Dès les premiers jours de l'invasion russe en Ukraine, Google et YouTube ont cessé de vendre de la publicité en ligne en Russie pour suivre les sanctions occidentales et témoigner ainsi leur solidarité à l'Ukraine. Plus tard, les deux entreprises ont annoncé qu'elles suspendaient également tous les services basés sur le paiement dans le pays, y compris les abonnements. Cependant, contrairement à certaines entreprises, Alphabet, la société mère de Google, n'a pas cessé ses activités en Russie. Elle doit donc se soumettre aux lois locales, notamment celles qui ont été promulguées depuis le début de son "opération militaire spéciale" en Ukraine.Ainsi, au début du moins de mars, les sous-traitants travaillant pour Google à la traduction des textes de l'entreprise pour le marché russe ont reçu une mise à jour de leur client via un courrier indiquant : « à compter d'aujourd'hui, la guerre russe en cours contre l'Ukraine ne pouvait plus être qualifiée de guerre, mais seulement de "circonstances extraordinaires" ». Le courrier interne a été envoyé par la direction d'une entreprise qui traduit des textes d'entreprise et des interfaces d'applications pour Google et d'autres clients. L'email transmettait les instructions de Google avec la nouvelle formulation.Les instructions indiquaient également que le mot "guerre" devait continuer à être utilisé sur d'autres marchés et que le changement de politique avait pour intention de maintenir Google en conformité avec une loi de censure russe promulguée juste après l'invasion de l'Ukraine. En effet, le Parlement russe a voté début mars une loi qui punit la diffusion intentionnelle de ce que la Russie considère comme des informations « fausses ». Le règlement prévoit des amendes ou des peines de prison pour la diffusion de fausses informations sur l'armée, ainsi que des amendes pour les personnes qui appellent publiquement à des sanctions contre la Russie.Les tribunaux prononceront les peines les plus sévères pour les fausses nouvelles qui pourraient entraîner des conséquences graves. Les auteurs des informations jugées "fausses" par le gouvernement russe risquent jusqu'à 15 ans de prison, et il est interdit d'utiliser le mot "guerre". La loi a incité TikTok et d'autres organismes de presse à suspendre leurs activités en Russie. Interrogé sur ces directives, Alex Krasov, porte-parole de Google, a déclaré : « bien que nous ayons mis en pause les publicités Google et la grande majorité de nos activités commerciales en Russie, nous restons concentrés sur la sécurité de nos employés locaux ».« Comme cela a été largement rapporté, les lois actuelles restreignent les communications à l'intérieur de la Russie. Cela ne s'applique pas à nos services d'information tels que Search et YouTube ». Selon un traducteur (resté anonyme pour éviter les représailles), les ordres s'appliquent à tous les produits Google traduits en russe, y compris Google Maps, Gmail, AdWords, ainsi que les politiques de Google et les communications avec les utilisateurs. Le mémo interne aide à expliquer pourquoi certaines pages Web de Google utilisent des termes euphémiques comme "urgence en Ukraine" dans leur version russe, mais "guerre en Ukraine" dans la version anglaise.Les commentateurs occidentaux ont généralement salué les efforts de Google liés à l'invasion. Cependant, selon les critiques, le courriel et les traductions du centre d'aide de Google suggèrent que sa position de principe contre la propagande de l'État russe est, dans une certaine mesure, contrebalancée par l'intérêt de l'entreprise à continuer à faire des affaires en Russie. Dans une version anglaise d'une note de mise à jour des règles de publicité de Google intitulée "Updates to sensitive events policy", datée du 27 février 2022, la société explique qu'elle gèle les annonces en ligne des médias d'État russes en raison de la "guerre actuelle en Ukraine".Mais la version russe du post fait uniquement référence à la "situation d'urgence en Ukraine" plutôt qu'à une "guerre". Dans le centre d'aide vidéo, le poste "Produits et services restreints" répète l'avertissement : « en raison de la guerre en cours en Ukraine, nous suspendons temporairement la diffusion des annonces Google aux utilisateurs situés en Russie ». Dans la version russe, l'avertissement est à nouveau modifié : « en raison de la situation d'urgence en Ukraine, nous suspendons temporairement la diffusion des annonces pour les utilisateurs situés en Russie ».En outre, il serait possible qu'un système de traduction automatique soit en cause. La plupart des traductions seraient faites automatiquement par un logiciel. Dans les cas plus sensibles, une surveillance humaine est généralement exercée pour garantir l'exactitude. Le traducteur anonyme a ajouté que toute utilisation potentielle du terme "guerre" dans le contexte de l'Ukraine serait censurée dans tous les produits Google encore disponibles sur le marché russe. Il a également indiqué que la politique d'euphémisme pourrait s'appliquer au-delà du texte des pages d'assistance, à d'autres produits Google tels que Maps.Le rapport note que cette décision n'est que le cas le plus récent d'acquiescement aux exigences de la censure russe par Google et ses principaux pairs de la Silicon Valley. En 2019, Apple a accepté de reconnaître l'annexion de la Crimée par la Russie dans son application iOS Maps en réponse à la pression du Kremlin. En 2021, Google a révélé qu'il s'était conformé à 75 % des demandes de suppression de contenu qu'il avait reçues du gouvernement russe cette année-là ; la même année, Google et Apple ont accepté de supprimer les applications affiliées à l'opposant de Poutine Aleksey Navalny.Enfin, il a quelques jours, la Russie a bloqué Google News pour avoir donné accès à des « informations non fiables » sur la guerre en Ukraine. « Sur la base d'une demande du bureau du procureur général russe, Roskomnadzor a restreint l'accès au service Internet Google News dans le pays. La source d'informations Internet américaine mentionnée a donné accès à de nombreuses publications et documents contenant des informations non fiables et d'importance publique sur le déroulement de l'opération militaire spéciale en Ukraine », a déclaré Roskomnadzor, le gendarme de l'Internet, russe à Interfax.Source : emailQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'alignement de Google sur les directives du Kremlin ?Pensez-vous que les mesures prises par Google au début du conflit ont juste permis à l'entreprise d'éviter les critiques ?