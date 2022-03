Nous poursuivons notre travail pour limiter considérablement les recommandations à l'échelle mondiale pour un certain nombre de médias financés par l'État russe sur nos plateformes. En Europe, nous supprimons les applications des médias russes financés par l'État autres que RT et Sputnik de Google*Play. Et comme stipulé par le règlement (UE) 2022/350 du Conseil de l'UE, nous avons supprimé RT et Spoutnik de nos résultats de recherche dans l'Union européenne. Dans le cadre de notre processus standard lorsque nous recevons un avis de contenu illégal apparaissant dans les résultats de recherche, et pour assurer la transparence de ces demandes, nous avons soumis la demande à la base de données Lumen.

Suite à l'annonce la semaine dernière de la suspension des annonces Google en Russie, nous avons désormais suspendu la grande majorité de nos activités commerciales en Russie, y compris les annonces sur nos propriétés et nos réseaux dans le monde pour tous les annonceurs basés en Russie, les nouvelles inscriptions au Cloud, les paiements des fonctionnalités pour la plupart de nos services et des fonctionnalités de monétisation pour les utilisateurs de YouTube en Russie. Nous pouvons confirmer que nos services gratuits tels que Search, Gmail et YouTube fonctionnent toujours en Russie. Nous continuerons à suivre de près l'évolution de la situation.

