De quoi les Américains ont-ils peur en ligne ?

Payer pour l'anonymat

Partagez moins : Faites attention à ce que vous partagez en ligne. Gérez les paramètres de confidentialité de vos médias sociaux afin que seuls vos amis et votre famille puissent voir ce que vous publiez. Même dans ce cas, demandez-vous si vous avez besoin de partager toutes ces photos. Il est peut-être préférable d'en partager certaines en personne autour d'un bon repas.

Utilisez un VPN : les réseaux privés virtuels veillent à ce que votre trafic reste privé afin qu'il ne puisse pas être surveillé en route vers sa destination et au retour.

Utilisez des mots de passe forts et uniques : Plus votre mot de passe est long, mieux c'est. En même temps, il doit être quelque chose dont vous vous souviendrez. La réutilisation des mots de passe est également très risquée, car une brèche sur un seul de ces sites peut mettre en danger les autres. Envisagez d'utiliser un gestionnaire de mots de passe pour garder tous vos mots de passe en ordre.

Méthodologie de l'enquête

Plus de la moitié des Américains (55%) interrogés dans la nouvelle étude de NordVPN déclarent qu'ils choisiraient de s'effacer d'internet s'ils le pouvaient. La plupart d'entre nous aiment l'internet, y compris les Américains. Alors pourquoi les Américains réagissent-ils ainsi à la perspective de s'effacer d'Internet ? Examinons de plus près les résultats de l'enquête.À la question de savoir pourquoi les personnes interrogées choisiraient de s'effacer d'Internet si possible, 47 % ont répondu qu'elles n'avaient pas confiance en Internet, 46 % qu'elles n'avaient aucune raison de voir leur nom sur Internet et 42 % qu'elles craignaient d'être piratées.En ce qui concerne le type d'informations les concernant que les personnes interrogées souhaitent voir définitivement supprimées d'Internet, 6 Américains sur 10 ont déclaré vouloir que leurs informations financières personnelles soient effacées du Web. Les autres informations que les gens souhaitent voir supprimées d'Internet sont les suivantes.26% - Des moments embarrassants26% - Anciens profils de rencontres/de médias sociaux24% - Photos/vidéos peu flatteuses23% - Historique des emplois précédentsDans notre monde de plus en plus connecté, il est de plus en plus difficile d'être vraiment anonyme, mais l'enquête de NordVPN a également révélé que certains utilisateurs sont prêts à payer très cher pour être anonymes en ligne. En effet l’enquête a non seulement demandé aux personnes interrogées quelles données elles aimeraient avoir en ligne, mais aussi quels types de données elles aimeraient trouver sur les autres. Cette question a aidé les chercheurs à comprendre comment certains types de données peuvent être ciblés par des amis ou des collègues curieux, peut-être pas un risque pour la sécurité, mais certainement un risque pour la vie privée.Il était également intéressant de voir à quel point la vie privée et la sécurité sont importantes pour les Américains. Sur l'ensemble des personnes interrogées qui ont déclaré être prêtes à payer pour l'anonymat en ligne, 31 % ont indiqué qu'elles paieraient jusqu'à 100 dollars, 12 % entre 101 et 500 dollars, 8 % entre 500 et 1 000 dollars et 3 % plus de 1 000 dollars pour être anonymes en ligne.Ce que ces données nous disent, c'est que les gens commencent à comprendre l'importance de la confidentialité et de la sécurité en ligne. Voici quelques conseils pour rester en sécurité et protéger votre vie privée en ligne.La taille de l'échantillon de cette enquête est de 1 002 consommateurs américains. Les personnes interrogées sont âgées de plus de 18 ans. L’étude a été réalisée en décembre 2021. Les données démographiques utilisées : âge, sexe, régions et ethnies reflétant la démographie américaine. Et la marge d'erreur d'échantillonnage de +/- 3 points de pourcentage avec un niveau de confiance de 95 %.Dans un communiqué de presse, l'expert en confidentialité numérique de NordVPN, Daniel Markuson, a fourni des informations supplémentaires sur les mesures que vous pouvez prendre pour vous sentir plus en sécurité en ligne : « Si nous pouvons espérer supprimer certaines choses sur nous-mêmes en ligne, seules de meilleures habitudes en ligne peuvent aider les gens à se sentir plus en sécurité lorsqu'ils sont sur Internet. L'utilisation de mots de passe plus sophistiqués, d'outils de cybersécurité fiables (tels qu'un VPN, un antivirus et un gestionnaire de mots de passe) et une sensibilisation générale aux menaces aideront les gens à protéger leurs informations les plus précieuses en ligne pour les années à venir ».Source : NordVPN Que pensez-vous des résultats de cette enquête ? Les trouvez-vous pertinents ?Seriez-vous prêts à vous supprimer de l'internet ?De quoi avez-vous peur en ligne ?Quels types données aimeriez-vous avoir en ligne ?Quels types de données aimeriez-vous trouver sur les autres ?