Rendu artistique des maisons modulaires alimentées par l'énergie solaire



Illustration issue du site dédié à Satoshi Island

Avec son nom inspiré du créateur de Bitcoin (BTC), Satoshi Nakamoto, l'équipe porteuse du projet a indiqué que « l'île a l'intention d'accueillir des événements tout au long de l'année, héberger le siège social des projets crypto en plus d'être un lieu de rassemblement pour les passionnés de cryptographie du monde entier ».La vision de l'île de Satoshi a débuté lors de l'ascension fulgurante du bitcoin de 2017, car le « concept a commencé comme une idée d'avoir un endroit où la communauté crypto pourrait considérer comme étant chez elle et l'île réelle a été choisie des années après ». En fait, « il a fallu de nombreuses années pour trouver la bonne île et tout mettre en place pour pouvoir le diffuser au public ».Tout d'abord, l'île devait être suffisamment éloignée pour l'intimité mais pas trop éloignée, sinon le développement aurait été trop difficile. Ensuite, l'île ne devait pas être exposée au changement climatique et être protégée des catastrophes naturelles. La difficulté de trouver un emplacement adéquat a été aggravée par le fait que, même s'il était « sans aucun doute excitant » de parcourir le monde à la recherche d'une île à vendre, les promoteurs du projet « devaient être réalistes ».De plus, le gouvernement qui gère le territoire devait être « ouvert à l'idée d'une ville cryptographique ». Enfin, après des années de recherche, l'équipe a trouvé son cheval gagnant. Située dans le paradis tropical du Vanuatu, entre l'Australie et les Fidji, l'île appartient à Satoshi Island Holdings Ltd., qui entend en faire « la capitale mondiale de la crypto », un endroit où les passionnés et les professionnels de la crypto peuvent s'épanouir.« Après des années de préparation, un feu vert du Premier ministre et du ministre des Finances de Vanuatu et toutes les approbations en place, l'île de Satoshi est maintenant prête à être développée en une crypto-économie du monde réel et une démocratie basée sur la blockchain », déclare la société, qui prévoit que l'île fonctionnera comme « une organisation autonome décentralisée » à l'avenir.Dans une interview, l'équipe de Satoshi Island composée de Denys Troyak, James Law, Taras Filatov et Benjamin Nero a déclaré que le paradis de la crypto sera « une véritable crypto-économie » où tout pourra être payé et acheté en crypto. Toute propriété d'actifs sur l'île sera représentée par des jetons non fongibles (NFT), alimentés par la blockchain.Avec des maisons modulaires actuellement en construction, l'île de Satoshi prévoit d'ouvrir ses portes au monde à partir de 2023*Selon les promoteurs, chaque maison sera un « Satoshi Island Land NFT » qui, comme un NFT, peut être échangé. « Satoshi Island franchit une nouvelle étape dans l'évolution des NFT en introduisant un moyen de transformer la propriété numérique en physique », explique la société.« N'importe qui peut posséder une partie de l'île en acquérant des NFT de Satoshi Island Land qui peuvent être achetés et vendus facilement, sans aucune des complications associées au transfert de biens immobiliers traditionnels ».Cependant, expliquent les fondateurs, les détenteurs de NFT peuvent transformer leurs droits numériques en documents physiques sur le registre foncier officiel de Vanuatu.Et, ça ne s'arrête pas là. Les plans majestueux de l'île incluent également l'organisation d'événements axés sur la cryptographie tout au long de l'année, l'hébergement de projets de cryptographie et la création d'un lieu pour les passionnés de cryptographie du monde entier.Les fondateurs de l'île de Satoshi déclarent avoir été inondés de plus de 50 000 demandes de jeton non fongible de visa (NFT) de la part de passionnés de crypto du monde entier qui aimeraient devenir des « résidents permanents de crypto ». Et, ceux qui deviendront des « citoyens » NFT de l'île de Satoshi bénéficieront en outre d'une « ouverture privée » antérieure prévue pour le quatrième trimestre de 2022, date