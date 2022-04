IBM aurait mis en place un gigantesque système de fraude





Big Blue serait en proie à plusieurs problèmes d'éthiques

Les licenciements arbitraires seraient monnaie courante chez IBM

Même s'il a adopté le train des technologies modernes, IBM est l'une des rares entreprises de l'industrie qui continuent de proposer des mainframes, car ces systèmes sont toujours présents dans les organismes tels que les administrations publiques, les banques et les assurances. Cependant, au cours de ces dernières années, Big Blue n'aurait pas été tout à fait clair avec ses investisseurs sur les revenus qu'il tire des ventes de mainframes. En tout cas, c'est ce qu'affirment certains investisseurs dans une plainte pour fraude boursière déposée contre la société cette semaine devant un tribunal fédéral du sud de New York.Elle désigne comme défendeurs non seulement IBM, mais aussi des dirigeants actuels et anciens, notamment Rometty, l'ancien directeur financier Martin J. Schroeter (aujourd'hui PDG de Kyndryl, une entreprise dérivée d'IBM), l'actuel directeur financier James Kavanaugh et l'actuel PDG Arvind Krishna. « IBM s'est lancée, de façon inappropriée et en violation des principes comptables généralement reconnus ('GAAP'), dans un plan frauduleux visant à transférer des milliards de dollars de revenus de sa ligne d'activité mainframe vers sa ligne d'activité Strategic Imperatives and CAMSS », indique le document de la plainte.Selon des documents et des entretiens avec d'anciens employés d'IBM, l'affaire découlerait d'années de pratiques commerciales prétendument illégales et contraires à l'éthique qui ont servi à gonfler les primes des dirigeants par le biais de transferts de revenus, de licenciements discriminatoires et de la manipulation des commissions de vente, entre autres moyens. Ces sources indiquent que cette mauvaise conduite a été récompensée par la décision d'IBM de lier la rémunération des dirigeants aux ventes de technologies jugées cruciales pour l'avenir de la société américaine : Cloud, Analytics, Mobile, Social media, and Security.Ces produits sont appelés collectivement produits CAMSS. En transférant les revenus des mainframes vers des initiatives CAMSS, les dirigeants d'IBM auraient l'impression de réussir dans des secteurs de croissance importants et de toucher des primes plus importantes. En outre, la plainte décrit comment les dirigeants d'IBM "étaient motivés pour adopter ce comportement par la structure de rémunération des primes qu'ils ont créée - le programme annuel d'intéressement d'IBM (et d'autres programmes d'intéressement à long terme) - et par leur désir de faire grimper le cours des actions de l'entreprise".Ce système de fraude permettrait d'apaiser Wall Street. « Les vendeurs de la marque "IBM Strategic Imperatives" (Cloud, Analytics, Mobile, Security and Systems) travaillaient sur la base d'un salaire et d'une commission qui les incitaient à vendre autant de logiciels de marque Strategic Imperatives que possible et créaient un environnement dans lequel les revenus des mainframes étaient mal classés/reclassés en tant que revenus Strategic Imperatives afin de maximiser l'AIP et d'apaiser la soif de Wall Street pour un flux de revenus IBM sans rapport avec ses ventes de mainframes », indique la plainte.La plainte affirme également qu'ils ont essayé d'assurer le succès du système d'augmentation des primes en faisant participer environ 5 000 responsables de comptes IBM et d'autres employés de haut niveau au même plan de rémunération des primes AIP.Selon les détails de la plainte, IBM aurait commencé à se concentrer sur l'augmentation des revenus de ces produits CAMSS en 2014, et en 2015, cela serait devenu un impératif stratégique (IS). Ensuite, entre 2015 et 2018, IBM aurait lié les primes des cadres et les commissions des employés en partie aux revenus de l'IS - les ventes de produits CAMSS. En mars 2018, un employé, au nom de plusieurs autres, aurait envoyé un courriel à Diane Gherson, alors vice-présidente principale et directrice des ressources humaines, pour demander une réunion afin de discuter de problèmes d'éthique.Selon des sources ayant consulté sa correspondance, cette dernière indique que ces préoccupations comprenaient des allégations d'effort pour tromper les marchés financiers. Puis, en 2019, IBM aurait abandonné l'IS dans sa formule de rémunération des dirigeants et l'a remplacé par le revenu total d'IBM. Selon la plainte, IBM a mis fin à son système de rémunération basé sur le CAMSS après que le personnel a soulevé des préoccupations. Le document de la plainte ajoute qu'à partir de là, le géant de l'informatique a commencé à se débarrasser des personnes concernées pour dissimuler la fraude présumée.