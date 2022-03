Starlink augmente ses prix pour la première fois depuis sa mise en service à la mi-2020 aux États-Unis et en mai 2021 en France. Ces hausses de prix à deux chiffres interviennent peu de temps après que le PDG de SpaceX, Elon Musk, a tweeté que "la société spatiale et le constructeur automobile Tesla avaient constaté récemment une pression inflationniste significative dans les matières premières et la logistique". Ainsi, mardi dernier, SpaceX a envoyé des avis aux utilisateurs de Starlink et aux personnes ayant commandé le kit Starlink, et qui sont en attente de les recevoir, afin de leur notifier les nouveaux prix. La nouvelle n'a pas ravi tout le monde.À l'origine, l'adhésion à Starlink nécessitait l'achat initial de 499 dollars d'un kit de démarrage comprenant toutes les fournitures nécessaires, y compris un terminal ou antenne pour se connecter aux satellites de SpaceX. Les clients devaient ensuite payer 99 dollars par mois pour continuer à utiliser le service. À l'avenir, le nouveau prix mensuel sera de 110 dollars. Toutes les nouvelles commandes du kit Starlink coûteront désormais 599 dollars, et les personnes ayant versé un acompte pour le kit original de 499 dollars devront payer 549 dollars à la place. Les nouveaux prix mensuels entreront en vigueur à des moments différents selon les clients.« On ne peut même pas honorer le prix de précommande de l'équipement ? Brutal », a écrit l'utilisateur Jon Guidry sur Twitter. L'e-mail qu'il a reçu de Starlink dit : "le seul but de ces ajustements est de suivre le rythme de l'inflation croissante". Les utilisateurs souhaitant être remboursés en raison des changements de prix peuvent annuler le service sans frais, mais ils ne recevront un remboursement complet que s'ils ont reçu le matériel Starlink au cours des 30 derniers jours. Dans le cas contraire, SpaceX offre un remboursement partiel de 200 dollars aux utilisateurs qui annulent leur abonnement au cours de la première année de service.SpaceX n'a pas modifié la tarification de son service Starlink Premium, lancé en février, mais récemment rebaptisé Starlink Business. Ce dernier coûte 2 500 dollars pour l'achat du kit et 500 dollars par mois pour des performances supérieures. Les messages dans un fil de discussion Reddit indiquent que l'augmentation mensuelle à 110 dollars s'applique également aux clients de Starlink qui ont déjà le service. En outre, cette hausse des prix intervient alors que Musk a annoncé en juin dernier que la société travaillait sur des terminaux de nouvelle génération, ce qui devrait lui permettre de réduire considérablement les prix du kit et du service.En effet, lorsque SpaceX a commencé à proposer Starlink à ses clients, le coût de construction de chaque antenne utilisateur s'élevait à environ 3 000 dollars, ce qui signifie que SpaceX vendait ses kits aux clients à perte. En avril 2021, la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, a affirmé que SpaceX avait réussi à réduire le coût de construction, le ramenant à environ 1 300 dollars pour la construction de chaque terminal. En août, elle a annoncé que ce coût unitaire de construction devrait également être réduit de moitié avant fin 2021. Mais, ni Musk ni SpaceX n'a plus communiqué sur le sujet depuis lors.Dans le message qu'il a adressé à ses clients mardi dernier, SpaceX a vanté ses dernières améliorations apportées à l'ensemble du système. « Depuis le lancement de notre service bêta public en octobre 2020, l'équipe Starlink a triplé le nombre de satellites en orbite, quadruplé le nombre de stations au sol et apporté des améliorations continues à notre réseau. À l'avenir, les utilisateurs peuvent s'attendre à ce que Starlink maintienne sa cadence d'améliorations continues du réseau ainsi que l'ajout de nouvelles fonctionnalités », peut-on lire dans le courriel. Il n'y avait pas de détails sur le fait que des hausses de prix supplémentaires pourraient se produire.Par ailleurs, SpaceX aurait aussi augmenté les prix dans l'ensemble de ses activités de lancement, les augmentations affectant tout, des achats de fusées en gros aux petits satellites en orbite. Le vice-président des ventes commerciales de SpaceX, Tom Ochinero, a déclaré à CNBC que les augmentations de prix étaient "une décision purement liée à l'inflation". « Elle est attendue depuis longtemps et c'est juste le coût de tout. Je ne pense même pas que cela couvre le coût de tout ce que nous vivons, de l'hélium au gaz en passant par les gens - il faut payer les gens tellement cher maintenant, c'est un marché tellement concurrentiel », a-t-il déclaré.Les prix de départ d'une fusée Falcon 9 ou Falcon Heavy devraient augmenter chacun d'environ 8 %. Un lancement de Falcon 9 coûtera 67 millions de dollars, contre 62 millions auparavant, et un lancement de Falcon Heavy coûtera 97 millions de dollars, contre 90 millions auparavant. La page de tarification de SpaceX indique que "les missions achetées en 2022, mais lancées au-delà de 2023 peuvent faire l'objet d'ajustements supplémentaires dus à l'inflation". « C'est un défi difficile, rester en tête, juste pour ne pas commencer à saigner », a ajouté Ochinero.La société a également ajusté ses prix pour son programme de location de petits satellites. Ces vols commenceront désormais à 1,1 million de dollars pour transporter une charge utile de 200 kilogrammes vers une orbite héliosynchrone, alors que le prix de base était de 1 million de dollars. SpaceX a également augmenté de 10 % le coût de la masse supplémentaire de la charge utile et facturera désormais 5 500 dollars par kilogramme supplémentaire, contre 5 000 dollars auparavant.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des ajustements de prix effectué par SpaceX ?