à laquelle les frontières de l'île s'ouvriront aux détenteurs de la citoyenneté NFT pour un court voyage.Les citoyens NFT ont également le droit de voter sur les politiques qui régissent l'île. Chaque portefeuille ne peut détenir qu'une seule citoyenneté et ce NFT comptera pour un vote. Et, NFT Mints & Airdrops sont un autre avantage accordé à ces citoyens: « Les adresses qui détiennent un NFT de citoyenneté sont automatiquement ajoutées à la liste blanche pour un accès anticipé à tous les NFT mints et airdrops de l'île de Satoshi », explique la société. Pour mémoire, dans le domaine de la cryptomonnaie, le mint représente un procédé visant à créer des NFT sur la technologie de la blockchain. Les airdrops crypto quant à eux sont une technique de marketing par laquelle les développeurs d’un projet blockchain envoient des jetons gratuits aux utilisateurs. Les nouveaux projets utilisent cette stratégie pour se promouvoir avant la date de lancement officielle.Notez, cependant, que les NFT de visa ou de citoyenneté, dans ce contexte, ne représentent pas ou n'accordent pas à eux seuls une autorisation d'immigration sur l'île, ce qui implique un processus de visa gouvernemental distinct. N'importe qui peut demander la citoyenneté NFT de l'île de Satoshi aujourd'hui, mais cela ne doit pas être confondu avec le terme « citoyenneté » tel qu'il est compris familièrement.Le site Web de l'île indique explicitement que « les NFT de la citoyenneté de l'île de Satoshi n'ont aucun lien avec la citoyenneté de Vanuatu », et la société a fait un tweet pour insister sur ce point.Toute personne, qu'elle soit ou non titulaire de la citoyenneté NFT de l'île de Satoshi, doit être considérée comme autorisée à entrer en République de Vanuatu et posséder un visa valide délivré par le gouvernement, ou avoir un passeport de l'un des 130 pays qui accordent un voyage sans visa à Vanuatu. La République de Vanuatu propose un processus de demande de citoyenneté distinct via la voie de l'investissement qui coûte au moins 130 000 USD pour un seul demandeur.« Il est important de se rappeler qu'un NFT de citoyenneté de l'île de Satoshi n'est pas la même chose qu'une citoyenneté de Vanuatu. Cependant, Vanuatu a un programme de citoyenneté par investissement très respecté pour les personnes à la recherche d'un deuxième passeport », explique l'équipe. « Pour ceux qui cherchent à profiter de ce programme, les NFT de la citoyenneté de l'île de Satoshi offrent aux titulaires un accès à notre traitement accéléré via le Bureau d'investissement et de migration de Vanuatu ».Cependant, aussi acceptable que tout cela puisse paraître, et malgré l'approbation du Premier ministre de Vanuatu, de nouvelles entreprises impliquant des actifs financiers volatils comme la crypto-monnaie et les NFT comportent toujours des risques inhérents, y compris celui de ne jamais se matérialiser.Il n’existe pour l’instant qu’un seul bâtiment sur toute l’île, personne n’a encore pu visiter les lieux pour s’assurer que les photos sont réalistes, et il n’y encore aucune infrastructure sur l’île : ni canalisation, ni route, ni eau courante, ni internet. L’île est, de plus, extrêmement isolée : elle est située au nord de Vanuatu, loin de la capitale et de l’aéroport principal du pays. Il n’y a aucune garantie que les habitations arriveront à temps, ni même que les aménagements puissent vraiment être construits.En outre, il reste à savoir quelles garanties et droits juridiques, le cas échéant, seront accordés aux «*citoyens NFT*» par les politiques du gouvernement de Vanuatuan.En janvier, Crypoland, une entreprise similaire décrite comme étant un « paradis tropical pour les amateurs de crypto-monnaie », n'a pas réussi à sécuriser une station balnéaire des Fidji dans le cadre d'un accord de 12 millions de dollars qui s'est effondré.Sources : Satoshi Island Que pensez-vous de ce genre de projets en termes d'idée (bonne ou farfelue) ? En termes de pragmatisme (réalisable ou loin de l'être, des délais raisonnables ou pas) ? En termes d'utilité ?