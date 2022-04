En décembre 2020, Jack Dorsey a créé un jeton non fongible (NFT) à partir de son tout premier tweet, qui est aussi le tout premier de l'histoire. Il a transformé une image statique d'un tweet de cinq mots en un fichier numérique stocké sur une blockchain, et voilà, un NFT était né. Quelques mois plus tard, l'image a été vendue pour la somme stupéfiante de 2,9 millions de dollars. Cela a suscité davantage l'enthousiasme pour les NFT, et les actifs numériques en général. Par exemple, cela a encouragé Tim Berners-Lee, le créateur du Web, à vendre en juin 2021 le code source d'origine du Web pour environ 5,4 millions de dollars en tant que NFT.Depuis, des mutations sont intervenues sur le marché des NFT, faisant baisser drastiquement les prix de certains actifs ainsi que le nombre de ventes. Ainsi, lors d'une vente aux enchères le 5 avril dernier, personne n'a offert plus de 280 dollars pour le NFT du premier tweet de Dorsey. Et même les offres actuelles sur OpenSea, le plus grand marché de NFT, ne s'élèvent qu'à environ 10 000 dollars, soit une baisse de valeur de 99 %. Alors, que s'est-il passé ? Selon des analystes, le NFT de Dorsey n'avait suscité que peu d'intérêt au début. Il ne valait que quelques milliers de dollars en décembre 2020 - une période où les NFT avaient encore peu de partisans.Mais en mars 2021, le marché est entré dans une grande effervescence, avec des ventes mensuelles sur OpenSea qui ont bondi à près de 150 millions de dollars, contre seulement 8 millions de dollars deux mois auparavant. L'entrepreneur iranien en cryptomonnaie Sina Estavi s'est laissé emporter par la frénésie, achetant le NFT de Dorsey pour 2,9 millions de dollars. Lorsqu'il a été interrogé sur ses motivations, il a expliqué qu'il a payé une telle somme en raison du caractère unique du NFT et de son association avec une société aussi précieuse que Twitter. Sina Estavi est le directeur général de Bridge Oracle, une société spécialisée dans la blockchain.Le mercredi dernier, Estavi a déclaré qu'il prévoyait de reverser 50 % de son produit à une œuvre de charité. Cependant, son affirmation à l'endroit de la philanthropie n'a pas eu l'effet escompté - l'offre la plus élevée pour le tweet valait 9 968 dollars. Jeudi, Estavi aurait déclaré qu'il "pourrait ne jamais vendre le NFT" à moins qu'il ne reçoive une "offre élevée" d'un montant non spécifié. Pour le moment, il semble prendre la baisse de valeur à bras le corps. Il a retweeté plus tard un message suggérant que "peut-être Elon Musk l'achètera" - une référence à l'offre publique d'achat d'Elon Musk sur Twitter, qui a été annoncée jeudi matin.D'après les critiques, bien que l'on puisse soutenir que le NFT du premier tweet de Dorsey a une signification historique, "le prix de 2,9 millions de dollars est presque impossible à justifier". « Le prix de la bulle payé par Estavi illustre parfaitement la théorie du plus grand fou. Quelle est l'utilité de ce NFT ? Jack Dorsey vous invite-t-il à dîner dans la Silicon Valley? Quelle est la véritable proposition de valeur ici? Je pense que le temps nous l'a probablement dit, et c'est probablement rien », a déclaré Mitch Lacsamana, collectionneur de NFT et responsable du marketing d'un groupe d'échange de NFT.Lorsqu'il a mis en vente le NFT au début du mois, Estavi espérait en tirer pas moins de 14 969 ethers, soit environ 50 millions de dollars, mais il a été surpris par la réaction très peu enthousiaste du marché. Estavi affirme que "personne ne sait" pourquoi les offres sont si basses. « Il semble que peu de gens aient pris l'affaire au sérieux. Les enchérisseurs ont réalisé ce que c'était : un coup de pub. Un moyen de se faire connaître. Je pense que Sina Estavi a atteint ce qu'il recherchait, à savoir faire connaître son NFT », explique Blake Moser, un collectionneur de NFT qui en possède près de 400.Lacsamana est d'avis qu'Estavi a effectivement attiré l'attention, mais qu'il semble gravement déconnecté de l'évolution rapide du marché des NFT. « Le marché n'est pas prêt à se jeter sur tout ce qu'une célébrité ou quelqu'un de très important peut sortir. Je pense que l'année dernière était une très bonne période pour cela, mais beaucoup de gens se sont lassés des tactiques de captation d'argent », a déclaré Lacsamana. Estavi a expliqué qu'il ne vendra pas son NFT pour moins de 50 millions de dollars. Mais la question que se posent les analystes est : quel intérêt les gens ont-ils aujourd'hui à racheter ce NFT ?Toutefois, si l'échec de la vente aux enchères montre que l'engouement pour les NFT s'est estompé, le marché reste très actif, avec un volume d'échanges oscillant entre 2 et 3 milliards de dollars par mois sur OpenSea, contre 150 millions de dollars il y a un an. Les prix de certaines collections NFT, comme "Bored Ape Yacht Club", restent proches de leurs plus hauts niveaux historiques. La saga NFT d'Estavi semble être un cas d'achat peu judicieux de 2,9 millions de dollars, de remords de l'acheteur et d'une nouvelle tentative d'attirer l'attention.Dans le même, un rapport indique qu'Estavi lui-même aurait une histoire peu reluisante. Sa startup, Oracle Bridge, affirme qu'elle permettra aux plateformes blockchain d'ingérer des données plus facilement, mais il semble qu'aujourd'hui, elle ne soit guère plus qu'un livre blanc. Estavi affirme également avoir été arrêté l'année dernière en Iran et avoir dû fermer l'entreprise pendant neuf mois alors qu'il était en prison. « Ils m'ont accusé de perturber le système économique », a-t-il déclaré lors d'un récent interview. Aujourd'hui, il essaie de redémarrer l'entreprise.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la baisse radicale du prix de ce NFT en un an ?Selon vous, l'investissement d'Estavi a-t-il servi à quelque chose ? Pourrait-il un jour le revendre ?