« En interne, l'utilisation des impératifs stratégiques était devenue gênante, les employés remettant en question les tactiques utilisées pour faire passer les revenus de non stratégiques à stratégiques. Des milliers de chargés de la clientèle d'IBM ont été licenciés et d'autres cadres de haut rang ont été déplacés vers de nouveaux départements ou postes dans le but ultime de dissimuler le stratagème frauduleux et d'amener le marché à ne plus se concentrer sur les impératifs stratégiques en tant que mesure financière ou à ne plus les utiliser pour évaluer les performances de la société », indique la plainte.Par exemple, on prétend qu'un contrat conclu en 2018 avec Ocean Bank, la deuxième plus grande banque de détail de Floride, aurait été conclu par IBM GBS (Global Business Service) et AML Partners, un fournisseur de logiciels financiers. Mais IBM aurait enregistré les revenus dans sa division Watson tout en faisant supporter les dépenses à sa division GBS. Ces allégations ont fait surface dans une plainte pour vol de propriété intellectuelle déposée contre Big Blue en mars 2021 et, dans sa réponse à cette plainte, IBM a nié cette allégation.Des allégations similaires ont également été soulevées plus tôt au cours du mandat de Rometty en tant que PDG, qui s'est déroulé de 2012 à 2020. Et en 2015, une source chez un partenaire commercial d'IBM a déclaré que la société demandait aux clients du logiciel de collaboration de son entreprise d'acheter un logiciel de service cloud au lieu de renouveler les licences logicielles précédentes, qui continueraient, mais seraient comptées comme une UGS de produit cloud.Selon plusieurs sources, l'intérêt des dirigeants à soutenir le cours de l'action d'IBM pour maximiser les rémunérations justifie également les nombreux procès intentés ces dernières années pour discrimination fondée sur l'âge et plafonnement des commissions de vente. La plainte indique que le plan de rémunération comportait des objectifs de performance, de sorte que lorsque le transfert de revenus ne suffisait pas, les résultats pouvaient être améliorés en réduisant les dépenses. Se débarrasser des travailleurs âgés coûteux et les remplacer par des jeunes moins bien payés est un moyen d'y parvenir.Il en serait de même pour le versement aux vendeurs de commissions inférieures à celles promises. IBM a toujours nié avoir commis des actes répréhensibles dans le cadre de ce type d'allégations, même dans les affaires qu'elle a réglées. De nombreuses plaintes déposées par d'anciens employés d'IBM auprès de l'administration américaine de la santé et de la sécurité au travail (OSHA) décriraient le comportement illicite présumé. Les plaignants auraient affirmé qu'IBM les a punies pour avoir signalé des actes répréhensibles en interne, les licenciant dans certains cas et les surveillant avant et après leur départ de l'entreprise.Leurs plaintes - comme l'action en justice déposée mardi à New York - décrivent un effort systématique dans lequel les cadres supérieurs d'IBM auraient coordonné avec les services juridiques et d'approvisionnement des clients pour transférer frauduleusement des revenus - parfois à l'insu des clients, mais le plus souvent d'une manière qui les trompait. L'une d'entre elles décrit comment IBM transférait indûment des revenus de GBS à Watson parce que les hauts dirigeants étaient mieux payés pour des ventes classées comme initiatives stratégiques. Selon une plainte auprès de l'OSH, ce faisant, IBM trompait les marchés financiers.Une autre plainte de l'OSHA explique comment un système connexe permet aux vendeurs d'IBM d'obtenir leur salaire de base en plus d'une commission trimestrielle basée sur des contrats récemment renouvelés sans conclure une nouvelle vente. Cela signifie que les auditeurs voient ce qu'ils attendent en matière de ventes et de commissions. D'après les analystes, certains clients d'IBM pourraient être confrontés à des risques juridiques en raison de ces accords présumés douteux.Étant donné que les DSI et autres responsables informatiques sont souvent rémunérés pour réduire les dépenses opérationnelles et les dépenses d'investissement en matière d'informatique, le fait de réclamer des remboursements pour des produits inutilisés qui faisaient partie des contrats des clients signifierait que la rémunération des entreprises pour la réduction des dépenses informatiques serait considérée comme un pot-de-vin plutôt que comme une prime selon les règles fiscales américaines.Qui plus est, les grands clients financiers d'IBM sont soumis à deux règles d'information financière, le CCAR (Comprehensive Capital Analysis and Review) et le DFAST (Dodd-Frank Act Stress Tests), qui ont été mises en place après la crise financière américaine de 2008. Ils ajoutent que les actions d'IBM exposent les grands clients financiers à des réclamations potentielles selon lesquelles ils n'ont pas respecté leurs obligations de conformité, ont sous-payé leurs impôts et ont présenté des données financières erronées à la SEC.Source : Le document de la plainte (PDF)