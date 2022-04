L'écart de rémunération entre les sexes va se réduire

La Commission européenne a présenté une proposition sur la transparence des rémunérations afin de garantir que les femmes et les hommes de l'UE reçoivent un salaire égal pour un travail égal. Cette proposition prévoit des mesures de transparence salariale, telles que des informations sur les salaires pour les demandeurs d'emploi, le droit de connaître les niveaux de rémunération des travailleurs effectuant le même travail, ainsi que des obligations de déclaration des écarts de rémunération entre les sexes pour les grandes entreprises. La proposition renforce également les outils permettant aux travailleurs de faire valoir leurs droits et facilite l'accès à la justice. Les employeurs ne seront pas autorisés à demander aux demandeurs d'emploi leur historique de rémunération et devront fournir des données anonymes sur les salaires à la demande des employés. Les employés auront également le droit d'être indemnisés en cas de discrimination salariale.Si les nouvelles mesures sont adoptées, les employeurs de l'UE comptant plus de 250 employés seront tenus de publier des données sur les écarts salariaux. Les entreprises britanniques le font déjà depuis 2017. Selon les plans proposés par la Commission européenne, les travailleurs auront également le droit de demander des informations salariales ventilées par sexe et par niveau de travail. Les employeurs devront fournir des fourchettes de salaires sur les offres d'emploi et il leur sera interdit de poser des questions sur l'historique des salaires. Cela semble plutôt prometteur. Pour se faire une idée réelle de ce que ces nouvelles mesures pourraient signifier, il est important d'en examiner les avantages et les inconvénients.C'est un peu une évidence. Il n'est pas surprenant que ces mesures contribuent à réduire l'écart de rémunération entre les sexes. Après tout, si vous pouvez rechercher le salaire moyen d'un poste et savoir exactement ce que vous gagnerez avant même de postuler, les hommes et les femmes ont beaucoup plus de chances d'obtenir le même salaire. Au cours d'une étude menée par HEC Paris Business School, les salaires de 100 000 universitaires ont été mis en ligne et rendus facilement accessibles au public. En conséquence, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans ce domaine a été réduit de près de 50 %.Grâce à la réglementation proposée, les candidats sauront exactement ce qu'ils pourraient gagner dès le départ. Cela signifie également que vous ne perdrez plus jamais de temps à passer des entretiens pour un emploi qui n'est pas à la hauteur de votre salaire. Soyons francs, personne n'aime les négociations salariales. Vous avez rédigé un excellent CV, réussi vos entretiens et peut-être même effectué des évaluations ou des tâches. L'entreprise décide finalement de vous faire une offre d'emploi, puis vous êtes confronté à la redoutable impasse sur le salaire.Les recherches menées par Ricardo Perez-Truglia, économiste à l'UCLA, remettent en question l'idée reçue selon laquelle la transparence des salaires est bonne pour les employés, mais mauvaise pour les entreprises. Selon ses recherches, lorsque les employés découvrent que leurs managers sont mieux payés qu'ils ne le pensaient au départ, ils ne sont pas en colère contre l'entreprise. En fait, ils ont même travaillé plus dur. Les membres du personnel ont pu utiliser cette moyenne salariale comme une motivation et un objectif vers lequel ils pouvaient tendre. Plutôt que de démoraliser les employés, cela leur a donné un coup de pouce. Ce qui, à son tour, pourrait amener les employés à avoir un parcours et un objectif de carrière plus clairs.Une étude menée à l'université du Michigan a révélé que les participants à une tâche consistant à compter des points obtenaient de moins bons résultats lorsqu'ils savaient qu'ils étaient moins bien payés que les autres. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Si l'écart de revenus entre les excellents employés et les médiocres est faible, il sera difficile de motiver les membres du personnel. En conséquence, la qualité du travail pourrait finir par en pâtir et le moral des employés pourrait baisser.Les entreprises peuvent être réticentes à rendre leurs salaires transparents parce que cela pourrait rendre plus difficile le recrutement de nouveaux employés. Par exemple, un développeur passe un entretien dans deux entreprises différentes, appelons-les entreprise A et entreprise B. Le développeur aime vraiment l'entreprise A et est sur le point de signer le contrat. Pour l'en empêcher, l'entreprise B peut intervenir et lui offrir 10 000 euros de plus ; car elle sait exactement ce que l'entreprise A paie. Il peut également être plus difficile pour les employeurs de conserver leur personnel, ce qui, au lendemain de la "grande démission", est plus important que jamais.Saviez-vous que, depuis 2001, la Norvège pratique la transparence totale des salaires ? Cela signifie que tout citoyen peut aller en ligne et voir le salaire d'un autre citoyen : en fonction du montant des impôts qu'il paie. Ce phénomène est si populaire qu'il a été surnommé "porno fiscal". Cependant, tout le monde ne sera pas ravi de voir son salaire disponible en ligne. En fait, une étude de l'université Loyola de Chicago a révélé que les jeunes employés sont plus disposés à partager leurs informations salariales que leurs homologues plus âgés. Ainsi, si les membres de la génération Z sont heureux de crier leur salaire sur les toits, les baby-boomers ne sont peut-être pas aussi enthousiastes.Si la nouvelle proposition est adoptée, les États membres auront deux ans pour transposer la législation dans leur droit national. Verrons-nous la transparence des salaires en 2024 ?Sources : Commission Européenne Quel est votre avis sur le sujet ?