Lorsque vous pensez aux mainframes, vous avez probablement l'image mentale d'un vieux film, avec des cartes perforées et un ordinateur qui occupe une grande pièce entière. Mais le mainframe est toujours là, et c'est un produit viable chez IBM. Aujourd'hui, il est beaucoup plus élégant et plus puissant, et permet d'exécuter des charges de travail à forte intensité de données pour les plus grandes industries du monde, avec des cas d'utilisation qui ne sont peut-être pas tout à fait prêts pour le cloud.IBM a dévoilé le dernier mainframe de sa longue histoire, le z16. Il fonctionne avec le processeur Telum d'IBM, que la société a lancé l'été dernier. La puce a été optimisée pour exécuter des charges de travail massives, en traitant 300 milliards de transactions financières de grande valeur par jour avec seulement une milliseconde de latence, selon la société.Elle est destinée aux clients qui ont un besoin sérieux de vitesse et de volume important. Le principal cas d'utilisation que la société vend pour cette machine monstrueuse est la prévention de la fraude en temps réel. Les institutions financières en particulier sont les clients cibles, mais Ric Lewis, SVP pour les systèmes IBM, dit que c'est pour n'importe quelle entreprise traitant un grand nombre de transactions critiques.La nouvelle plateforme IBM z16 apporte l’IA et la cyber-résilience à votre cloud hybride à l'aide de l'inférence de modèles d’IA sur puce et des technologies innovantes de sécurité quantique, les premières du secteur. Avec les avancées du cloud hybride qui rendent la modernisation moins risquée, c'est une plateforme essentielle pour toute transformation numérique. Accélérez la prise de décision et bénéficiez de l'agilité nécessaire pour faire avancer votre entreprise.« Il s'agit toujours de la banque, de l'assurance, du secteur public, de l'administration, des soins de santé, de la vente au détail, partout où il existe un débit élevé de transactions, où le besoin de sécurité, de fiabilité et du meilleur traitement des transactions au monde », a déclaré Lewis. Selon les données fournies par IBM, ce sont les plus grandes entreprises du monde, dont les deux tiers du classement Fortune 100, 45 des 50 premières banques mondiales, huit des dix premiers assureurs, sept des dix premiers détaillants mondiaux et huit des dix premiers opérateurs de télécommunications, qui utilisent des ordinateurs centraux. La plupart de ces machines proviennent d'IBM.« Ce qui est cool dans cette dernière annonce, c'est que nous avons maintenant intégré une inférence d'IA particulièrement optimisée pour la détection des fraudes en temps réel à l'intérieur de la puce », a déclaré Lewis. La différence est qu'il y a généralement un décalage entre la détection de la fraude et le moment où le consommateur en prend connaissance. IBM veut changer cela avec le z16. « Désormais, cet ensemble de clients peut accéder aux données [de fraude éventuelle] en temps réel à l'intérieur de la puce. Tout cela est rendu possible par notre propre puce VLSI appelée Telum, que nous avons annoncée l'année dernière, mais ce sera le premier système à être livré avec cette puce. »Lewis dit que si le cloud a été formidable pour l'industrie, il pense qu'il y a toute une catégorie d'entreprises et d'applications pour lesquelles le cloud n'est tout simplement pas une option viable, et pour un certain pourcentage d'entre elles, un puissant mainframe comme le z16 pourrait être la réponse.« Il fut un temps où les gens disaient que tout allait finir dans le cloud, et je pense que ce que vous voyez plus récemment, c'est que les gens croient que les données sont partout. Elles ne seront pas toutes dans le cloud. L'évolution de l'ensemble du paysage informatique s'oriente davantage vers une infrastructure spécialisée », a-t-il déclaré.L'IBM z16 contient de nouvelles capacités pour rendre la conformité aux directives réglementaires PCI-DSS plus facile et plus productive. Les temps de préparation des audits peuvent être considérablement réduits et nécessitent moins de personnel pour les mener à bien. L'IBM z16 est intégré au centre de sécurité et de conformité IBM Z Security and Compliance Center pour surveiller et enregistrer les données du système, du réseau et des applications.Un tableau de bord convivial permet au personnel de l'infrastructure générer facilement et rapidement les rapports dont les auditeurs ont besoin et de garantir une posture de conformité continue qui réduit les risques de non-conformité et les amendes réglementaires.IBM zSystems continue de fournir des capacités de cloud computing nouvelles et améliorées sur la plateforme. « Nous donnons aux développeurs de toute