Twitter, Instagram et Facebook également bloqués

WhatsApp autorisé en Russie

Roskomnadzor, le régulateur russe des télécommunications, a interdit Google News, le service d'agrégation d'actualités d'Alphabet, et bloqué l'accès au domaine news.google.com pour avoir donné accès à des « informations non fiables » sur la guerre en cours en Ukraine.« Sur la base d'une demande du bureau du procureur général russe, Roskomnadzor a restreint l'accès au service Internet News.Google dans le pays », a déclaré le gendarme de l'Internet russe à Interfax. « La source d'informations Internet américaine mentionnée a donné accès à de nombreuses publications et documents contenant des informations non fiables et d'importance publique sur le déroulement de l'opération militaire spéciale en Ukraine ».Cette décision fait suite à la promulgation par le président russe Vladimir Poutine d'une nouvelle législation rendant illégale la diffusion de « fake news sciemment » sur les opérations de l'armée russe en Ukraine, introduisant des peines de prison pouvant aller jusqu'à 15 ans.Plus tôt ce mois-ci, Roskomnadzor a demandé à Google d'arrêter les campagnes publicitaires diffusant des informations erronées concernant l'invasion russe de l'Ukraine sur les vidéos YouTube.En réponse, Google a pris des mesures contre les campagnes de désinformation concernant l'invasion russe et a bloqué les chaînes YouTube appartenant à Russia Today (RT) et Sputnik en Europe à la demande de l'Union européenne. Kent Walker,d'Alphabet, tient régulièrement à jour un billet dans lequel il indique les actions de Google. Aussi, il s'est chargé d'annoncer ces mesures :Roskomnadzor a protesté contre la décision de YouTube, exigeant la suppression immédiate de toutes les restrictions d'accès aux comptes officiels des médias russes (y compris RT et Sputnik) à travers l'Europe :« Roskomnadzor a demandé aux services Internet étrangers de mettre fin à la discrimination des médias russes en Europe. Roskomnadzor a envoyé des lettres aux administrations des services Internet YouTube et TikTok avec une demande de suppression immédiate des restrictions d'accès aux comptes officiels des médias russes introduites en Europe : RT et Spoutnik.« Plus tôt, nous avons appris qu'à la demande des autorités de l'UE, l'administration de l'hébergement vidéo Youtube et le réseau social TikTok ont restreint l'accès aux comptes officiels d'un certain nombre de médias russes en Europe.« Roskomnadzor demande à l'administration de YouTube et de TikTok de supprimer toutes les restrictions imposées dès que possible. De telles actions de l'administration d'hébergement vidéo violent fondamentalement les principes clés de la libre distribution de l'information, de son accès sans entrave et constituent une censure ouverte. Le ministère insiste sur l'inadmissibilité d'imposer des restrictions sur ces comptes ».Le 26 février, le régulateur des télécommunications a notifié aux médias russes indépendants (à l'instar d'Ekho Moskvy, InoSMI, Mediazona, New Times, Dozhd, Svobodnaya Pressa, Krym. Realii, Novaya Gazeta, Journalist et Lenizdatnot) de ne pas diffuser de fausses informations sur le bombardement des villes ukrainiennes et de cesser d'appeler « l'opération militaire en cours » en Ukraine une attaque ou une invasion.Roskomnadzor a bloqué l'accès à la BBC et à d'autres sites d'information pour « atteinte à la stabilité et à la sécurité de la Russie », ce qui a conduit le média britannique à diffuser ses émissions sur ondes courtes. La BBC a ensuite annoncé qu'elle suspendait le travail de ses journalistes et de son personnel de soutien en réponse à l'adoption de la loi.« Cette législation semble criminaliser le processus de journalisme indépendant, a déclaré le directeur général de la BBC, Tim Davie, dans un communiqué. Notre service d'information BBC News en russe continuera à fonctionner depuis l'extérieur de la Russie. La sécurité de notre personnel est primordiale et nous ne sommes pas prêts à les exposer au risque de poursuites pénales simplement pour avoir fait leur travail. »Plus tôt ce mois-ci, la Russie a également banni Instagram une semaine après avoir bloqué les réseaux sociaux Facebook et Twitter, suite aux demandes du bureau du procureur général.Le tribunal de district de Tverskoi à Moscou a accédé à une demande des procureurs d'interdire les deux plateformes de médias sociaux pour avoir « mené des activités extrémistes ».Lors de l'audience, le service de sécurité russe du FSB a accusé Meta de travailler contre les intérêts de Moscou et de son armée pendant le conflit.« Les activités de l'organisation Meta sont dirigées contre la Russie et ses forces armées », a déclaré au tribunal le représentant du FSB, Igor Kovalevsky, dans un communiqué rapporté par les agences de presse russes. « Nous demandons (au tribunal) d'interdire les activités de Meta et de l'obliger à appliquer cette décision immédiatement », a-t-il déclaré.Meta a annoncé que ses plateformes Facebook et Instagram allaient autoriser les publications qui appellent à la mort du président russe Vladimir Poutine et du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Deux catégories additionnelles d’expressions politiques qui violent en principe la politique desdites plateformes en matière de discours haineux, mais qu’elles allaient autoriser sont : les appels à la violence contre les soldats russes lancés sur le terrain de l’opération militaire en Russie et de façon générale ceux contre les citoyens russes. Les courriels indiquent que les appels à la violence contre les Russes sont autorisés lorsque la publication parle sans détour de l'invasion de l'Ukraine avec des mentions comme « mort aux envahisseurs russes », précisant toutefois que des menaces crédibles contre des civils n'allaient pas être autorisées. Dans ce qui semblait être un contrôle des dégâts, le président des affaires mondiales de Meta, Nick Clegg, a déclaré plus tard que ces règles plus souples ne s'appliqueraient qu'aux personnes postant depuis l'intérieur de l'Ukraine.Roskomnadzor a déclaré que les médias russes doivent étiqueter Meta et ses réseaux sociaux comme interdits lors de la diffusion d'informations et qu'il leur est interdit d'afficher leurs logos.Au tribunal, un représentant de Meta a déclaré « qu'à la suite d'un débat public », l'entreprise avait maintenant changé sa politique et a estimé que « la russophobie et les appels à la violence contre les citoyens russes sont inacceptables ».Meta compte des milliards d'utilisateurs dans le monde à travers ses applications.L'année dernière, Facebook comptait 7,5 millions d'utilisateurs en Russie et WhatsApp en comptait 67 millions, selon les estimations du chercheur Insider Intelligence, tandis qu'Instagram a déclaré que son interdiction affecterait 80 millions d'utilisateurs en Russie. Pour de nombreuses petites entreprises russes, Instagram était une plateforme clé pour la publicité, le traitement des ventes et la communication avec les clients.Il n'était pas immédiatement clair comment le service de messagerie WhatsApp pourrait continuer à fonctionner, puisque le tribunal a mis un terme aux activités commerciales de Meta. L'analyse du trafic Internet mobile de lundi a montré que Telegram, populaire en Russie depuis longtemps, a dépassé WhatsApp pour devenir l'outil de messagerie le plus utilisé du pays ces dernières semaines.L'accusation a cherché à apaiser les craintes que les personnes qui trouvent des moyens de contourner les interdictions des services de Meta puissent faire face à des accusations criminelles : « Les individus ne seront pas poursuivis simplement pour avoir utilisé les services de Meta », a déclaré le Tass (acronyme de Telegrafnoïe aguentstvo Sovietskovo Soïouza, une des principales agences de presse de Russie) citant le procureur devant le tribunal.Mais l'avocat des droits de l'homme Pavel Chikov a déclaré que ni le tribunal ni le procureur ne pouvaient garantir la sécurité des utilisateurs de Facebook ou d'Instagram, avertissant que tout affichage public de symboles Meta (sur les sites Web, les entrées des magasins, sur les cartes de visite) pourrait donner lieu à des frais administratifs et jusqu'à 15 jours de prison.« Acheter des publicités sur les réseaux sociaux ou échanger des actions de Meta peut être considéré comme une activité de financement de l'extrémisme - c'est une infraction pénale », a-t-il écrit sur Telegram.WhatsApp a peut-être été laissé seul en raison de l'étendue de son utilisation quotidienne par les Russes et par les agences gouvernementales et les entreprises publiques pour le support client, a déclaré Sarkis Darbinyan, chef du service juridique du groupe de droits numériques Roskomsvoboda.Une autre raison est probablement d'éviter tout contrecoup. « Le gouvernement essaie de ne pas tout fermer d'un coup, mais progressivement, pour que les gens s'y habituent lentement », a-t-il déclaré. « Nous supposons que des services comme WhatsApp pourraient être bloqués à tout moment », a ajouté Darbinyan.Sources : Interfax