forte croissance de la recherche et du cloud, en particulier, qui aident à la fois les particuliers et les entreprises à mesure que la transformation numérique se poursuit. Nous continuerons à investir dans des produits et services de qualité et à créer des opportunités pour les partenaires et les communautés locales du monde entier. »Ruth Porat, directrice financière d'Alphabet et de Google, a déclaré : « Nous sommes satisfaits de la croissance des revenus du premier trimestre de 23 % d'une année sur l'autre. Nous continuons à faire des investissements réfléchis dans Capex, R&D et talents pour soutenir la création de valeur à long terme pour toutes les parties prenantes ». Elle a averti que le trimestre en cours d'Alphabet sera confronté à une comparaison difficile avec l'année dernière. Cela reflétera la décision de l'entreprise d'arrêter ses activités en Russie, qui représentaient environ 1% de son chiffre d'affaires total en 2021.Pourtant, le trimestre mitigé d'Alphabet a montré à quel point les activités de l'entreprise ont explosé au plus fort de la pandémie l'année dernière. L'augmentation des revenus de 23% au premier trimestre – alors que la société rapportait environ 750 millions de dollars par jour – a été un ralentissement significatif par rapport à un gain de 41% des ventes l'année dernière. Tout au long de la pandémie, Alphabet a bénéficié d'une activité Internet accrue, ce qui signifie généralement plus d'opportunités pour l'entreprise de vendre plus de publicité, car la recherche Google est souvent une rampe d'accès au Web et YouTube est la principale destination pour la vidéo en ligne.Lors d'un appel avec des investisseurs, Pichai a évoqué les investissements dans YouTube Shorts, où les vues quotidiennes ont atteint 30 milliards, soit quatre fois plus qu'il y a un an, et que la société se concentre d'abord sur la création d'une excellente expérience. Il a spécifiquement évoqué des plans pour une expérience YouTube repensée qui donnera aux téléspectateurs plus de contrôles et la possibilité de commenter tout en regardant sur un téléviseur connecté et la prise en charge accrue des Shorts (courts métrages). Ci-dessous, l'appel avec des invesisseurs.Plus tôt cette année, Neal Mohan, directeur produit de YouTube, a donné plus de détails sur les changements à venir, ainsi que sur les mises à niveau de l'expérience de montage et sur d'autres moyens pour les créateurs de gagner de l'argent avec Shorts, avec Super Chats, du contenu de marque et, éventuellement, des achats. de Short.Face à l'activité publicitaire croissante d'Amazon, Google a également modifié la manière dont il permet aux détaillants de répertorier les produits disponibles pour les acheteurs en ligne. Son objectif est d'inciter davantage de personnes à commencer leurs recherches d'achat sur Google au lieu d'aller directement sur Amazon.Dans une enquête récente, Morgan Stanley a constaté que le pourcentage de personnes qui commencent des recherches d'achat sur Google et YouTube avait augmenté régulièrement pour atteindre 60%, contre 50% en 2020. Google a déclaré que les recherches sur le commerce de détail et les voyages étaient les principaux contributeurs à la croissance des revenus durant le premier trimestre.L'unité de cloud computing de Google a enregistré une augmentation de 44% de ses revenus, bien que l'entreprise continue de fonctionner à perte. Les pertes se sont réduites à 931 millions de dollars au premier trimestre, contre 974 millions de dollars un an plus tôt.Alphabet a déclaré qu'il continuait à embaucher de manière agressive. L'entreprise a déclaré qu'elle comptait 163 900 employés fin mars, soit une augmentation de 7 500 travailleurs depuis décembre.Source : rapport financier d'Alphabet Quelle lecture faites-vous de ces résultats ?