l'organisation en adoptant un large éventail d'outils ouverts et conformes aux normes industrielles y compris une méthodologie DevOps agile pour accélérer la modernisation. Maintenant, nous avons fait un autre grand pas en avant dans les technologies de modernisation d'IBM zSystems avec l'IBM z16 and Cloud Modernization Stack », déclare IBM.Il s'agit d'une plateforme flexible et intégrée qui permet de prendre en charge le développement, les applications et les données natives du cloud sur z/OS basé sur le développement natif du cloud, la modernisation des applications et des données et l'automatisation de l'infrastructure.Les nouvelles capacités d'IA du z16 pourraient trouver des applications dans d'autres domaines, selon IBM, qui a cité des exemples tels que l'accélération des approbations de prêts et la détermination des transactions ou des opérations pouvant présenter un risque élevé avant le règlement.« IBM a fait un assez bon travail pour élaborer d'autres cas d'utilisation de l'accélérateur d'IA pour des applications commerciales dans d'autres secteurs verticaux, comme l'assurance, la santé, le commerce algorithmique, etc », a déclaré Chuba. « Elle peut également être utilisée dans l'environnement z16 pour anticiper les pannes éventuelles ou optimiser les opérations. Il s'agit donc d'un ajout assez soigné à l'architecture mainframe. »Parallèlement, IBM affirme également que le z16 est le premier système à sécurité quantique du secteur. Cela implique que l'ordinateur dispose de mesures d'atténuation contre la menace posée par les ordinateurs quantiques, qui pourraient à l'avenir être capables de craquer les algorithmes de cryptage actuels utilisés pour sécuriser les informations sensibles.Dans ce cas, les mesures d'atténuation reposent sur la cryptographie basée sur les treillis [PDF], qui a déjà été présentée par des chercheurs de sites tels que le NIST comme une technologie susceptible de résister aux attaques quantiques. IBM affirme que le z16 équipé de la nouvelle carte adaptatrice Crypto Express 8S fournit des API sûres sur le plan quantique et permet d'accéder à des algorithmes sûrs sur le plan quantique qui ont été sélectionnés comme finalistes au cours du processus de normalisation PQC mené par le NIST.Toutefois, cette affirmation s'accompagne également d'un avertissement, car il est impossible de savoir ce qui pourrait arriver aux ordinateurs quantiques à l'avenir. Si de nombreux experts estiment que les ordinateurs quantiques réellement utiles ne seront pas disponibles avant une dizaine d'années, il se peut que des malfaiteurs interceptent et stockent dès à présent des données qui pourraient s'avérer dommageables si elles pouvaient être décryptées par un ordinateur quantique dans cinq ou dix ans.« Qui sait ce que sera le domaine du possible dans les 10-25-50 prochaines années », a déclaré Chuba. Toutefois, il estime qu'IBM mérite des félicitations pour avoir tenté de résoudre ce problème pour ses clients dès maintenant. « Je pense que le message d'IBM selon lequel les méchants peuvent récolter maintenant et décrypter plus tard est un point intéressant, car les données sensibles volées qui ne sont peut-être pas accessibles aujourd'hui pourraient encore être exploitées dans plusieurs années. Si les malfaiteurs peuvent voler maintenant et décrypter le numéro de sécurité sociale de mon enfant de 18 ans dans cinq ou 15 ans, cela vaudrait la peine d'éviter. »IBM a également déclaré qu'il a passé les trois dernières années à faire des investissements importants dans la technologie open source sur la plateforme IBM zSystems pour établir une expérience de développeur commune à travers le cloud hybride pour les clients. Ces investissements sont conçus pour aider les clients à utiliser les investissements dans leur infrastructure informatique, leurs clouds et leurs applications existants, tout en leur donnant la flexibilité d'exécuter, de construire, de gérer et de moderniser des charges de travail natives du cloud sur l'architecture de leur choix, a déclaré IBM.L'engagement d'IBM à l'égard de son mainframe hautement proftabile contraste avec celui de Fujitsu, qui a annoncé le mois dernier une feuille de route visant à cesser la fabrication et la vente de ses systèmes mainframe d'ici la fin de la décennie, les services de support étant retirés cinq ans plus tard. Comme l'analyste Bernstein de Wall Street l'a souligné en janvier, IBM bénéficie toujours des cycles de rafraîchissement des mainframes et le dernier en date pourrait ajouter 600 à 800 millions de dollars de revenus en 2022, avec un bénéfice avant impôt de 120 à 200 millions de dollars.Source : IBM Quel est votre avis sur le sujet ?