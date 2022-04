Satya Nadella, PDG de Microsoft



Le travail à distance est apparu comme le "sauveur" de milliers d'entreprises technologiques, mais aussi d'autres secteurs, au plus fort de la pandémie de Covid-19. Les entreprises ont fait appel à lui pour continuer de travailler malgré les mesures de confinement et de distanciation sociale, ce qui leur a permis d'amortir les impacts de la crise sanitaire. Mais plus important encore, des dizaines d'études ont rapporté que non seulement le télétravail a aidé les entreprises à assurer la continuité du travail, mais a aussi stimulé la productivité des travailleurs, ce qui a permis à certaines d'entre elles d'augmenter considérablement leurs chiffres d'affaires.Cependant, si le télétravail semble bénéfique pour tous les acteurs, il existe certains points d'ombre. De nombreuses préoccupations demeurent, dont l'une des plus importantes est : comment assurer l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle des employés travaillant à la maison ? Ou comment garantir le bien-être des employés qui sont en télétravail ? Selon Satya Nadella, il s'agit d'un défi majeur que pose le travail à distance. Le PDG de Microsoft estime que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est de la plus haute importance si les entreprises technologiques - et toutes les autres - veulent tirer le meilleur parti de leurs employés.Il estime que le bien-être des employés pourrait souffrir d'une longue journée de travail pendant une période prolongée, ce qui est devenu la nouvelle norme, surtout depuis que les entreprises ont adopté un modèle de travail à distance. Pour avoir plus d'éclaircissement sur le sujet, Microsoft a étudié l'impact du travail à distance sur la collaboration dans le but d'améliorer son logiciel Teams. L'étude a révélé qu'environ un tiers des cols blancs (les employés de bureau) ont un "troisième pic" de productivité tard dans la soirée, en fonction de l'activité du clavier. La productivité atteint généralement un pic avant et après le déjeuner.Selon les conclusions de Microsoft, ce troisième pic illustre la façon dont le télétravail a fait disparaître les frontières déjà floues entre le travail et la vie privée. Nadella, qui s'exprimait jeudi lors de la "Wharton Future of Work Conference", a déclaré que les dirigeants devaient définir des normes et des attentes claires pour les travailleurs afin qu'ils ne soient pas contraints de répondre à des courriels tard le soir. « Nous pensons à la productivité à travers la collaboration et les mesures de rendement, mais le bien-être est l'un des éléments les plus importants de la productivité. Nous savons ce que le stress fait aux travailleurs », a-t-il déclaré.« Nous devons apprendre les compétences non techniques, les bonnes vieilles pratiques de gestion, pour que les gens puissent s'occuper de leur bien-être. Je peux fixer cette attente que nos collaborateurs puissent recevoir un courriel du PDG le week-end et ne pas se sentir obligés de répondre », a-t-il ajouté. Nadella n'est pas la première figure à tirer l'attention des dirigeants sur l'impact des emails envoyés tard dans la nuit sur le bien-être des employés. En novembre 2021, le Portugal a donné le ton dans l'Union européenne en votant une loi qui interdit aux entreprises d'envoyer des messages aux employés en dehors des heures de travail.La législation portugaise sur la question prévoit des sanctions pour les employeurs qui contactent leur personnel en dehors des heures de travail. Les autorités du pays ont déclaré qu'il était important de fixer ces limites à un moment où plusieurs maisons se sont transformées en bureaux temporaires - ou permanents - en raison de la nouvelle culture du travail à domicile due à la pandémie de coronavirus. Aujourd'hui, plusieurs rapports indiquent que de plus en plus d'employés veulent continuer de travailler depuis chez eux en raison des avantages que cela représente. Certains sont prêts à quitter les jobs qui les forcent à retourner au bureau.Selon un sondage de la société d'études de marché Harris Poll, commandé par le fournisseur de thérapie en ligne Talkspace, deux employés sur trois qui envisagent de quitter leur emploi disent que leur employeur n'a pas donné suite aux promesses faites au début de la pandémie de se concentrer sur la santé mentale des employés. Par exemple, Apple a fixé au 11 avril prochain la date du retour au bureau, mais certains employés contestent fortement cette idée et menacent de démissionner si la société ne changeait pas d'avis. De plus, ces derniers seraient également contre le modèle de travail hybride proposé par Apple.Pour ce qui est du bien-être des employés, une nouvelle étude menée auprès des employés de Microsoft, a révélé qu'environ 30 % d'entre eux ont connu des "pics" de travail le matin, l'après-midi et, dans une moindre mesure, vers 22 heures. Selon Microsoft, la journée de travail moyenne s'est allongée de 46 minutes, soit 13 %, depuis le début de la pandémie, et le temps consacré au travail après les heures de travail a augmenté encore plus rapidement, à 28 %. Ces données montrent que les travailleurs adoptent de plus en plus des horaires asynchrones, qui ne correspondent pas toujours à ceux de leurs collègues ou de leurs supérieurs.Selon Nadella, Microsoft aurait fait appel à quelque 50 000 employés pendant la pandémie. Il a ajouté que les gens, en particulier dans le secteur de la technologie, demandent de plus en plus de flexibilité quant au lieu et au moment où ils travaillent. Une enquête en cours sur les travailleurs intellectuels (programmeurs de logiciels, analystes de données, etc.) menée par Future Forum, un consortium de recherche soutenu par Slack Technologies, aurait révélé que plus de trois personnes sur quatre souhaitent pouvoir choisir leur lieu de travail, tandis que 95 % d'entre elles veulent pouvoir fixer leur propre horaire.Enfin, lorsqu'on lui a demandé s'il s'abstenait d'envoyer des courriels pendant le week-end, Nadella a esquivé un peu, en disant : « j'apprends tous les jours ». La crise du coronavirus est venue bouleverser les habitudes de travail des gens, en donnant notamment lieu à la plus grande expérience de télétravail de tous les temps. Et alors que la pandémie s'estompe, les entreprises commencent à se rendre compte que les choses ne seront plus jamais comme avant.Elles doivent désormais permettre aux employés de choisir parmi ces options : travailler uniquement au bureau, travailler à distance et travail hybride. Celles qui s'y opposeront pourraient s'exposer à une vague de démissions alors que plusieurs rapports indiquent que la main-d'œuvre qualifiée se fait de plus en plus rare dans certains domaines clefs de l'IT. En somme, l'équilibre d'avant la pandémie de la Covid-19 a été rompu et de nouvelles normes de travail pourraient être nécessaires pour stabiliser les choses.Source : Étude de Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des propos du PDG de Microsoft ?Pensez-vous que le télétravail a rallongé la journée de travail des gens ?Selon vous, comment pourrait-on rétablir les frontières entre vie privée et vie professionnelle ?Pensez-vous que le télétravail est un piège pour les employés qui se retrouvent finalement à travailler plus longtemps qu'il le faut ?Entre le travail au bureau, le télétravail et le travail hybride, lequel de ces modèles de travail garantit le plus le bien-être des employés ?