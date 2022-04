Depuis ce jeudi 31 mars 2022, aucune entreprise russe intervenant dans les infrastructures critiques et de télécommunications nationales ne peut acheter des technologies étrangères sans avoir reçu une autorisation spéciale du Kremlin. En effet, à la suite du soulèvement sans précédent des entreprises étrangères, principalement européennes et américaines, contre son incursion militaire en Ukraine, la Russie a ordonné aux organismes publics qu'ils doivent totalement cesser d'utiliser des applications étrangères à partir du 1er janvier 2025. L'on a appris toutefois qu'il y a certaines exceptions et que les importations parallèles sont autorisées.Les infrastructures critiques mentionnées par les agences de presses russes comprennent les systèmes d'information et les réseaux de télécommunication essentiels au fonctionnement des soins de santé, de l'industrie manufacturière, des communications, des transports, de l'énergie, du secteur financier et des installations municipales. Les nouvelles règles font partir d'une nouvelle ordonnance intitulée "Sur les mesures visant à garantir l'indépendance technologique et la sécurité des infrastructures d'information critiques de la Fédération de Russie". L'ordonnance a été signée par Poutine le mercredi 30 mars 2022 et est entrée en vigueur le jour suivant.La directive demande en outre aux agences gouvernementales russes de clarifier dans un délai d'un mois leurs besoins en logiciels liés aux principales infrastructures critiques et d'adopter des règles pour approuver l'achat de logiciels étrangers nécessaires. Elle demande également au gouvernement russe de former un groupe chargé de développer, de produire et de maintenir des logiciels et du matériel de confiance pour les projets d'infrastructures critiques. Enfin, elle donne six mois aux différents ministères pour adopter des mesures qui réduiront la dépendance de la Russie à l'égard des technologies étrangères (essentiellement occidentales).Ces mesures visent à promouvoir l'utilisation d'équipements radio et de télécommunications nationaux pour les sites d'infrastructures critiques et à mettre en place un régime de surveillance et de contrôle, tout en garantissant la disponibilité de personnel qualifié pour gérer les technologies de confiance prévues. Il faut rappeler que certains logiciels étrangers sont déjà devenus rares en Russie après que de nombreuses entreprises technologiques américaines et européennes ont suspendu leurs ventes pour protester contre la guerre de la Russie en Ukraine. La nouvelle directive du gouvernement devrait accélérer leur "éradication".Avant cela, en 2019, la Russie avait déjà adopté une loi interdisant la vente d'appareils électroniques, y compris les smartphones, les téléviseurs intelligents et les PC, qui n'étaient pas préinstallés avec des logiciels de fabrication russe. À l'époque, la Russie avait présenté la loi comme facilitant l'utilisation par les Russes ordinaires des gadgets qu'ils achètent. Par ailleurs, la Russie va autoriser les "importations parallèles" (un marché noir), c'est-à-dire l'importation de produits sans l'autorisation du détenteur de la marque, en réponse aux marques internationales qui ont retiré leurs produits en signe de protestation à l'invasion de l'Ukraine.Lors d'une réunion radiodiffusée mercredi, le Premier ministre Mikhail Mishustin a déclaré que l'objectif de l'adoption des produits du marché parallèle est de satisfaire la demande russe de marques qui ne peuvent être vendues dans le pays sans l'autorisation du détenteur des droits. Selon certaines sources, le service fédéral anti-monopole russe a déclaré que les règles qu'il a rédigées contribueront à promouvoir la concurrence et à faire baisser les prix en augmentant le nombre d'entreprises qui importent des marchandises. Cela intervient après que le pays a autorisé il y a peu le piratage de logiciels étrangers pour contourner les sanctions.Les produits approuvés pour l'importation parallèle peuvent inclure des marques de créateurs, des médicaments, des films, des émissions de télévision et des jeux ; il n'est pas certain que les logiciels, déjà très piratés, soient concernés.Source : L'ordonnance du Kremlin (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouvelles mesures prises par Moscou pour atténuer les sanctions ?Que pensez-vous de l'autorisation d'un marché parallèle par Moscou pour l'importation de produits sans l'autorisation du détenteur de la marque ?